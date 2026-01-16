48 neue Spiele streamen – Xbox Game Pass erweitert Cloud-Zugang im Jan. 2026

Mit dem neuesten Update im Januar 2026 erweitert Microsoft das Angebot von Xbox Game Pass um 48 weitere Titel, die über die Funktion Stream Your Own Game verfügbar sind. Damit setzt der Dienst seinen Wachstumskurs fort und macht es für dich noch einfacher, deine bereits gekauften Spiele bequem über die Cloud zu streamen – ganz ohne zusätzliche Downloads oder Installationen.

Das Besondere: Du musst dafür lediglich ein aktives Xbox Game Pass-Abo besitzen. Es reicht bereits die günstigste Abo-Stufe, der Xbox Game Pass Essential. Ein Upgrade auf Xbox Game Pass Ultimate ist für die Nutzung dieses Features nicht erforderlich.

Diese neuen Spiele sind jetzt über Cloud-Streaming verfügbar

Welche Titel wurden neu hinzugefügt? Die Liste der 48 neuen Spiele ist vielseitig und beinhaltet sowohl Indie-Hits, Klassiker als auch aktuelle Highlights. Darunter sind bekannte Namen wie Disco Elysium: The Final Cut, Planet Coaster und Just Cause 3. Aber auch Überraschungstitel und Nischenspiele sind vertreten.

A Pizza Delivery

Abyssal Drift

Assetto Corsa

Assetto Corsa Competizione

Bloons TD 6

Brews & Bastards

Build a Bridge!

Carnage: Battle Arena

Catan – Console Edition

Costume Quest 2

Delivery Dash: Battle Couriers

Disco Elysium: The Final Cut

Don’t Starve Together

Dungeon Minesweeper

Dusk

Easy Red 2

Farming Simulator 19

Greek Tragedy

Grim Dawn: Definitive Edition

Guilty Gear Strive

Hannah VCR

Hell Is Other Demons

Hero Seekers

Heroes of Mount Dragon

Hide ‚N Seek!

I Am Future: Cozy Apocalypse Survival

Infantry Attack

Just Cause 3

Kentum

Little Nightmares III

Mystical Mixing

Paint the Town Red

Planet Coaster

Poppy Playtime: Chapter 1

Poppy Playtime: Chapter 2

Quisisana

Starbound

Strike Force 3

Syberia – Remastered

Terminull Brigade

Titan Quest 2

Trivia: Knowledge Trainer – the Quiz Game

Tropico 6

Truck and Logistics Simulator

Wargroove 2

Water Delivery

World of Outlaws: Dirt Racing

The Evil Within (Japanische Version)

Technische Voraussetzungen und Plattformen

Wie und wo kannst du die Spiele streamen? Die gestreamten Titel sind über verschiedenste Plattformen abrufbar. Du kannst sie sowohl auf deiner Xbox-Konsole als auch auf dem PC oder unterwegs auf Handheld-Geräten wie dem ROG Ally spielen.

Einzige Voraussetzung ist, dass du das jeweilige Spiel digital besitzt und ein aktives Game Pass-Abo hast. Die Funktion steht allen Abostufen offen, was sie besonders attraktiv für Gelegenheitsnutzer macht.

Ein Blick auf Titan Quest 2

Was bedeutet die Cloud-Markierung für Titan Quest 2? Besonders spannend ist die Aufnahme von Titan Quest 2 in die Streaming-Bibliothek, obwohl das Spiel offiziell noch nicht für Xbox erschienen ist. Es befindet sich seit dem 1. August 2025 im Early Access auf Steam. Die neue Cloud-Kennzeichnung auf Xbox könnte ein baldiges Konsolen-Release andeuten – eine offizielle Bestätigung von THQ Nordic oder Grimoire Games steht jedoch noch aus.

Entwicklung der Stream Your Own Game-Bibliothek

Wie hat sich das Angebot im Laufe der Zeit entwickelt? Seit dem offiziellen Konsolenstart im April 2025 hat Microsoft die Bibliothek kontinuierlich erweitert. Bereits im September 2025 wurden über 180 neue Titel hinzugefügt. Zu den Highlights aus dem vergangenen Jahr zählen unter anderem Silent Hill 2, Borderlands 4, Helldivers 2 und Dying Light: The Beast.

Die aktuelle Erweiterung im Januar 2026 zeigt, dass Microsoft diesen Kurs beibehält und weiterhin auf Cloud-Kompatibilität und Flexibilität setzt. Die Integration in das Xbox Play Anywhere-Prinzip wird dabei wohl ein zentraler Bestandteil künftiger Game Pass-Strategien bleiben.

Was du aus dem Update mitnehmen solltest

Was bedeutet das für dich als Nutzer? Mit jedem Update steigt der Mehrwert deines Xbox Game Pass-Abos. Die Möglichkeit, deine gekauften Spiele ohne zusätzliche Kosten zu streamen, macht den Dienst für viele noch attraktiver. Besonders, wenn du deine Zeit flexibel zwischen PC, Konsole und Handheld aufteilen willst, zeigt sich hier die Stärke des Xbox-Ökosystems.

Wie findest du die neue Erweiterung der Stream Your Own Game-Funktion? Nutzt du die Möglichkeit, deine eigenen Spiele zu streamen, oder bleibst du klassisch beim Download? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!