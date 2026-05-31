Sonic CD Remake im Gespräch – Gerücht füllt Segas mögliche Sonic-Lücke 2026

Sega hält sich zu den nächsten Schritten rund um Sonic the Hedgehog weiterhin bedeckt. Doch ein neues Gerücht sorgt gerade für ordentlich Gesprächsstoff in der Community: Angeblich könnte ein Remake von Sonic CD in Entwicklung sein. Damit würde Sega nicht nur einen Fanliebling zurückholen, sondern auch einen Titel, der für die Lore der Reihe bis heute enorm wichtig ist.

In den letzten Jahren hat der Publisher eine klare Taktung etabliert und beinahe jährlich ein Sonic-Spiel veröffentlicht. 2023 erschien Sonic Superstars, 2024 folgte Sonic x Shadow Generations und 2025 ging es mit Sonic Racing CrossWorlds weiter. Für 2026 gibt es bislang jedoch kein offizielles Spiel und genau diese Lücke passt auffällig gut zu den aktuellen Spekulationen.

Gerüchte um ein Comeback von Sonic CD

Wer hat das Remake-Gerücht in Umlauf gebracht? Auslöser ist die Aussage des früheren Sega-Managers Mike Fischer, der berichtet, dass er Gerüchte über ein Sonic CD Remake gehört habe. Er bezeichnete Sonic CD dabei auch als seinen persönlichen Favoriten innerhalb der Reihe.

Handfeste Belege wurden in dem Zusammenhang nicht genannt, trotzdem trifft das Thema einen Nerv. Sonic CD genießt bei vielen Fans einen besonderen Ruf, nicht zuletzt wegen seiner eigenständigen Atmosphäre und der Zeitreise-Mechanik, die sich deutlich von anderen klassischen 2D-Ablegern abhebt.

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Auch erzählerisch ist Sonic CD ein Schlüsseltitel: Hier feierte Metall-Sonic sein Debüt, einer der bekanntesten Rivalen von Sonic. Außerdem wurde Amy Rose erstmals eingeführt, die längst zu den festen Größen des Franchises zählt.

Timing mit Blick auf Kino und Release-Strategie

Warum könnte ein Sonic CD Remake jetzt besonders gut passen? Ein möglicher Grund ist der Kinofahrplan: Sonic the Hedgehog 4 soll am 19. März 2027 erscheinen und sowohl Metall-Sonic als auch Amy Rose spielen darin eine Rolle. Da Sonic CD stark mit diesen Figuren verknüpft ist und zudem Zeitreise-Elemente enthält, würde eine lose Anlehnung im Film sehr gut zum Originalspiel passen.

Ein Remake als Begleitspiel zum Film wäre aus Marketing-Sicht naheliegend. Sega hat bereits gezeigt, dass man Releases gern rund um Kinoereignisse platziert: Sonic x Shadow Generations erschien in zeitlicher Nähe zu Sonic the Hedgehog 3 und profitierte sichtbar von der zusätzlichen Aufmerksamkeit.

Spannend ist auch der Blick auf Segas aktuelle 2D-Ausrichtung. Sonic Superstars sollte eine neue Ära klassischer Sonic-Action einläuten, blieb aber sowohl bei Kritiken als auch kommerziell hinter den Erwartungen zurück. Viele Fans schwärmen weiterhin von Sonic Mania und dessen klassischem Pixel-Art-Stil, während Sega zuletzt eher auf 3D-Modelle in 2D-Gameplay-Settings setzte. Ein Sonic CD Remake könnte zur Standortbestimmung werden, welchen Stil und welches Konzept der Publisher künftig im 2D-Bereich wirklich verfolgen will.

Was ein Remake leisten müsste

Welche Rolle spielt Sonic Origins für die Verfügbarkeit? Sonic CD ist bereits über Sonic Origins aus dem Jahr 2022 auf aktuellen Plattformen spielbar. Ein Remake müsste also mehr bieten als reine Verfügbarkeit und Komfortfunktionen. Genau darin liegt die große Frage: Wie könnte Sega den Titel modernisieren, ohne den einzigartigen Charakter zu verlieren?

Denkbar wären zum Beispiel technische Upgrades, überarbeitete Präsentation, Quality-of-Life-Features oder zusätzliche Inhalte, die das Paket abrunden. Gleichzeitig ist es schwer vorherzusagen, welchen Umfang Sega anpeilt, da Remakes und Neuauflagen bislang eher bei 3D-Spielen wie Sonic Colors eine zentrale Rolle in der Veröffentlichungsstrategie spielten.

Wann könnte eine offizielle Enthüllung stattfinden? Sollte das Remake tatsächlich noch 2026 erscheinen, wäre eine Ankündigung in den nächsten Wochen oder Monaten naheliegend, um den üblichen Hype-Zyklus in Gang zu bringen. Aber auch ein Release Anfang 2027, passend zum Kinostart von Sonic the Hedgehog 4, würde in dieses Schema passen.

Was würdet ihr euch von einem Sonic CD Remake wünschen: klassisches Pixel-Art-Feeling, moderne 3D-Optik oder einen Mittelweg? Schreibt es gerne in die Kommentare.