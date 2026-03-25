Wenn dein Pferd in Crimson Desert verletzt ist oder sogar zusammenbricht, stehst du schnell vor einem Problem: Ohne Reittier bist du deutlich langsamer unterwegs – und genau dann wirkt das Spiel plötzlich ziemlich gnadenlos.
Noch frustrierender: Das Spiel erklärt dir kaum, wo du dein Pferd überhaupt heilen kannst oder wo sich ein Stall befindet. Blöd auch, wenn du das Kopfgeld für jemanden eintreiben möchtest und diese Person schließlich findest. Denn dann musst du diese an einem bestimmten Punkt abliefern. Das geht mit einem Pferde natürlich deutlich schneller. Allerdings nur dann, wenn es nicht verletzt ist. Ansonsten seid ihr sogar zu Fuß deutlich schneller.
Damit du nicht planlos durch die Welt läufst (so wie ich zu Beginn), zeige ich dir hier alle Lösungen – von der schnellen Heilung unterwegs bis zur wichtigsten Stall-Location im Early Game.
Stall finden in Crimson Desert: Hier musst du hin
Wenn du dich fragst, wo du ganz am Anfang einen Stall findest, gibt es eine extrem einfache Antwort: Der erste verlässliche Stall befindet sich direkt beim Startgebiet (Königlicher Handelsposten). Das ist die Location, an der du nach dem Intro landest.
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So findest du den Stall ganz einfach
- Du stehst vor deinem Zelt (Startpunkt). Darin befindet sich dein Bett und deine private Truhe.
- Rechts befindet sich die Burg von Hernand.
- Dreh dich leicht nach links.
- Auf deiner linken Seite siehst du eine große Koppel. Im Hintergrund ist eine Scheune mit einem orangem Dach zu erkennen.
Sobald du dich diesem Ort näherst, wird er durch ein Hufeisen-Symbol auf deiner Karte markiert.
Rechts von der Scheune triffst du auf Annabella, der Sattlerin. In der Scheune kannst du mit dem Stallmeister Merton sprechen, der sich um dein Pferd kümmert.
Pferd im Stall heilen und wiederbeleben
Im Stall bekommst du die wichtigste Option im Spiel:
„Pferd heilen und rufen“
Damit kannst du dein Reittier:
- vollständig heilen
- wiederbeleben (falls es KO ist)
- direkt zurückholen
Wichtig zu wissen
- Wenn dein Pferd zusammenbricht, musst du zu Fuß zum Stall laufen
- Erst dort kannst du es wieder nutzen
- Es gibt aktuell keine automatische Wiederbelebung
Das ist der häufigste Fehler: Viele Spieler suchen nach einer Schnelllösung, aber der Stall ist oft Pflicht.
Pferd unterwegs heilen: Die schnelle Lösung
Wenn dein Pferd nur verletzt ist (nicht KO), kannst du es direkt unterwegs heilen.
Dafür brauchst du: Pferde-Tonikum
So nutzt du das Tonikum
- Inventar öffnen
- Pferde-Tonikum auswählen
- auf dein Pferd anwenden
Wo bekommst du Pferde-Tonikum?
- bei Sattlern
- als Loot
- teilweise in Shops mit Pferdebedarf
Tipp: Immer 1–2 Stück dabeihaben, das spart dir lange Wege zum Stall.
Alternative: Pferd direkt heilen (Skill)
Neben Items gibt es auch eine Fähigkeit: Heilender Kraftschlag.
Damit kannst du dein Pferd direkt im Feld heilen.
Wann lohnt sich das?
- mitten im Kampf
- wenn du kein Tonikum hast
- für schnelle Reaktionen
Einschränkung: Nicht immer verfügbar und abhängig von deinem Fortschritt.
Wann solltest du dein Pferd heilen?
Viele warten zu lange und genau das wird bestraft.
Achte besonders auf die Gesundheit deines Pferdes vor:
- längeren Reisen
- Kämpfen
Ein kurzer Check im Inventar spart dir im Zweifel mehrere Minuten Laufweg. Stell dich also vor dein Pferd, öffne dann das Inventar deines Begleiters, um die Gesundheit direkt einzusehen zu können.
So vermeidest du Frust
- Stall merken (Hernand!) → wichtigste Anlaufstelle
- Immer Tonikum dabei haben → spart Zeit
- Nicht bis zum KO warten → frühzeitig heilen
Sobald du weißt, wo der Stall ist, verliert das System sofort seinen Frustfaktor.