GTA 6 – NordVPN warnt vor Fake-Pre-Orders, Phishing und Malware

Die Vorfreude auf GTA 6 ist riesig und genau das macht die Community gerade zur Zielscheibe. Nachdem Mitte Mai 2026 eine E-Mail von Best Buy einen angeblichen Vorbestellstart in Umlauf brachte, hofften viele auf den sofortigen Pre-Order-Launch. Doch offiziell hat sich daran nichts geändert: Aktuell lässt sich GTA 6 nur auf Wunschlisten setzen, echte Vorbestellungen sind weiterhin nicht freigeschaltet.

Während Fans weiter auf konkrete Infos warten, nutzen Betrüger die Ungeduld gnadenlos aus. Eine Untersuchung des Threat-Intelligence-Teams von NordVPN warnt davor, dass rund um GTA 6 derzeit besonders viele schädliche Angebote, Fake-Seiten und Malware-Kampagnen im Umlauf sind.

Warum GTA 6 gerade ein perfektes Ziel für Betrüger ist

Warum ist der Pre-Order-Hype rund um GTA 6 so gefährlich? Weil bei kaum einem Release die FOMO so hoch ist. Kriminelle setzen darauf, dass Fans sich einen vermeintlichen Vorsprung sichern wollen, etwa durch exklusive Vorab-Zugänge, Beta-Keys oder angebliche Leaks zum dritten Trailer.

Laut NordVPN ist genau diese Mischung aus Hype und Ungeduld das Einfallstor. Wer unbedingt früher dran sein will, klickt eher auf dubiose Angebote, lädt Dateien aus fragwürdigen Quellen herunter oder gibt Login-Daten auf nachgebauten Seiten ein.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

GTA 6 ist eine der am meisten erwarteten Veröffentlichungen in der Gaming-Geschichte. Genau diese öffentliche Begeisterung suchen Kriminelle. Wenn Menschen verzweifelt versuchen, frühzeitig Zugriff zu bekommen, sinkt die Wachsamkeit. Dieses Zeitfenster nutzen Angreifer aus.

So laufen die aktuellen Maschen im Netz ab

Welche Betrugsarten tauchen rund um GTA 6 aktuell besonders häufig auf? Laut dem Bericht sind es nicht nur klassische Phishing-Seiten, sondern auch Malware-Verteilungen, die teilweise erstaunlich professionell wirken. Ziel ist fast immer, Daten abzugreifen oder Geräte zu infizieren.

NordVPN beschreibt unter anderem Klon-Seiten, die bekannte Piraterie-Plattformen oder Repack-Webseiten imitieren. Dort werden angeblich legitime Installer angeboten, die in Wirklichkeit schädliche Komponenten enthalten.

Phishing-Seiten, die auf Login-Daten zielen, etwa vom Rockstar Social Club

Gefälschte Downloads mit Android-Adware

Trojaner in vermeintlichen Installern, die im Hintergrund nachgeladen oder aktiviert werden

Lockangebote mit angeblichen Beta-Keys, Early-Access oder Trailer-Leaks als Köder

Besonders perfide: In einem analysierten Beispiel, das am 17. Mai 2026 entdeckt wurde, tarnte sich ein schädliches Paket als normaler Spiel-Installer. Nach dem Start wurde im Hintergrund heimlich eine Datei aktiviert, die als Standard-Komponente eines NVIDIA-Grafiktreibers getarnt war, um möglichst unauffällig zu bleiben.

Was ihr jetzt konkret tun solltet

Wie schützt ihr euch, wenn ihr GTA 6 vorbestellen wollt? Die wichtigste Regel ist aktuell simpel: Es gibt noch keine offizielle Vorbestellung und auch keinen legitimen Vorab-Zugang. Alles, was etwas anderes behauptet, sollte bei euch sofort die Alarmglocken läuten lassen.

Wenn ihr euch trotzdem vorbereiten wollt, bleibt am besten bei offiziellen Kanälen und etablierten Store-Apps auf Konsole. Gebt Login-Daten nur dort ein, wo ihr die Adresse und den Anbieter sicher erkennt, und ladet keine angeblichen Installer oder Mobile-Apps, die mit GTA 6 oder Trailer-Leaks werben.

Spannend bleibt, wann es wirklich losgeht: Take-Two-Chef Strauss Zelnick hatte zuletzt betont, dass das Marketing für GTA 6 im Sommer 2026 anrollen soll. Das könnte dann auch den Start der Vorbestellungen und Trailer Nummer 3 bedeuten. Als Release-Termin steht derzeit der 19. November 2026 im Raum, geplant für PS5 und Xbox Series.

Wie nehmt ihr den aktuellen Pre-Order-Hype wahr, und seid ihr schon über Fake-Angebote zu GTA 6 gestolpert? Schreibt eure Erfahrungen gern in die Kommentare.