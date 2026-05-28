Days of Play 2026 – PSN-Avatare gratis, alle Downloadcodes nach Region

Sony verteilt im Rahmen der Days of Play 2026 kostenlose PSN-Avatare und liefert euch direkt die passenden Downloadcodes für eure Region mit. Wenn ihr also seit Monaten oder Jahren mit demselben Profilbild unterwegs seid, ist das eine gute Gelegenheit für einen frischen Look auf PS5 und PS4.

Dieses Mal orientieren sich die Motive an drei Indie-Titeln, die im Zuge der Aktion im Rampenlicht stehen. Nach der Einlösung des Codes stehen alle drei Avatare in eurem Profil zur Auswahl und können wie gewohnt in den Profileinstellungen aktiviert werden.

Die kostenlosen Days-of-Play-Avatare im Überblick

Welche Avatare verschenkt PlayStation bei den Days of Play 2026? Es gibt drei Motive, die an die Indie-Spiele Baby Steps, Cairn und Lumines Arise angelehnt sind. Sony schaltet das Paket kostenlos frei, ihr müsst lediglich den passenden Code im PlayStation Store einlösen.

Die Avatare kommen als Bundle, das heißt: Einmal eingelöst, bekommt ihr direkt alle drei Bilder. Danach könnt ihr im Profil jederzeit zwischen den Motiven wechseln, ohne erneut einen Code eingeben zu müssen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Alle Codes nach Region

Welche Codes gelten für Deutschland und Europa? Für Deutschland nutzt ihr die Europa-Codes. Wichtig: Sony hat mehrere Regionen getrennt, daher funktionieren die Zeichenfolgen nur im jeweils passenden Store.

Region Code Europa AAET-4A2C-LLNP Europa BD3Q-NNBB-5843 Asien EK8R-B23R-NEJ2 Japan B4A8-JABE-Q7GL Korea 9T2P-CJKC-9GX6

Der Code für Europa gilt laut Sony auch für den Nahen Osten, Afrika, Australien und Neuseeland. Für deutsche Accounts seid ihr mit den beiden Europa-Codes auf der sicheren Seite.

So löst ihr den Avatar-Code im PlayStation Store ein

Wie kann man die PSN-Avatar-Codes einlösen? Der Ablauf ist schnell erledigt und funktioniert direkt über den PlayStation Store auf Konsole oder im Account-Menü.

PlayStation Store öffnen. Den Punkt Code einlösen auswählen. Den Code eurer Region eingeben und bestätigen. Anschließend in den Profileinstellungen den gewünschten Avatar auswählen.

Laut Ankündigung zu den Days of Play sollten die Avatare eigentlich erst ab dem 4. Juni 2026 einlösbar sein. Tatsächlich klappt das Einlösen aber bereits jetzt.

Weitere Aktionen bei den Days of Play 2026

Was bietet Sony neben den Gratis-Avataren noch an? Die Codes sind nur ein kleiner Teil der Days of Play 2026. Parallel laufen diverse Deals und Promotions rund um PlayStation-Hardware, Spiele und Services.

Dazu zählen Rabatte auf physische und digitale Games, Preisaktionen für DualSense-Controller inklusive DualSense Edge, zusätzliche Aktivitäten rund um PlayStation-Turniere sowie neue Testversionen für PS Plus Premium. Auch Sony Pictures Core wird im Aktionszeitraum mit Angeboten und Aktionen eingebunden.

Die Days of Play sind eine jährlich wiederkehrende Sony-Aktion, die erstmals 2017 gestartet ist. In diesem Jahr läuft die Aktion bis zum 10. Juni 2026. Bis dahin sollten auch die Avatar-Codes und die übrigen Deals im PlayStation Store verfügbar bleiben.

Habt ihr euch die Avatare schon geschnappt, und welches Motiv passt am besten zu eurem Profil? Schreibt es in die Kommentare.