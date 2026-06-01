Microsoft hat überraschend angekündigt, dass Fable nicht mehr wie geplant im Herbst 2026 erscheinen wird. Stattdessen soll das Fantasy-Rollenspiel nun erst im Februar 2027 veröffentlicht werden.

Offiziell nennt Xbox dafür keine technischen Probleme oder Entwicklungsverzögerungen. Die Begründung des Unternehmens sorgt jedoch für Spekulationen und führt direkt zu einem Spiel, das die gesamte Branche beschäftigt: GTA 6.

Fable verpasst Herbst 2026 und erscheint nun 2027

In einer Mitteilung auf X bestätigte Xbox die Verschiebung des lang erwarteten Reboots.

Dabei verwies das Unternehmen auf das außergewöhnlich starke Spiele-Line-up der kommenden Monate und erklärte, man wolle die Veröffentlichungen so planen, dass sie für die Spieler am besten funktionieren.

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Wörtlich heißt es in der deutschen Übersetzung:

Dieses Jahr ist vollgepackt mit unglaublichen Spielen für Xbox-Spieler – von Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day und Call of Duty: Modern Warfare 4 bis hin zu Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer und Grand Theft Auto VI. Um unsere Veröffentlichungen über die Feiertage hinweg so zu planen, dass sie für die Spieler am besten funktionieren, verschieben wir Fable auf Februar 2027, damit das Spiel den besonderen Moment bekommt, den es verdient. Wir freuen uns darauf, den Spielern beim Xbox Games Showcase am 7. Juni einen umfangreichen neuen Blick auf Fable sowie unser weiteres Line-up zu präsentieren.

GTA 6 könnte eine wichtige Rolle gespielt haben

Offiziell erwähnt Microsoft GTA 6 lediglich als Teil des starken Spielejahres. Dennoch fällt auf, dass das Unternehmen den Rockstar-Titel ausdrücklich in seiner Begründung nennt.

Bereits seit Monaten berichten Entwickler und Publisher, dass viele Studios ihre Veröffentlichungspläne an GTA 6 anpassen. Der Hintergrund ist einfach:

Spieler haben nur begrenzt Zeit.

Spieler haben nur begrenzt Geld.

GTA 6 dürfte über Wochen oder sogar Monate die Aufmerksamkeit der Branche dominieren.

Wer sein Spiel zu nah an Rockstars Open-World-Giganten veröffentlicht, riskiert deutlich geringere Verkaufszahlen und weniger mediale Aufmerksamkeit.

Die gesamte Branche schaut auf Rockstar

Die Angst vor GTA 6 ist längst kein Geheimnis mehr.

Take-Two plant die Veröffentlichung aktuell für November 2026. Seitdem diskutieren Analysten und Brancheninsider darüber, welche Publisher ihre Spiele verschieben könnten, um nicht direkt mit dem wahrscheinlich größten Entertainment-Launch des Jahrzehnts konkurrieren zu müssen. Gerade Fable wäre davon besonders betroffen.

Microsoft investiert seit Jahren in den Reboot der beliebten RPG-Reihe. Nach mehreren Verschiebungen soll das Spiel eine der wichtigsten Xbox-Veröffentlichungen der kommenden Jahre werden.

Ein Release wenige Wochen vor oder nach GTA 6 hätte das Risiko mit sich gebracht, von der Berichterstattung und den Spielergewohnheiten komplett überrollt zu werden.

Auch Gears of War könnte ein Faktor sein

Neben GTA 6 gibt es allerdings noch einen weiteren möglichen Grund. Bereits im September 2026 soll mit Gears of War: E-Day ein weiterer großer Xbox-Exklusivtitel erscheinen. Zwischen Gears und Fable hätten somit nur wenige Wochen gelegen.

Microsoft könnte deshalb entschieden haben, die beiden Prestige-Projekte stärker voneinander zu trennen, damit beide Spiele ihre eigene Marketing-Phase erhalten.

Fable bekommt beim Xbox Showcase neuen Auftritt

Die Verschiebung bedeutet aber nicht, dass Fans auf neue Informationen verzichten müssen.

Microsoft kündigte gleichzeitig an, dass Fable beim Xbox Games Showcase am 7. Juni ausführlich präsentiert wird. Dort soll es einen neuen Blick auf das Spiel und möglicherweise auch neues Gameplay geben.

Nach der erneuten Verschiebung dürfte Microsoft allerdings besonders genau zeigen müssen, warum sich die zusätzliche Wartezeit lohnt.

GTA 6 verändert die Regeln

Ob GTA 6 tatsächlich der Hauptgrund für die Verschiebung ist, bleibt Spekulation. Die Formulierung von Xbox deutet jedoch darauf hin, dass der Rockstar-Titel zumindest Teil der Überlegungen gewesen sein könnte.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte Fable nur das nächste Beispiel dafür sein, wie stark GTA 6 bereits Monate vor seiner Veröffentlichung die gesamte Spielebranche beeinflusst.

Denn wenn selbst Microsoft bereit ist, eines seiner wichtigsten Rollenspiele aus dem Weg zu räumen, zeigt das vor allem eines: Der Schatten von GTA 6 wird immer größer.