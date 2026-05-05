Gerücht um Dark-Souls-Trilogie-Remakes – wie glaubwürdig sind die Hinweise

Ein Comeback der Dark-Souls-Reihe in neuem Gewand könnte näher sein, als viele gedacht hätten. Obwohl FromSoftware nach dem riesigen Erfolg von Elden Ring aus dem Jahr 2022 zuletzt vor allem mit dem Koop-Ableger Elden Ring: Nightreign beschäftigt war und parallel am Switch-2-exklusiven The Duskbloods arbeitet, wünschen sich viele Fans vor allem eins: eine Rückkehr zu den ikonischen Wurzeln des Studios.

Ein neuer Dark-Souls-Teil ist aktuell zwar nicht in Sicht. Dafür sorgt ein frisches Gerücht für Aufsehen: Die komplette Dark-Souls-Trilogie soll als Remake neu aufgelegt werden und zwar nicht nur als leichte Politur, sondern offenbar als grundlegend modernisierte Neuauflage.

Gerücht um Remake-Paket bringt die Community in Bewegung

Was steckt hinter den angeblichen Dark-Souls-Remakes? Ausgelöst wurde die aktuelle Welle an Spekulationen durch den YouTuber Shirrako, der auf X einen kurzen, aber brisanten Hinweis geteilt haben soll. Seinen Angaben zufolge befinden sich Remakes der kompletten Dark-Souls-Trilogie in Entwicklung, gestützt durch eine Quelle aus seinem Umfeld.

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Die Formulierung sorgt vor allem deshalb für Aufregung, weil sie eher nach echten Remakes klingt als nach einem klassischen Remaster. Im Klartext: Nicht nur höher aufgelöste Texturen oder stabilere Bildraten, sondern ein deutlich modernisierter Technik-Unterbau und möglicherweise sogar Anpassungen an Mechaniken, Animationen oder Komfortfunktionen.

Für viele wäre das eine große Nummer, denn Dark Souls, Dark Souls 2 und Dark Souls 3 haben jeweils ihre ganz eigenen Stärken, aber auch Stellen, die sich im Jahr 2026 sichtbar nach früherer Konsolengeneration anfühlen. Ein einheitliches Remake-Niveau über alle drei Teile hinweg würde die Trilogie nicht nur optisch zusammenführen, sondern könnte auch das Spielgefühl konsistenter machen.

Offene Fragen zur Umsetzung und ein Blick auf bisherige Hinweise

Wer könnte eine Dark-Souls-Remake-Trilogie entwickeln? Sollte an dem Remake-Gerücht etwas dran sein, bleibt die spannendste Frage, wie so ein Mammutprojekt umgesetzt würde. Denkbar wäre, dass FromSoftware selbst federführend ist, genauso möglich wäre aber auch eine Zusammenarbeit oder Auslagerung an ein externes Team.

In der Vergangenheit hat sich bereits gezeigt, wie stark ein Remake ausfallen kann, wenn ein Klassiker technisch und künstlerisch konsequent in die Moderne übertragen wird. Genau deshalb ist die Erwartungshaltung bei vielen Fans hoch: Wer Dark Souls neu auflegt, muss Atmosphäre, Leveldesign und das spezifische Kampfgefühl treffen, ohne dabei den rauen Charakter der Reihe glattzubügeln.

Parallel dazu kochen ältere Spekulationen wieder hoch. Schon zuvor gab es immer wieder Gerüchte rund um mögliche Neuauflagen, unter anderem im Umfeld eines möglichen Dark-Souls-3-Remasters. Außerdem wurden im letzten Jahr Hinweise auf ein Projekt mit dem Codenamen FMC entdeckt, das sich bei FromSoftware in Entwicklung befinden soll und womöglich bis Ende 2026 erscheinen könnte.

Insider-Reaktion dämpft Erwartungen und lässt Raum für Hoffnung

Wie glaubwürdig sind die aktuellen Hinweise aus der Szene? Interessant ist auch die Reaktion aus der Insider-Ecke: Auf Nachfrage unter dem Beitrag von Shirrako meldete sich NateTheHate zu Wort. Er gilt in der Szene als gut vernetzt, konnte die Remake-Behauptung aber nicht bestätigen, zeigte sich jedoch offen für die Idee.

Ich weiß nichts darüber, aber es klingt nach einem coolen Release. Hoffentlich ist es wahr.

Unterm Strich bleibt das Gerücht damit genau das: ein Gerücht, das allerdings genug Zündstoff hat, um die Diskussion neu anzufachen. Und es passt in eine Zeit, in der viele große Publisher ihre Klassiker als Remakes zurückbringen und Souls-Fans gleichzeitig auf ein handfestes Signal warten, wie es mit Dark Souls weitergehen könnte.

Würdet ihr eine komplette Dark-Souls-Trilogie als Remake sofort mitnehmen, oder wäre euch ein neuer Teil lieber? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.