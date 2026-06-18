GTA 6: Rockstar hat gerade einen Hinweis gegeben, wann Trailer 3 wirklich kommen könnte

GTA-6-Fans warten auf Trailer 3, neue Gameplay-Szenen, Vorbestellungen und endlich konkrete Details zu den Editionen. Doch ausgerechnet jetzt hat Rockstar erst einmal ein anderes Spiel ins Rampenlicht gestellt: GTA Online.

Mit The Kortz Center Heist hat Rockstar das nächste große Update für GTA Online angekündigt. Der neue Museums-Raubüberfall erscheint im Juli und soll Spielerinnen und Spieler in das Kortz Center in Los Santos führen. Dazu kommen vorbereitende Events, Boni, Rabatte, GTA+-Vorteile und sogar kostenlose Upgrades für GTA 5 auf PS5 und Xbox Series X|S.

Das klingt erst einmal nach einer normalen GTA-Online-News. Für GTA 6 könnte die Ankündigung aber wichtiger sein, als sie auf den ersten Blick wirkt.

Denn sie macht ein neues GTA-6-Update im Juni deutlich unwahrscheinlicher.

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Warum im Juni wohl nichts mehr zu GTA 6 passiert

Rockstar ist nicht irgendein Publisher, der mehrere große Marketingwellen gleichzeitig laufen lässt. Wenn Rockstar spricht, hört die gesamte Branche zu. Genau deshalb ist Timing bei GTA 6 so entscheidend.

Ein neuer Trailer zu GTA 6 würde alles überrollen. Nicht nur andere Spiele, sondern auch Rockstars eigenes GTA-Online-Update. Und genau das dürfte das Problem sein.

Mit dem Kortz Center Heist hat Rockstar gerade eine klare Marketing-Schiene eröffnet. In den kommenden Wochen soll GTA Online mit Vorbereitungsaktionen, Bonus-GTA$, Rabatten und exklusiven Belohnungen auf das neue Update vorbereitet werden. Dazu kommt das kostenlose Upgrade für GTA-5-Besitzer auf PS5 und Xbox Series X|S.

Das ist kein kleiner Nebenschauplatz. Rockstar will offensichtlich noch einmal möglichst viele Spieler in GTA Online holen, bevor GTA 6 im November erscheint.

Ein Trailer 3 oder ein Preorder-Start im Juni würde diese Kampagne sofort komplett überstrahlen.

Das GTA-Online-Update blockiert den Kalender

Der neue Heist erscheint im Juli. Damit ist der nächste Rockstar-Zeitraum eigentlich schon belegt.

Erst kommt die Ankündigung. Dann folgen die vorbereitenden Events. Danach erscheint das Update. Anschließend wird Rockstar vermutlich noch mindestens eine oder zwei Wochen lang die neuen Inhalte, Boni und Vorteile bewerben.

Das macht einen GTA-6-Moment im Juni nahezu unlogisch. Auch Anfang Juli wäre schwierig, wenn Rockstar den Kortz Center Heist nicht direkt selbst entwerten will.

Natürlich könnte Rockstar jederzeit alles dominieren. Ein einziger GTA-6-Trailer würde mehr Reichweite erzeugen als komplette Messeauftritte anderer Publisher. Aber genau deshalb muss Rockstar diesen Moment nicht verschwenden.

Die spannendere Frage lautet also nicht mehr: Kommt im Juni noch etwas?

Sondern: Wann ist das erste freie Rockstar-Fenster nach dem neuen GTA-Online-Heist?

Ende Juli bis Mitte August wird plötzlich spannend

Das wahrscheinlichste Fenster liegt damit nach aktuellem Stand zwischen Ende Juli und Mitte August.

Dann hätte Rockstar dem neuen GTA-Online-Update genug Raum gegeben. Die Heist-Ankündigung wäre durch, das Update wäre veröffentlicht, die ersten Event-Wochen wären gelaufen. Danach könnte der Fokus wieder vollständig auf GTA 6 wechseln.

Und genau dieses Fenster wäre strategisch ziemlich perfekt.

Ende Juli oder Anfang August könnte Rockstar Trailer 3, neue Screenshots, Gameplay-Details, Editionsinfos oder sogar den Start der Vorbestellungen veröffentlichen. Zu diesem Zeitpunkt wäre der GTA-Online-Heist noch frisch genug, um Spieler in Rockstars Ökosystem zu halten, aber nicht mehr so neu, dass GTA 6 ihm komplett die Bühne stiehlt.

Außerdem hätte Rockstar dann noch genug Zeit bis zum Release am 19. November 2026.

Vor der gamescom wäre der perfekte Rockstar-Move

Ende August findet die gamescom statt. Viele Publisher werden dort neue Trailer, Demos, Interviews und Ankündigungen zeigen. Für normale Spiele ist das eine riesige Bühne.

Rockstar braucht diese Bühne aber nicht.

Im Gegenteil: Eine eigene GTA-6-Ankündigung kurz vor der gamescom wäre sogar typisch Rockstar. Das Studio könnte die komplette Aufmerksamkeit auf sich ziehen, bevor andere Publisher überhaupt ihre Messekampagnen starten.

Ein Trailer 3 oder Preorder-Start in der ersten Augusthälfte hätte deshalb gleich mehrere Vorteile:

genug Abstand zum GTA-Online-Heist

genug Abstand zur gamescom

maximale Aufmerksamkeit ohne Messekonkurrenz

ausreichend Zeit bis zum November-Release

perfekter Einstieg in die finale Marketingphase

Rockstar müsste nicht auf eine Show warten, keinen Slot buchen und keine Bühne teilen. Ein Post, ein Trailer, eine Website-Aktualisierung und das Internet gehört wieder GTA 6.

September wäre spät, aber nicht unmöglich

Natürlich bleibt auch der September möglich. GTA 6 ist kein normales Spiel, das über Monate hinweg laut beworben werden muss. Rockstar kann die Marketingphase sehr kompakt halten und trotzdem mehr Aufmerksamkeit erzeugen als fast jeder andere Publisher.

Ein September-Szenario könnte so aussehen: Anfang September Trailer 3, kurz danach Vorbestellungen, im Oktober Gameplay- oder Launch-Details und im November der finale Trailer.

Das wäre eng, aber für GTA 6 nicht ausgeschlossen.

Trotzdem wirkt August momentan stärker. Wenn Rockstar im Juli GTA Online bedient und im November GTA 6 veröffentlicht, ist der August das sauberste Bindeglied zwischen beiden Phasen.

Was bedeutet das für Vorbestellungen?

Besonders spannend bleibt die Frage nach den Vorbestellungen. Bislang können Fans GTA 6 zwar auf Plattformen wie dem PlayStation Store auf die Wunschliste setzen, konkrete Editionen, Preise oder Boni wurden aber noch nicht offiziell vorgestellt.

Gerade deshalb könnte Rockstar Trailer 3 mit dem Preorder-Start kombinieren.

Ein mögliches Szenario wäre: Erst ein neuer Trailer mit Gameplay- oder Story-Fokus. Direkt danach gehen die Vorbestellungen live. Dazu kommen die Editionen, vielleicht ein Bonus für GTA-Online-Spieler und neue Informationen zur Spielwelt.

Das wäre der nächste große Marketingmoment und genau deshalb wird Rockstar ihn kaum zwischen GTA-Online-Boni und Heist-Vorbereitung verstecken.

Rockstar hat mehr Zeit, als es wirkt

Auch wenn der Release im November immer näher rückt, muss Rockstar nicht nervös werden. GTA 6 ist wahrscheinlich das meist erwartete Spiel der kommenden Jahre. Die Nachfrage ist bereits da.

Rockstar muss diese Nachfrage nicht erst erzeugen. Das Studio muss sie nur kontrolliert wieder anheizen.

Der neue GTA-Online-Heist zeigt deshalb vor allem eines: Rockstar ordnet seine nächsten Monate sehr genau. Erst bekommt GTA Online noch einmal einen großen Sommer-Moment. Danach dürfte GTA 6 übernehmen.

Wenn es im Juni still bleibt, ist das also kein schlechtes Zeichen. Es könnte sogar bedeuten, dass Rockstar den nächsten GTA-6-Schlag bewusst für ein größeres, freieres Fenster aufhebt.

Der wahrscheinlichste Zeitpunkt für Trailer 3

Aktuell spricht am meisten für einen Zeitraum zwischen Ende Juli und Mitte August.

Ein Juni-Termin wirkt nach der Ankündigung des Kortz Center Heist deutlich unwahrscheinlicher. Anfang Juli gehört vermutlich noch dem GTA-Online-Update. Ende August wird durch die gamescom lauter und unübersichtlicher. September wäre möglich, aber schon sehr nah am finalen Launch-Fenster.

Damit bleibt ein Zeitraum übrig, der fast zu gut passt: nach dem neuen Heist, vor der gamescom, mit noch genug Abstand bis November.

Rockstar hat vielleicht noch nichts zu Trailer 3 gesagt. Aber mit dem neuen GTA-Online-Update hat das Studio den Kalender indirekt schon etwas enger gezogen.

Und genau deshalb könnte der nächste große GTA-6-Moment nicht im Juni kommen – sondern dann, wenn GTA Online seinen letzten großen Sommerauftritt hinter sich hat.