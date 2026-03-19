Super Mario Bros. Wonder Update 1.1.0 bringt amiibo-Support und Switch-2-Upgrade-Link

Nur eine Woche vor dem Start der Nintendo Switch 2 Edition hat Super Mario Bros. Wonder ein frisches Update bekommen. Version 1.1.0 steht ab sofort sowohl auf der Nintendo Switch als auch auf der Nintendo Switch 2 bereit und soll das Jump-and-Run für den nächsten Release-Schritt fit machen.

Super Mario Bros. Wonder erschien ursprünglich 2023 und war das erste klassische 2D-Mario im Side-Scrolling-Stil nach der New-Super-Mario-Bros.-Ära. Mit Ideen wie Elefanten-Mario und den teils komplett abgedrehten Effekten der Wunderblume hat Nintendo das bekannte Grundgerüst spürbar modernisiert. Der Erfolg war entsprechend groß: Über vier Millionen verkaufte Exemplare in den ersten zwei Wochen und inzwischen über 16 Millionen Einheiten insgesamt sprechen eine klare Sprache.

Das steckt im Update 1.1.0

Welche Neuerungen bringt Version 1.1.0? Der größte sichtbare Punkt ist die neue amiibo-Unterstützung. Während ihr in einem Kurs seid, findet ihr im Pausenmenü jetzt die Option Scan amiibo und könnt darüber Figuren einlesen. Das gilt nicht nur für die Switch 2, sondern auch für die klassische Nintendo Switch.

Zusätzlich verändert Nintendo den Startablauf: Statt erst im Dateiauswahlbildschirm wählt ihr euren Nutzer nun direkt beim Start über das HOME-Menü aus. Darüber hinaus nennt der Changelog weitere Anpassungen und Fehlerbehebungen, die allgemein das Spielerlebnis verbessern sollen.

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amiibo-Funktion: Scan amiibo im Pausenmenü innerhalb von Kursen

Nutzer-Auswahl: Auswahl des Benutzerprofils bereits beim Software-Start über das HOME-Menü

Allgemein: Zusätzliche Anpassungen und Fixes zur Verbesserung des Gameplays

Switch 2 Edition steht in den Startlöchern

Wann erscheint die Nintendo Switch 2 Edition? Der Release ist für den 26. März 2026 angesetzt und das Update bereitet die Switch-2-Fassung bereits sichtbar vor. Auf der Nintendo Switch 2 taucht nach Installation von Version 1.1.0 auf dem Titelbildschirm ein Nintendo-eShop-Symbol auf, das euch direkt zur Seite des digitalen Upgrade-Pakets führt.

Außerdem bekommt die Switch-2-Version eine zusätzliche Sprachoption: Polnisch wird neu unterstützt. Damit wächst die ohnehin schon umfangreiche Sprachauswahl nochmals weiter.

Unterstützung für die Nintendo Switch 2 Edition mit Spielstart ab dem 26. März 2026

Neuer eShop-Eintrag auf dem Titelbildschirm der Nintendo Switch 2, der zum Upgrade-Pack führt

Neue Sprachoption: Polnisch

Warum das Timing jetzt besonders passt

Warum baut Nintendo ausgerechnet jetzt amiibo-Support ein? Die Funktion kommt genau zu einem Zeitpunkt, an dem Nintendo auch neue Super-Mario-Bros.-Wonder-amiibo-Figuren in Stellung bringt. Genannt werden Elefanten-Mario, Kapitän Toad und die Sprechende Blume sowie Poplin und Prinz Florian. Praktisch ist dabei vor allem, dass amiibo nicht an die Switch 2 Edition gebunden ist: Auch wer bei der bisherigen Version bleibt, kann die Figuren nutzen.

Unterm Strich wirkt das Update wie ein gezieltes Rundum-Paket: Auf Switch 1 gibt es Komfort und Extras, auf Switch 2 wird das Spiel technisch und im Menü direkt auf das Upgrade vorbereitet. In Kombination mit der anstehenden Switch 2 Edition inklusive neuer Inhalte unter dem Namen Meetup in Bellabel Park stellt Nintendo die Weichen klar in Richtung Multiplayer und mehr Langzeitmotivation.

Habt ihr Super Mario Bros. Wonder schon durchgespielt und plant ihr das Upgrade auf die Nintendo Switch 2 Edition am 26. März 2026, oder bleibt ihr bei der bisherigen Version? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.