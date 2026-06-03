Seit der Verschiebung von GTA 6 auf den 19. November 2026 warten Fans gespannt auf neue Informationen, Trailer und Gameplay-Material. Einige Anhänger der Reihe scheinen die Geduld inzwischen jedoch zu verlieren.

Für Aufsehen sorgt aktuell ein Video des deutschen YouTube-Kanals „ÜberGaming“, dessen Betreiber Ende Mai direkt nach Edinburgh gereist ist – ausgerechnet an jenem Tag, an dem GTA 6 ursprünglich erscheinen sollte.

Besuch beim Rockstar-Hauptquartier

Wie die YouTuber in ihrem Video schildern, übernachtete die Gruppe in einem Hotel direkt gegenüber von Rockstar North, dem schottischen Studio, das die Entwicklung von GTA 6 anführt.

Doch damit nicht genug: Die Fans betraten sogar das Gebäude von Rockstar North und gelangten bis in die Lobby des Studios. Lange dauerte der Besuch allerdings nicht.

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Nach eigenen Angaben wurden sie bereits nach wenigen Sekunden von Sicherheitskräften wieder hinausbegleitet.

Polizei nimmt Personalien auf

Der ungewöhnliche Ausflug blieb offenbar nicht ohne Folgen. Laut den YouTubern erschien später die Polizei und nahm die Personalien der Beteiligten auf. In ihrem Video berichten sie, die Beamten hätten wissen wollen, weshalb sie sich rund um das Gebäude aufhielten. Auf Nachfrage sei ihnen erklärt worden, dass die Daten unter anderem aufgenommen würden, falls künftig Informationen zu GTA 6 geleakt werden sollten.

Eine offizielle Stellungnahme von Rockstar Games oder der Polizei liegt bislang nicht vor.

Internationale Aufmerksamkeit für die Aktion

Die Geschichte verbreitete sich anschließend schnell innerhalb der internationalen GTA-Community.

Mehrere bekannte GTA-Portale griffen die Aktion auf, darunter auch die Szene-Seite RockstarINTEL. Dort wird die Aktion kritisch bewertet und als weiteres Beispiel dafür genannt, wie weit manche Fans inzwischen gehen, um Informationen über GTA 6 zu erhalten.

In den vergangenen Jahren hatte Rockstar bereits mehrfach mit besonders hartnäckigen Fans zu kämpfen. Immer wieder warteten Menschen vor den Büros des Unternehmens oder versuchten auf ungewöhnliche Weise, Hinweise auf kommende Spiele zu erhalten.

Die Wartezeit auf GTA 6 läuft weiter

Während die YouTuber bei ihrem Besuch natürlich keine neuen Informationen zu GTA 6 erhalten haben, zeigt die Geschichte einmal mehr, welchen Stellenwert das kommende Rockstar-Spiel inzwischen erreicht hat.

Mehr als zwölf Jahre nach dem Release von GTA 5 und nur wenige Monate vor der Veröffentlichung von GTA 6 wird jede Kleinigkeit rund um Rockstar Games von Fans genau beobachtet. Entsprechend groß ist die Hoffnung auf neue Informationen.

Offiziell hat Rockstar bislang lediglich bestätigt, dass GTA 6 am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Viele Fans rechnen damit, dass die Marketingkampagne im Laufe des Sommers deutlich an Fahrt aufnimmt.

Bis dahin bleibt den meisten Spielern wohl nichts anderes übrig, als auf Trailer 3 zu warten – und dabei lieber Abstand von Rockstars Empfangshalle zu halten.

Was meint ihr: Harmloser Fan-Ausflug oder geht so ein Besuch bei Rockstar North schon einen Schritt zu weit?