Steam verschenkt Drift86 dauerhaft – Free-to-Keep läuft bis 3. Juni 2026

Steam verteilt aktuell wieder ein Vollspiel zum dauerhaften Behalten: Drift86, ein Multiplayer-Rennspiel aus dem Jahr 2019, ist im Rahmen einer Free-to-Keep-Aktion kostenlos erhältlich. Wer es mitnehmen will, muss sich allerdings beeilen, denn das Angebot läuft am 3. Juni 2026 aus.

Wie bei diesen Aktionen üblich reicht es, das Spiel innerhalb des Zeitfensters im Steam-Account zu sichern. Danach bleibt Drift86 dauerhaft in eurer Bibliothek, auch wenn es später wieder regulär verkauft wird.

So lange habt ihr Zeit und so funktioniert die Aktion

Bis wann könnt ihr Drift86 kostenlos behalten? Laut Aktionszeitraum endet das Giveaway am 3. Juni 2026. Entscheidend ist, dass ihr das Spiel vorher eurer Bibliothek hinzufügt, ein Download ist nicht zwingend sofort nötig.

Free-to-Keep-Promotions tauchen auf Steam immer wieder auf, mal mit sehr kleinen Indies, mal mit deutlich größeren Namen. Diesmal ist es ein eher kompaktes Spiel, das normalerweise für einen kleinen Betrag verkauft wird, aber gratis ist eben gratis, besonders wenn man auf Multiplayer-Abende mit Freunden steht.

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Interessant: Drift86 hat sich über die Jahre eine solide Basis aufgebaut und kommt insgesamt auf rund 1.700 Nutzerbewertungen. In der Gesamtwertung liegt es bei etwa 90 Prozent und damit im Bereich Sehr positiv, während die jüngsten Rezensionen bei kleiner Stichprobe eher gemischt ausfallen.

Das steckt in Drift86

Was ist Drift86 für ein Spiel? Drift86 ist ein bewusst simplifiziertes, arcade-lastiges Auto-Spiel, das optisch und vom Fahrgefühl eher an ein Hot-Wheels-artiges Konzept erinnert als an realistische Sim-Racer. Im Fokus stehen Drifts, Punktejagd, Rekorde und schnelle Runden mit anderen.

Inhaltlich wirbt das Spiel mit einer ordentlichen Packung Abwechslung für Zwischendurch. Dazu gehören unter anderem mehrere Fahrzeuge und Strecken sowie Online-Funktionen für gemeinsame Sessions.

Über 40 Autos

30 Maps

Online-Multiplayer

Anime-inspirierter Soundtrack

Die Community lobt vor allem das schnelle Pick-up-and-play-Gefühl, die Drift-Mechanik und das chaotische Potenzial im Multiplayer. Kritik gibt es ebenfalls: Manche empfinden das Handling als sehr rutschig, bemängeln die Physik oder Probleme beim Bremsen, und gerade die Drift-Kontrolle kann am Anfang eine steile Lernkurve haben.

Weitere Gratis-Spiele auf Steam im gleichen Zeitraum

Welche anderen Free-to-Keep-Spiele sind gerade verfügbar? Parallel zu Drift86 laufen laut aktuellem Steam-Line-up noch zwei weitere Gratis-Aktionen, die allerdings früher enden. Wenn ihr ohnehin euren Account füllt, könnt ihr diese Zeitfenster direkt mitnehmen.

Bunny Guys, ein Multiplayer-Platformer mit Fall-Guys-Vibes, verfügbar bis 29. Mai 2026

Dino running from a Furry, ein Endless Runner mit skurriler Prämisse, verfügbar bis 30. Mai 2026

Wenn euch das heutige Paket nicht abholt, lohnt sich trotzdem ein Blick in den nächsten Tagen: Bei Steam tauchen solche Free-to-Keep-Deals oft kurzfristig auf und wechseln regelmäßig.

Habt ihr Drift86 schon ausprobiert, und seid ihr eher Team Arcade-Drift oder doch lieber realistische Racing-Simulation? Schreibt es gerne in die Kommentare.