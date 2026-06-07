Mafia: The Old Country war für viele Fans eine Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe: weniger Open-World-Ballast, mehr lineare Erzählung, mehr klassisches Gangsterdrama. Nun legt Hangar 13 nach. Im Rahmen des Summer Game Fest haben 2K und das Entwicklerstudio die Story-Erweiterung „Man of Honor“ angekündigt. Der DLC erscheint am 14. August 2026 und setzt die Geschichte von Enzo Favara fort.

Der wohl spannendste Punkt für langjährige Fans: In der Erweiterung trifft Enzo auf Ennio Salieri – jenen Mann, der später als Don Salieri eine zentrale Rolle im ersten Mafia beziehungsweise in Mafia: Definitive Edition spielt. Damit schlägt The Old Country eine noch deutlichere Brücke zum Ursprung der Reihe.

Zwei neue Kapitel für Enzo Favara

„Man of Honor“ spielt im Winter 1905 auf Sizilien. Enzo Favara hat sich zu diesem Zeitpunkt bereits als verlässlicher Soldat der Torrisi-Familie bewiesen. Gemeinsam mit Cesare erhält er von seinem Don einen heiklen Auftrag: Die beiden sollen Ennio Salieri unterstützen, der gerade erst aus dem Gefängnis entlassen wurde und nun zurückholen will, was ihm seiner Meinung nach zusteht.

Die Erweiterung umfasst laut 2K zwei neue Story-Kapitel, in denen Enzo tiefer in die kriminelle Unterwelt der Valle Dorata hineingezogen wird. Dabei sollen Loyalität, alte Schulden und Machtansprüche eine wichtige Rolle spielen. Genau das klingt nach klassischem Mafia-Stoff: viel Ehre, viel Verrat und vermutlich sehr wenig gesunde Konfliktlösung.

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Neben der Story bringt der DLC außerdem neue Umgebungen, Waffen, Fahrzeuge und Charms mit sich. Damit dürfte „Man of Honor“ nicht nur erzählerisch, sondern auch spielerisch frische Inhalte liefern.

Warum die Rückkehr von Salieri so wichtig ist

Für Fans der Reihe ist Ennio Salieri kein beliebiger Name. Im ersten Mafia war Don Salieri eine der prägendsten Figuren der Geschichte. Er begann als scheinbar väterlicher Pate, entwickelte sich im Verlauf der Handlung aber zu einer der bedrohlichsten Figuren des Spiels.

Dass Mafia: The Old Country nun einen jüngeren Salieri zeigt, ist deshalb ziemlich clever. Die Erweiterung kann nicht nur Nostalgie bedienen, sondern auch eine spannende Lücke schließen: Wie wurde aus Ennio Salieri der Mann, den wir später als mächtigen Don kennen?

Gerade weil The Old Country ohnehin als Prequel angelegt ist und die Ursprünge organisierter Kriminalität im Sizilien der frühen 1900er-Jahre erzählt, passt dieser Ansatz hervorragend. Die Erweiterung kann zeigen, wie Salieri seine frühen Machtkämpfe austrägt, welche Verbündeten er sammelt und welche Feinde er sich macht.

Auch Free-Ride-Fans bekommen neue Inhalte

Neben den beiden Story-Kapiteln erweitert „Man of Honor“ auch den Free-Ride-Modus. Spieler*innen sollen dort gemeinsam mit Salieri neue Aufträge erledigen, extreme Herausforderungen meistern und zusätzliche Sammelobjekte sowie versteckte Orte entdecken können. Laut 2K fungiert Salieri dabei als eine Art Kontaktperson für die neuen Free-Ride-Aktivitäten.

Das ist vor allem deshalb interessant, weil Mafia: The Old Country ursprünglich sehr stark auf eine lineare Kampagne zugeschnitten war. Mit zusätzlichen Free-Ride-Inhalten versucht Hangar 13 offenbar, dem Spiel nach der Hauptgeschichte mehr Wiederspielwert zu geben, ohne den erzählerischen Kern komplett aufzuweichen.

DLC kann separat gespielt werden

Ein weiteres praktisches Detail: Spieler*innen müssen offenbar nicht erst bis zu einem bestimmten Punkt der Hauptgeschichte durchspielen, um die neuen Kapitel zu erleben. Die Erweiterung soll sich separat starten lassen. Das dürfte vor allem Rückkehrer freuen, die Mafia: The Old Country bereits beendet haben und nicht noch einmal größere Teile der Kampagne wiederholen möchten.

Trotzdem ist das Hauptspiel erforderlich. Auf Steam wird „Man of Honor“ ausdrücklich als DLC gelistet, der die Vollversion von Mafia: The Old Country voraussetzt.

Release im August 2026

Mafia: The Old Country – Man of Honor erscheint am 14. August 2026. Bestätigt ist die Erweiterung für die Plattformen, auf denen auch das Hauptspiel verfügbar ist: PS5, Xbox Series X/S und PC. Auf Steam ist der DLC bereits gelistet; dort werden unter anderem deutsche Texte und deutsche Sprachausgabe aufgeführt.

Für Hangar 13 ist der DLC eine gute Gelegenheit, The Old Country nach dem Launch noch einmal ins Gespräch zu bringen. Die Rückkehr von Salieri dürfte dabei der stärkste Köder sein. Denn kaum eine Figur steht so sehr für das klassische Mafia-Gefühl wie der spätere Don der Salieri-Familie.

Was der DLC für Mafia-Fans bedeutet

Mit „Man of Honor“ setzt Hangar 13 genau dort an, wo Mafia: The Old Country am stärksten war: bei Atmosphäre, Figuren und klassischem Gangsterdrama. Zwei neue Kapitel sind zwar kein riesiger Umfang, aber die Rückkehr von Ennio Salieri macht die Erweiterung für Serienfans deutlich spannender als einen gewöhnlichen Zusatzinhalt.

Wenn der DLC tatsächlich zeigt, wie Salieri vor den Ereignissen des ersten Mafia zu Einfluss und Härte findet, könnte „Man of Honor“ zu einem der wichtigsten Verbindungsstücke innerhalb der gesamten Reihe werden. Für Fans, die Mafia: Definitive Edition geliebt haben, dürfte der 14. August damit ziemlich dick im Kalender stehen.