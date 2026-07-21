Xbox Game Pass Juli 2026 Wave 2 – diese 6 Spiele kommen neu ins Abo

Microsoft hat die zweite Welle für den Xbox Game Pass im Juli 2026 offiziell bestätigt. Nach neun Neuzugängen zwischen dem 6. Juli 2026 und dem 17. Juli 2026 fällt Wave 2 mit sieben Spielen etwas kompakter aus, bringt aber dafür gleich mehrere interessante Highlights mit, darunter mehrere Day-one-Releases.

Die Ankündigung kam am 21. Juli 2026, also am selben Tag, an dem auch The Planet Crafter neu im Abo gelandet ist. Vor allem das letzte Drittel des Monats wird für Abonnenten damit noch einmal spürbar voller.

Die neuen Spiele in Wave 2 im Überblick

Welche Spiele kommen im Juli 2026 neu in den Xbox Game Pass? Die zweite Juli-Welle liefert fünf Releases im Zeitraum vom 21. Juli 2026 bis 31. Juli 2026. Auffällig: Drei der Neuzugänge sind Day-one-Veröffentlichungen, also direkt zum Release im Game Pass spielbar.

Hier ist die komplette Wave-2-Liste mit Datum, Plattformen, Abo-Stufe und Zusatzinfos:

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Datum (2026) Spiel Game-Pass-Stufe Plattformen Hinweise 21. Juli The Planet Crafter Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series Day-one für die Xbox-Series-Version 22. Juli Shift at Midnight Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series Day-one-Release, zuvor vom 17. Juni verschoben 23. Juli Hell is Us Ultimate, Premium, PC Cloud, PC, Xbox Series Kritisch gefeiertes Action-Adventure 28. Juli Halo: Campaign Evolved Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series Day-one-Release 30. Juli Mistfall Hunter Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series Day-one-Release; Dark-Fantasy-Extraction-Shooter 31. Juli Corsair Cove Ultimate, PC PC Piraten-City-Builder, nur am PC

Damit ist auch klar: Wer vor allem auf Konsole spielt, sollte den PC-only-Neuzugang Corsair Cove einplanen, während der Rest der Welle auch auf Xbox Series verfügbar ist.

Day-one-Schub und ein verschobenes Koop-Spiel

Welche Day-one-Releases stechen in Wave 2 besonders heraus? Mit Shift at Midnight, Halo: Campaign Evolved und Mistfall Hunter landen gleich drei Spiele direkt zum Start im Abo. Das ist gerade für alle spannend, die gern in neue Releases reinschauen, ohne sofort separat kaufen zu müssen.

Shift at Midnight ist dabei schon vor dem Release ein Gesprächsthema, weil der creepy Koop-Detektivtitel 2026 bereits mehrfach am Datum geschraubt hat. Ursprünglich für den 17. Juni 2026 geplant, ging es erst einmal in eine kurzfristige Verschiebung für den letzten Feinschliff.

Leute, wir haben es verbockt, aber alles wird okay. Die Verzögerung sorgt dafür, dass das Spiel für alle in der absolut besten Version erscheint.

Neben den Day-one-Titeln wirkt Hell is Us wie der Prestige-Spot der Welle: ein Action-Adventure, das sich schon vor dem Game-Pass-Start einen starken Ruf erarbeitet hat. Mistfall Hunter wiederum richtet sich klar an Fans von Extraction-Shootern, setzt aber auf ein düsteres Fantasy-Setting statt moderner Militäroptik.

Ausblick auf August 2026 und die Zeit danach

Welche Spiele sind als Nächstes für den Xbox Game Pass angekündigt? Microsoft hat über Juli hinaus bereits weitere Titel terminiert. Besonders auffällig ist, dass auch im August und Herbst 2026 mehrere Day-one-Releases geplant sind.

4. August 2026: Beast of Reincarnation (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release

4. August 2026: Heretic + Hexen (Premium) für Cloud, Konsole, Handheld, PC, auf höheren Stufen seit August 2025 verfügbar

14. August 2026: Grave Seasons (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release

27. August 2026: Resonance: A Plague Tale Legacy (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release

25. September 2026: Valor Mortis (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release

29. September 2026: Minecraft Dungeons 2 (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release

Dungeons 2 (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release 6. Oktober 2026: Gears of War: E-Day (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release

8. Oktober 2026: Forever Ago (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release

18. Februar 2027: Persona 4 Revival (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release

23. Februar 2027: Fable (Ultimate, PC) für Cloud, PC, Xbox Series, Day-one-Release

Welche der sieben Wave-2-Neuzugänge im Juli 2026 landet bei euch als Erstes in der Downloadliste, und auf welche Day-one-Releases in den kommenden Monaten freut ihr euch am meisten? Schreibt es gern in die Kommentare.