Xbox Game Pass Juli 2026 Wave 2 – diese 6 Spiele kommen neu ins Abo

Microsoft hat die zweite Welle für den Xbox Game Pass im Juli 2026 offiziell bestätigt. Nach neun Neuzugängen zwischen dem 6. Juli 2026 und dem 17. Juli 2026 fällt Wave 2 mit sieben Spielen etwas kompakter aus, bringt aber dafür gleich mehrere interessante Highlights mit, darunter mehrere Day-one-Releases.
Die Ankündigung kam am 21. Juli 2026, also am selben Tag, an dem auch The Planet Crafter neu im Abo gelandet ist. Vor allem das letzte Drittel des Monats wird für Abonnenten damit noch einmal spürbar voller.
Die neuen Spiele in Wave 2 im Überblick
Welche Spiele kommen im Juli 2026 neu in den Xbox Game Pass? Die zweite Juli-Welle liefert fünf Releases im Zeitraum vom 21. Juli 2026 bis 31. Juli 2026. Auffällig: Drei der Neuzugänge sind Day-one-Veröffentlichungen, also direkt zum Release im Game Pass spielbar.
Hier ist die komplette Wave-2-Liste mit Datum, Plattformen, Abo-Stufe und Zusatzinfos:
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|Datum (2026)
|Spiel
|Game-Pass-Stufe
|Plattformen
|Hinweise
|21. Juli
|The Planet Crafter
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|Day-one für die Xbox-Series-Version
|22. Juli
|Shift at Midnight
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|Day-one-Release, zuvor vom 17. Juni verschoben
|23. Juli
|Hell is Us
|Ultimate, Premium, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|Kritisch gefeiertes Action-Adventure
|28. Juli
|Halo: Campaign Evolved
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|Day-one-Release
|30. Juli
|Mistfall Hunter
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|Day-one-Release; Dark-Fantasy-Extraction-Shooter
|31. Juli
|Corsair Cove
|Ultimate, PC
|PC
|Piraten-City-Builder, nur am PC
Damit ist auch klar: Wer vor allem auf Konsole spielt, sollte den PC-only-Neuzugang Corsair Cove einplanen, während der Rest der Welle auch auf Xbox Series verfügbar ist.
Day-one-Schub und ein verschobenes Koop-Spiel
Welche Day-one-Releases stechen in Wave 2 besonders heraus? Mit Shift at Midnight, Halo: Campaign Evolved und Mistfall Hunter landen gleich drei Spiele direkt zum Start im Abo. Das ist gerade für alle spannend, die gern in neue Releases reinschauen, ohne sofort separat kaufen zu müssen.
Shift at Midnight ist dabei schon vor dem Release ein Gesprächsthema, weil der creepy Koop-Detektivtitel 2026 bereits mehrfach am Datum geschraubt hat. Ursprünglich für den 17. Juni 2026 geplant, ging es erst einmal in eine kurzfristige Verschiebung für den letzten Feinschliff.
Leute, wir haben es verbockt, aber alles wird okay. Die Verzögerung sorgt dafür, dass das Spiel für alle in der absolut besten Version erscheint.
Neben den Day-one-Titeln wirkt Hell is Us wie der Prestige-Spot der Welle: ein Action-Adventure, das sich schon vor dem Game-Pass-Start einen starken Ruf erarbeitet hat. Mistfall Hunter wiederum richtet sich klar an Fans von Extraction-Shootern, setzt aber auf ein düsteres Fantasy-Setting statt moderner Militäroptik.
Ausblick auf August 2026 und die Zeit danach
Welche Spiele sind als Nächstes für den Xbox Game Pass angekündigt? Microsoft hat über Juli hinaus bereits weitere Titel terminiert. Besonders auffällig ist, dass auch im August und Herbst 2026 mehrere Day-one-Releases geplant sind.
- 4. August 2026: Beast of Reincarnation (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release
- 4. August 2026: Heretic + Hexen (Premium) für Cloud, Konsole, Handheld, PC, auf höheren Stufen seit August 2025 verfügbar
- 14. August 2026: Grave Seasons (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release
- 27. August 2026: Resonance: A Plague Tale Legacy (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release
- 25. September 2026: Valor Mortis (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release
- 29. September 2026: Minecraft Dungeons 2 (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release
- 6. Oktober 2026: Gears of War: E-Day (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release
- 8. Oktober 2026: Forever Ago (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release
- 18. Februar 2027: Persona 4 Revival (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release
- 23. Februar 2027: Fable (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release
Welche der sieben Wave-2-Neuzugänge im Juli 2026 landet bei euch als Erstes in der Downloadliste, und auf welche Day-one-Releases in den kommenden Monaten freut ihr euch am meisten? Schreibt es gern in die Kommentare.