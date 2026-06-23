Age Twisters auf Steam – Koop-Abenteuer mit Alterswechsel und Freundespass

Auf Steam kündigt sich mit Age Twisters ein neues Koop-Abenteuer an, das auf den ersten Blick stark an It Takes Two erinnert. Der Mix aus emotionaler Story, knuffiger Optik und einem klaren Fokus auf Teamwork zielt offensichtlich auf Fans von Puzzle-Plattformern, die gemeinsam mehr erleben wollen als nur den nächsten Bosskampf.

Im Mittelpunkt stehen ein Großvater und seine Enkelin, die sich auf die Suche nach der vermissten Mutter des Mädchens machen. Schon das Setup setzt auf Nähe, Familie und gemeinsame Erinnerungen, also genau die Zutaten, mit denen sich Koop-Spiele besonders gut tragen lassen. Hier geht es zur Steam-Seite.

Emotionales Koop-Abenteuer mit Familienkern

Worum geht es in Age Twisters? Die Geschichte folgt dem Duo aus Großvater und Enkelin, das sich auf eine Reise begibt, um eine seit längerer Zeit verschwundene Person wiederzufinden. Dabei geht es nicht nur um ein Ziel auf der Karte, sondern um das Wiederentdecken von Verbindung und Zusammenhalt, ein Ansatz, der It Takes Two ebenfalls so stark gemacht hat.

Interessant ist auch die Inszenierung der Spielwelt: In den bisher gezeigten Szenen wirken Figuren und Umgebungen, als wären die Charaktere auf eine spielzeugartige Größe geschrumpft oder die Welt wäre bewusst überdimensioniert. Das sorgt für diesen besonderen Perspektivwechsel, bei dem alltägliche Objekte plötzlich wie ein Abenteuerspielplatz wirken.

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Entwickelt wird Age Twisters von Piccolo Studio, das zuvor bereits Arise: A Simple Story veröffentlicht hat. Das Studio kennt also Story-getriebene Abenteuer und hat auch schon Erfahrungen mit Koop-Umsetzungen gesammelt.

Das namensgebende Age-Swapping als Gameplay-Kniff

Was macht Age Twisters spielerisch anders? Der zentrale Gimmick ist ein mysteriöses Gerät, mit dem die Figuren ihr Alter verändern können. Sie wechseln je nach Situation zwischen Kind, Erwachsenem und Senior, was nicht nur das Aussehen, sondern auch Fähigkeiten und Möglichkeiten beeinflussen soll.

Damit ist die Mechanik nicht bloß ein kosmetischer Effekt, sondern klar als Rätsel- und Leveldesign-Werkzeug gedacht. Age Twisters wird gezielt für Koop entworfen, jede Mission soll also auf Zusammenarbeit hinauslaufen, statt nur optional einen zweiten Controller zu erlauben.

Offiziell ist Age Twisters als Koop-Adventure mit Puzzle-Plattformer-Elementen eingeordnet. Wer Koop-Spiele vor allem wegen cleverer Aufgaben mag, bei denen beide Seiten wirklich gebraucht werden, sollte das hier auf dem Radar behalten.

Genre: Koop, Adventure, Platformer, Puzzle

Entwickler: Piccolo Studio

Publisher: Krafton

Release-Datum: noch nicht bestätigt

Plattformen: bisher nur Steam bestätigt

Split-Screen, Online-Koop und Freundespass

Welche Koop-Features sind bereits bestätigt? Age Twisters unterstützt sowohl lokalen Koop im Split-Screen als auch Online-Koop. Damit deckt das Spiel die beiden wichtigsten Szenarien ab, Couch-Koop auf dem Sofa und gemeinsame Sessions über Distanz.

Dazu kommt ein Freundespass: Wer das Spiel besitzt, kann eine Person einladen, die Age Twisters dann kostenlos herunterladen und in der Session mitspielen kann. Gerade für Story-Koop ist das ein starkes Argument, weil man sich nicht erst darauf einigen muss, dass beide sofort kaufen.

Einen Preis gibt es noch nicht, allerdings gilt das Spiel als eher erschwinglich, wenn man die bisherigen Veröffentlichungen des Studios als grobe Orientierung nimmt.

Lokaler Koop im Split-Screen

Online-Koop

Story-getriebenes Abenteuer

Puzzle-Plattformer-Gameplay

Age-Swapping, das Aussehen und Skills verändert

Freundespass zum Einladen einer Person ohne Kauf

Mehr Infos zur Gamescom 2026 erwartet

Wann gibt es neue Details zu Age Twisters? Publisher Krafton hat angekündigt, auf der Gamescom 2026 mehr Informationen zu Age Twisters zu zeigen. Ob es dort auch eine spielbare Demo geben wird, ist bislang nicht offiziell bestätigt, liegt bei einem Koop-Titel mit klarer Kernmechanik aber nahe.

Bis dahin bleibt Age Twisters vor allem ein Titel für die Wunschliste, der sich gezielt an Fans von It Takes Two und anderen koop-orientierten Abenteuer-Spielen richtet, aber mit dem Alterswechsel eine eigene Identität aufbauen will.

Wie ist dein erster Eindruck von Age Twisters, und mit wem würdest du das Koop-Abenteuer am liebsten spielen? Schreib es in die Kommentare.