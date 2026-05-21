PS Plus wird teurer ab 20. Mai 2026 – diese Tarife und Laufzeiten treffen es

PlayStation Plus wird in Deutschland seit dem 20. Mai 2026 teurer. Sony hatte in der ersten Ankündigung vor allem über Anpassungen bei PS Plus Essential gesprochen, doch inzwischen ist klar: Auch die höheren Stufen Extra und Premium sind bei mehreren Laufzeiten von der neuen Preisstruktur betroffen.

Unterm Strich bedeutet das für viele Abonnenten vor allem eines: Wer flexibel bleiben will und monatlich oder vierteljährlich zahlt, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Nur bei einer Laufzeit bleibt alles beim Alten.

Was sich bei PS Plus ab dem 20. Mai 2026 ändert

Welche PS-Plus-Tarife sind von der Preiserhöhung betroffen? Nicht nur PS Plus Essential ist teurer geworden, sondern auch PS Plus Extra und PS Plus Premium, sofern du das Abo als Monats- oder Drei-Monats-Variante abschließt.

Sony hatte in der ursprünglichen Kommunikation nur die neuen Beträge für Essential konkret genannt. Dadurch entstand bei vielen zunächst der Eindruck, dass Extra und Premium unangetastet bleiben. Tatsächlich steigen aber auch dort die Preise, je nach Laufzeit spürbar an.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ab dem 20. Mai steigen die Preise für PlayStation Plus für Neukunden in ausgewählten Regionen. Aufgrund der aktuellen Marktlage beginnen die Preise bei…

Die neuen PS-Plus-Preise in Deutschland

Wie hoch sind die neuen PS-Plus-Preise für Essential, Extra und Premium? Die Anpassungen unterscheiden sich je nach Tarifstufe und Laufzeit. Besonders deutlich wird das beim Monatsabo und beim Drei-Monats-Abo.

Hier sind die neuen Preise inklusive der jeweils bisherigen Beträge im direkten Vergleich.

Laufzeit Stufe Alter Preis Neuer Preis 1 Monat Essential 8,99 Euro 9,99 Euro 1 Monat Extra 13,99 Euro 15,99 Euro 1 Monat Premium 16,99 Euro 18,99 Euro 3 Monate Essential 24,99 Euro 27,99 Euro 3 Monate Extra 39,99 Euro 43,99 Euro 3 Monate Premium 49,99 Euro 54,99 Euro 12 Monate Essential 71,99 Euro 71,99 Euro 12 Monate Extra 125,99 Euro 125,99 Euro 12 Monate Premium 151,99 Euro 151,99 Euro

Welche PS-Plus-Laufzeit bleibt unverändert? In Deutschland bleiben die Jahresabos in allen drei Stufen auf dem bisherigen Stand. Wer also ohnehin langfristig plant, fährt preislich weiterhin am besten mit 12 Monaten.

Wer die höheren Preise zahlen muss

Für wen gelten die neuen PS-Plus-Preise? Betroffen sind laut aktueller Regelung vor allem Neukunden und alle, die ihre Mitgliedschaft neu abschließen. Wenn du bereits ein laufendes Abo hast, zahlst du zunächst weiter den bisherigen Preis.

Die neuen Konditionen greifen erst dann, wenn das Abonnement endet und anschließend erneut abgeschlossen wird. Das betrifft auch alle, die zwischendurch pausieren, das Abo auslaufen lassen oder später wieder einsteigen.

Warum ist das Jahresabo jetzt besonders attraktiv? Weil Monats- und Quartalsabos spürbar teurer werden, während 12 Monate in Deutschland stabil bleiben. Der monatliche Durchschnittspreis fällt beim Jahresabo damit weiterhin deutlich niedriger aus als bei den kürzeren Laufzeiten.

Wie handhabt ihr PS Plus nach der Anpassung: Bleibt ihr beim Monatsmodell, wechselt ihr auf 12 Monate oder überlegt ihr sogar, zu pausieren? Schreibt es gerne in die Kommentare.