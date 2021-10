Gerücht zu Bloodborne 2: Befindet sich ein Nachfolger für die PS5 in Arbeit?

Eigentlich erwarten Fans der Spieleschmiede From Software ja als nächstes Elden Ring. Das Fantasy-Abenteuer mit Einflüssen des berühmten Game of Thrones-Schriftstellers George R.R. Martin erscheint schließlich schon am 21. Januar 2022.

In der Zwischenzeit ranken sich aber auch Gerüchte um andere Spiele des Studios, genauer gesagt um das Gothic-Horror-Spiel Bloodborne. Der PlayStation-exklusive Titel gehört neben der „Dark Souls“-Trilogie zu dem beliebtesten Erzeugnis des Studios, alleine schon wegen seiner unverwechselbaren Atmosphäre.

Bloodborne 2: Werkelt Bluepoint Games an einem Nachfolger?

Und eben jenes Spiel soll laut Gerüchten einen Nachfolger erhalten, erneut PlayStation-exklusiv, aber natürlich nicht mehr für die Last-Gen-Konsole, sondern für die noch immer überall ausverkaufte PlayStation 5. Viel überraschender ist aber, wer laut des Gerüchts an einem zweiten Teil von „Bloodborne“ arbeitet.

Statt den Machern des ersten Teils soll nämlich angeblich das Entwicklerstudio Bluepoint Games dafür verantwortlich sein. Die steckten ja bekanntlich schon hinter dem Remake von Shadow of the Colossus und dem Remake des ersten großen Hits von From Software: Dem ebenfalls PlayStation-exklusiven Demon’s Souls.

Das Gerücht stammt vom Videospieljournalisten Colin Moriarty, der in seinem PlayStation-fokussierten Podcast Sacred Symbols sein Wissen mit den Zuhörer*innen teilte. Demnach soll das Team momentan an einem Remaster oder Remake von „Bloodborne“ arbeiten, bevor man sich einem Nachfolger widme: „Sie [Bluepoint Games] veröffentlichen Bloodborne erneut auf der PS5, so wie ich das verstehe. Aber danach bekommen wir ein Sequel zu Bloodborne von ihnen, wie ich gehört habe.“

Erst vor kurzem wurde Bluepoint Games offiziell Teil von Sonys großem Studio-Netzwerk und das Team soll bereits am nächsten großen Titel werkeln. Dass dieser PlayStation-exklusiv wird, steht wohl außer Frage. Ob es sich dabei aber wirklich um ein Sequel zu „Bloodborne“ handelt, wird die Zeit zeigen.