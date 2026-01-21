Kensuke Tanabe tritt zurück – Metroid Prime 4 wird sein Abschiedsprojekt

Nach fast vier Jahrzehnten bei Nintendo verabschiedet sich eine Ikone der Videospielentwicklung: Kensuke Tanabe, der kreative Kopf hinter der Metroid Prime-Reihe, hat offiziell seinen Rücktritt bekannt gegeben. Seine letzte Arbeit als Produzent war das kürzlich erschienene Metroid Prime 4: Beyond, das am 4. Dezember 2025 für Nintendo Switch und Switch 2 veröffentlicht wurde.

Tanabe begann seine Karriere bei Nintendo im Jahr 1986, unmittelbar nach seinem Abschluss an der Kunstuniversität Osaka. Seine ersten Erfolge feierte er als Regisseur von Yume Kōjō: Doki Doki Panic, das später zur US-Version von Super Mario Bros. 2 wurde. Er schrieb außerdem an den Drehbüchern für The Legend of Zelda: A Link to the Past und Link’s Awakening mit, bevor er 2003 zum Software Planning and Development-Team wechselte. Dort übernahm er die Leitung der Production Group No. 3.

Ein Vermächtnis für Nintendo

Was hat Tanabe bei Nintendo geprägt? Tanabe war maßgeblich daran beteiligt, externe Studios in die Entwicklung von First-Party-Titeln einzubinden. Besonders hervorzuheben ist seine Rolle bei der Zusammenarbeit mit Retro Studios für die Metroid Prime-Reihe. Neben Metroid arbeitete er auch an Reihen wie Donkey Kong Country, Paper Mario, WarioWare und Chibi-Robo.

Über 150 Spiele tragen seinen Namen in den Credits – eine beeindruckende Bilanz, die ihn zu einem der produktivsten Produzenten Nintendos macht. Auch außerhalb der Spielebranche hinterließ er Spuren, etwa als kreativer Leiter von Super Nintendo World, dem Themenpark in Kooperation mit Universal Studios.

Metroid Prime 4: Beyond als Abschiedsgeschenk

Was macht Beyond zu einem besonderen Spiel? Metroid Prime 4: Beyond markiert nicht nur das Comeback der Reihe nach 18 Jahren, sondern auch Tanabes letztes Werk. Die Handlung führt Samus Aran auf den Planeten Viewros, wo sie auf ihren langjährigen Widersacher Sylux trifft. Das Spiel setzt auf bewährte First-Person-Erkundung, bietet aber mit neuen Elementen wie psychischen Fähigkeiten, einem zentralen Hub-Welt-System und Samus‘ neuem Motorrad Vi-O-La frische Impulse.

Die Nintendo Switch 2-Version profitiert zusätzlich von präziseren Joy-Con-2-Zielmechaniken. Kritiker lobten insbesondere die Atmosphäre, das Umgebungsdesign und die technische Umsetzung, während die lineare Struktur und einige NPC-Elemente für Diskussionen sorgten.

Ein Übergang mit Perspektive

Wer übernimmt die Metroid-Zukunft? Laut einem Interview mit dem japanischen Magazin Nintendo Dream wird Risa Tabata, die bereits an mehreren Titeln mitgewirkt hat, wohl Tanabes Nachfolge antreten. Tabata war unter anderem an Paper Mario: Color Splash und Donkey Kong Country: Tropical Freeze beteiligt und gilt als würdige Nachfolgerin für das Metroid-Franchise.

Tanabe selbst äußerte im Gespräch, dass er bereits seit Metroid Prime 3: Corruption (2007) mit dem Gedanken spielte, Sylux als zentralen Antagonisten zu etablieren. Doch statt eines finalen Showdowns entschied er sich bei Beyond dafür, eine neue Saga zu beginnen. Der Konflikt zwischen Samus und Sylux bleibt somit vorerst ungelöst – ein bewusster Cliffhanger, der Raum für kommende Titel schafft.

Ein Abschied mit Weitblick

Was bleibt von Tanabes Karriere? Mit seinem Rückzug endet eine Ära bei Nintendo. Tanabe war einer der letzten aktiven Entwickler, die noch an Spielen für das NES und SNES gearbeitet haben. Sein Einfluss reicht über Genres und Generationen hinweg – von klassischen 2D-Plattformern bis zu modernen Action-Adventures wie Metroid Prime 4: Beyond.

Obwohl Tanabe geht, lebt sein kreatives Erbe weiter. Die Weichen für die Zukunft der Metroid-Reihe sind gestellt, und mit Risa Tabata steht eine erfahrene Produzentin bereit, neue Wege zu gehen. Tanabes Abschied ist kein Ende, sondern ein Übergang – ein Staffellauf, in dem eine neue Generation von Entwicklerinnen und Entwicklern bereitsteht.

