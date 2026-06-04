Der Herbst 2026 wird für Spieler teuer, voll und vermutlich ziemlich chaotisch. Während GTA 6 am 19. November erscheinen soll, drängen sich zahlreiche andere große Spiele auffällig dicht in den Wochen davor. Vor allem September und Oktober entwickeln sich dadurch zu einem der vollsten Release-Zeiträume der letzten Jahre.

Wenn Rockstar Games ein neues Grand Theft Auto veröffentlicht, steht die Branche still. Das war bei GTA 5 bereits der Fall, und bei GTA 6 dürfte der Effekt noch deutlich größer ausfallen.

Kaum ein anderes Spiel wird 2026 so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wie Rockstars neues Open-World-Epos. Entsprechend schwierig wird es für andere Publisher, im direkten Umfeld des Releases überhaupt wahrgenommen zu werden. Die Folge: Viele große Titel scheinen sich lieber einige Wochen vorher in Stellung zu bringen.

Der September wird plötzlich extrem voll

Besonders auffällig ist der September. Innerhalb weniger Wochen erscheinen nach aktuellem Stand gleich mehrere große Titel, die normalerweise selbst genug Platz im Kalender verdient hätten.

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Zu den wichtigsten Veröffentlichungen im September gehören derzeit:

Gerade die letzte Septemberwoche wirkt inzwischen fast absurd voll. Mit Harvest Moon: Echoes of Teradea, Control Resonant, Silent Hill: Townfall, Onimusha: Way of the Sword und Ace Combat 8 erscheinen gleich mehrere Titel in unmittelbarer Nähe zueinander.

Für Spieler ist das schön und stressig zugleich. Für Publisher könnte es dagegen schnell zum Problem werden.

GTA 6 wirft seinen Schatten voraus

Natürlich wird kein Publisher offiziell sagen, dass er wegen GTA 6 aus dem November flüchtet. Der Zusammenhang ist aber schwer zu übersehen.

Rockstars Spiel erscheint am 19. November 2026 und dürfte über Wochen hinweg die Berichterstattung, Streams, sozialen Netzwerke und Verkaufscharts dominieren. Selbst Spieler, die GTA 6 gar nicht aktiv verfolgen, werden dem Thema kaum entkommen.

Für andere große Spiele ist dieses Umfeld riskant. Wer zu nah an GTA 6 veröffentlicht, konkurriert nicht nur mit einem anderen Spiel, sondern mit einem popkulturellen Ereignis.

Auch der Oktober füllt sich

Der Oktober sieht aktuell kaum entspannter aus. Auch hier stehen bereits zahlreiche größere Veröffentlichungen im Kalender.

Zu den bislang bekannten Oktober-Releases gehören:

No Rest for the Wicked 1.0 (Oktober 2026)

(Oktober 2026) Rayman Legends: Retold (1. Oktober 2026)

(1. Oktober 2026) Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (1. Oktober 2026)

(1. Oktober 2026) Star Wars: Galactic Racer (6. Oktober 2026)

(6. Oktober 2026) Planet Zoo 2 (13. Oktober 2026)

(13. Oktober 2026) Toy Story 3 Complete Edition (15. Oktober 2026)

(15. Oktober 2026) Call of Duty: Modern Warfare 4 (23. Oktober 2026)

(23. Oktober 2026) Phantom Blade Zero (29. Oktober 2026)

Gerade Call of Duty ist normalerweise selbst ein Schwergewicht des Herbstes. Dass Activisions Shooter bereits im Oktober platziert ist, zeigt, wie groß der Respekt vor GTA 6 sein dürfte.

Auch Phantom Blade Zero Ende Oktober befindet sich noch in einem gefährlichen Zeitfenster. Zwar liegt der Release mehrere Wochen vor GTA 6, doch viele Spieler werden ihr Geld und ihre Zeit bereits für Rockstars Titel einplanen.

Weitere Spiele könnten noch dazukommen

Ganz abgeschlossen ist der Release-Kalender für 2026 noch lange nicht. Mehrere Titel sind weiterhin nur grob für dieses Jahr angekündigt und könnten theoretisch ebenfalls im Herbst landen.

Dazu gehören unter anderem:

Transport Fever 3 (2026)

(2026) Minecraft Dungeons 2 (2026)

(2026) Star Wars Zero Company (2026)

(2026) Metro 2039 (2026)

(2026) Castlevania: Belmont’s Curse (2026)

(2026) Tropico 7 (2026)

(2026) Kena: Scars of Kosmora (2026)

(2026) Halo: Campaign Evolved (2026)

(2026) Gears of War: E-Day (2026)

Rund um das Summer Game Fest, das Xbox Games Showcase und mögliche Nintendo-Präsentationen dürften weitere Termine bekanntgegeben werden. Damit könnte sich der Herbst sogar noch weiter füllen.

Für Spieler wird der Herbst zur Geduldsprobe

Das Problem betrifft nicht nur Publisher, sondern auch die Spieler selbst.

Wer mehrere der großen September- und Oktober-Titel spielen möchte, wird kaum hinterherkommen. Moderne Blockbuster sind selten kurze Wochenendspiele. Viele Titel beanspruchen Dutzende Stunden, manche sogar deutlich mehr.

Dazu kommt der finanzielle Aspekt. Wer sich im September und Oktober mehrere Vollpreisspiele kauft und im November zusätzlich GTA 6 einplant, landet schnell bei mehreren Hundert Euro. Selbst für leidenschaftliche Spieler ist das eine Menge.

Einige Spiele könnten untergehen

Die größte Gefahr besteht darin, dass gute Spiele im Gedränge schlicht übersehen werden.

Nicht jeder Titel kann in einem überfüllten Kalender glänzen. Gerade neue Marken oder kleinere Produktionen haben es schwer, wenn sie zwischen etablierten Namen und riesigen Marketingkampagnen veröffentlicht werden.

Der September könnte deshalb nicht nur ein Fest für Spieler werden, sondern auch ein Massaker für Verkaufszahlen. Einige Titel werden profitieren, andere könnten trotz guter Qualität untergehen.

Fable zeigt, dass Verschieben manchmal klüger ist

Microsoft hat mit Fable bereits einen anderen Weg gewählt. Das Rollenspiel wurde auf Februar 2027 verschoben und bekommt damit mehr Abstand zum extrem vollen Herbst.

Diese Entscheidung dürfte nicht nur der zusätzlichen Entwicklungszeit dienen, sondern auch dem Veröffentlichungsfenster. Ein großes Rollenspiel braucht Aufmerksamkeit, Zeit und Platz. Genau das wird im Herbst 2026 knapp.

Für andere Publisher könnte das ein Vorbild sein. Nicht jedes Spiel muss zwanghaft noch vor GTA 6 erscheinen. Manchmal ist ein ruhigerer Termin Anfang 2027 vermutlich die bessere Entscheidung.

Der November gehört GTA 6 fast allein

Auffällig ist auch, wie leer der November abseits von GTA 6 bislang wirkt. Während September und Oktober immer voller werden, scheint kaum jemand Lust zu haben, sich direkt neben Rockstar zu platzieren.

Das ist verständlich. GTA 6 dürfte nicht nur Verkaufsrekorde brechen, sondern auch die gesamte Aufmerksamkeit der Branche aufsaugen. Reviews, Guides, Streaming, Social Media, Memes, Diskussionen über Technik, Story, Online-Modus und versteckte Details – all das wird den Markt für Wochen dominieren.

Für viele Publisher lautet die Strategie offenbar: lieber vorher veröffentlichen als danach untergehen.

Nintendo bleibt die große Wildcard

Besonders spannend bleibt, wie Nintendo mit der Situation umgeht. Das Unternehmen bewegt sich traditionell stärker in seiner eigenen Welt als viele andere Publisher.

Trotzdem dürfte selbst Nintendo genau beobachten, wie viel Platz GTA 6 im November einnehmen wird. Für die Switch 2 sind noch mehrere große Titel zu erwarten, darunter The Duskbloods und Fire Emblem: Fortunes Weave.

Sollte Nintendo tatsächlich noch ein großes Zelda-Projekt oder einen anderen System-Seller für 2026 planen, stellt sich die Frage, ob dieser Titel ebenfalls in den Herbst gedrückt wird oder lieber einen ruhigeren Zeitraum erhält.

Ein spannender, aber riskanter Spieleherbst

Für Spieler klingt der Herbst 2026 zunächst fantastisch. Selten standen so viele große Titel in so kurzer Zeit an. Gleichzeitig droht aber genau daraus ein Problem zu werden.

Der Markt ist nicht unbegrenzt belastbar. Spieler haben nicht endlos Zeit, nicht endlos Geld und nicht endlos Aufmerksamkeit. Wenn zu viele Publisher versuchen, vor GTA 6 noch schnell ihre Spiele zu veröffentlichen, könnten sie sich gegenseitig schaden.

Am Ende dürfte der Herbst 2026 vor allem eines zeigen: GTA 6 ist noch nicht erschienen, beeinflusst aber schon jetzt den gesamten Release-Kalender.

Was meint ihr: Ist der volle September ein Geschenk für Spieler oder schießen sich die Publisher mit dieser Strategie selbst ins Knie?