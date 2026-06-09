Xbox Game Pass im Juni 2026 – diese Neuzugänge und Rückkehrer kommen

Der Xbox Game Pass liefert Nachschub für alle, die nach etwas Entspanntem mit viel Freiheit suchen: Seit dem 8. Juni 2026 ist das Open-World-Survival-Spiel Solarpunk direkt zum Release im Abo verfügbar. Passend zum cozy Anspruch setzt der Titel auf ruhige Erkundung, naturnahes Bauen und Koop-Optionen, mit denen ihr eure Basis und die Welt gemeinsam angehen könnt.

Zusätzlich gab es rund um den Solarpunk-Start noch weitere Bewegungen im Katalog. Besonders auffällig: Wo Long: Fallen Dynasty ist ohne Vorankündigung zurück im Game Pass und zwar nur kurz bevor im Rahmen des Xbox Games Showcase 2026 ein Nachfolger angekündigt wurde.

Solarpunk setzt auf Wohlfühl-Survival mit Technik und Natur

Was ist Solarpunk im Xbox Game Pass? Solarpunk ist ein cozy Open-World-Survival-Spiel mit Base-Building, das am 8. Juni 2026 als Day-One-Titel im Xbox Game Pass gelandet ist. Statt klassischem, harschem Überlebenskampf will das Spiel vor allem ein komfortables Abenteuer bieten, in dem Erkundung, Aufbau und Automatisierung im Vordergrund stehen.

Ein wichtiger Baustein sind dabei solarbetriebene Drohnen, die euch beim Sammeln, Transportieren und beim Ausbau eurer Systeme unterstützen. Damit zielt Solarpunk auch auf Fans von Automatisierung ab, ohne den entspannten Grundton zu verlieren. Dazu kommen Luftschiffe, die das Erkunden der Welt stärker in den Fokus rücken als das reine Abarbeiten von Ressourcen-Routen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Welche Besonderheiten hat das Spiel? Inhaltlich setzt Solarpunk klar auf ein Miteinander mit der Natur. Das Design folgt dem Gedanken der Symbiose mit Flora und Fauna, statt auf Ausbeutung zu setzen. Als Beispiel wird im Spielkonzept genannt, dass ihr Tiere nicht verwertet, sondern etwa Schweine pflegt, damit sie für euch Trüffel ausgraben. Wer also Lust auf Survival ohne Dauerstress hat, bekommt hier eine auffällig friedliche Alternative im inzwischen dicht besetzten Genre.

Überraschungen im Abo: Wo Long zurück, Undisputed neu dabei

Welche weiteren Spiele kamen zeitgleich in den Game Pass? Neben Solarpunk hat Microsoft den Katalog in denselben 24 Stunden mit weiteren Titeln ergänzt. Die größte Überraschung ist Wo Long: Fallen Dynasty: Das Soulslike von Koei Tecmo kehrte am 7. Juni 2026 ohne vorherige Ankündigung in den Xbox Game Pass zurück.

Spannend ist das auch deshalb, weil Wo Long bereits beim Original-Release im März 2023 ein Day-One-Spiel im Abo war und anschließend bis Februar 2025 im Game Pass blieb. Das plötzliche Comeback kommt nun zeitlich sehr passend, nachdem kurz darauf beim Xbox Games Showcase 2026 ein Sequel angekündigt wurde.

Was steckt hinter Undisputed im Game Pass? Ebenfalls am 8. Juni 2026 wurde Undisputed hinzugefügt, eine Boxsimulation, die ursprünglich Ende 2024 erschienen ist. Das Spiel bekam gemischte Kritiken: Gelobt wurden der realistischere Ansatz und die Idee, die Vorbereitung auf Kämpfe stärker wie ein Rollenspiel aufzuziehen. Kritik gab es unter anderem für hakelige Animationen und eine eher schwache Kommentierung. Unterm Strich reichte der Zuspruch aber aus, damit Entwickler Steel City Interactive im April 2026 offiziell Undisputed 2 ankündigte.

Xbox Game Pass Termine im Juni 2026 auf einen Blick

Welche Game-Pass-Neuzugänge sind für Juni 2026 bestätigt? Nach Solarpunk und Undisputed ist der Juni-Fahrplan bereits gut gefüllt. Hier sind die bestätigten Einträge inklusive Datum, Tier und Hinweis, soweit bekannt:

Datum Spiel Game-Pass-Tier(s) Plattform(en) Hinweis 7. Juni 2026 Wo Long: Fallen Dynasty Ultimate, PC, Premium Cloud, Konsole, PC Rückkehrer; zuvor verfügbar März 2023 bis Februar 2025 8. Juni 2026 Solarpunk Ultimate, PC Cloud, Handheld, PC, Series Day-One-Release 8. Juni 2026 Undisputed Ultimate, PC, Premium Cloud, Handheld, PC, Series Boxsimulation, ursprünglich Release Ende 2024 9. Juni 2026 Persona 5 Royal Ultimate, Premium, PC Cloud, Konsole, PC Rückkehrer; zuvor verfügbar Oktober 2022 bis Oktober 2023 11. Juni 2026 Beastro Ultimate Cloud, PC, Series Day-One-Release 11. Juni 2026 Frog Sqwad Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 11. Juni 2026 Starseeker: Astroneer Expeditions Ultimate, PC Cloud, PC, Series Game Preview; Day-One-Release 16. Juni 2026 Junkster Ultimate, PC Cloud, Handheld, PC, Series Day-One-Release 17. Juni 2026 Denshattack Ultimate Cloud, PC, Series Bestätigt für das nächste Line-up 17. Juni 2026 Shift at Midnight Ultimate, PC Cloud, PC, Series Bestätigt für das nächste Line-up

Damit steht fest: Nach dem eher ruhigen Start mit Solarpunk wird der Juni im Game Pass schnell deutlich abwechslungsreicher, von JRPG-Rückkehr bis hin zu mehreren Day-One-Releases an einem einzigen Tag.

Wie sieht es bei euch aus: Probiert ihr Solarpunk direkt im Koop aus, oder freut ihr euch mehr über die Rückkehr von Wo Long: Fallen Dynasty und Persona 5 Royal? Schreibt es gern in die Kommentare.