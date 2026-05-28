Saros-Update 01.004.004 behebt Bosskampf-Bugs bei Priesterin, Architekt

Housemarque legt bei Saros weiter nach: Nur wenige Tage nach Update 01.004.003 ist ab sofort Version 01.004.004 für den Roguelite-Shooter auf PS5 verfügbar. Der Patch konzentriert sich erneut auf Fehler, die Runs ruinieren oder im schlimmsten Fall komplett blockieren konnten, und nimmt dabei vor allem kritische Probleme in Bosskämpfen ins Visier.

Im Fokus stehen diesmal zwei Begegnungen, die bei vielen für Frust gesorgt haben dürften: der Kampf gegen die Priesterin sowie das Duell mit dem Architekten. Zusätzlich bekommen mehrere Bereiche im Welt- und Level-Design kleine, aber wichtige Korrekturen, die für mehr Stabilität in Quests und Bewegungsabläufen sorgen sollen.

Bosskämpfe und Gameplay

Welche kritischen Bosskampf-Bugs wurden mit Update 01.004.004 behoben? Der wohl wichtigste Fix betrifft die Priesterin: In Phase zwei konnte der Boss unter bestimmten Umständen plötzlich verschwinden. Das wurde laut Changelog korrigiert, sodass der Kampf nun zuverlässig bis zum Ende durchlaufen werden kann.

Auch beim Architekten wurde ein besonders unangenehmer Fehler adressiert. In seltenen Fällen war es möglich, während des Bosskampfs aus der Welt zu fallen. Das Problem daran: Danach konnte der Run nicht sauber fortgesetzt werden, weil ein erfolgreicher Respawn ausblieb. Update 01.004.004 soll genau dieses Szenario beheben und verhindert, dass ihr an dieser Stelle festhängt.

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Welt- und Level-Design

Welche Änderungen bringt der Patch abseits der Bossfights? Neben den Bosskampf-Fixes listet Housemarque mehrere Anpassungen, die direkt in Inventarlogik, Kollisionsabfragen und Quest-Content eingreifen. Das ist zwar ein überschaubarer Changelog, kann aber spürbar dabei helfen, dass Runs und Aufträge nicht durch seltene Edge-Cases aus dem Tritt kommen.

Die Änderungen aus Update 01.004.004 in der Übersicht:

Ein Fehler wurde behoben, durch den Lucenit vor dem Kampf gegen den Architekten aus dem Inventar entfernt wurde.

Ein Kollisionsproblem wurde behoben, das Spieler unter Treppen in Shattered Rise blockieren konnte.

Ein seltener Fehler wurde behoben, bei dem ein Level im Auftrag Finde den roten Baum im Verwunschenen Sumpf fehlte.

Ein seltener Fall wurde behoben, in dem Spieler nach einem Sturz aus der Welt während des Architekten-Bosskampfs nicht mehr respawnen konnten.

Gerade die beiden seltenen Fehler rund um fehlende Level-Abschnitte und den nicht mehr möglichen Respawn sind typische Probleme, die man vielleicht nur einmal erlebt, die dann aber einen kompletten Durchlauf zerstören. Umso besser, dass Housemarque hier weiter aufräumt.

Release, Preise und aktueller Kontext

Wie steht es aktuell um Saros auf PS5? Saros ist Ende April 2026 exklusiv für die PS5 erschienen und wird im PlayStation Store in zwei Versionen angeboten. Die Standard Edition kostet 79,99 Euro und enthält das Hauptspiel.

Zusätzlich gibt es eine digitale Deluxe Edition für 89,99 Euro, die drei exklusive Panzerungen enthält. Parallel zu den schnellen Patch-Folgen machten zuletzt auch Branchenzahlen die Runde: Laut Alinea Analytics soll Saros in den ersten zwei Wochen rund 300.000 Verkäufe erreicht haben, eine offizielle Bestätigung dazu steht bislang aus. Housemarque veröffentlichte in dieser Woche zudem diverse Statistiken zum Spiel, die ebenfalls darauf hindeuteten, dass der Start hinter den Erwartungen lag.

Habt ihr die Bosskämpfe gegen Priesterin und Architekt schon hinter euch gebracht, und lief es bei euch sauber oder hattet ihr mit den genannten Bugs zu kämpfen? Schreibt eure Erfahrungen gern in die Kommentare.