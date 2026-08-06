Crimson Moon für Steam – Darksiders trifft Soulslike-Koop, Release 2026

Mit Crimson Moon kündigt sich auf Steam ein düsteres Action-Rollenspiel an, das Fans von Darksiders und anspruchsvollen Soulslikes genauer beobachten sollten. Statt jedoch einen der mächtigen Reiter Krieg, Tod, Zorn oder Streit zu kontrollieren, schickt euch Entwickler und Publisher ProbablyMonsters als Nephilim in die Schlacht.

Damit dreht Crimson Moon die bekannte Rollenverteilung aus Darksiders gewissermaßen per Uno-Reverse-Karte um. Ihr verkörpert einen gewalttätigen Hybriden aus Mensch und Engel, der die Menschheit vor Dämonen, Untoten, Vampiren und gewaltigen Höllenkreaturen beschützen soll.

Brutale Kämpfe in einer gefallenen Stadt

Wie spielt sich Crimson Moon? Im Mittelpunkt stehen wiederholbare Einsätze in der gefallenen Stadt Gildenarch. Das Kampfsystem setzt auf Nahkampfwaffen, Ausweichrollen, Paraden, taktische Positionierung und besonders blutige Finisher.

Die Begegnungen sollen von gewöhnlichen Gegnergruppen bis zu mächtigen Bossen sorgfältig aufgebaut sein. Eine dynamische Skalierung von Schwierigkeit und Gegnerzusammenstellung soll gleichzeitig dafür sorgen, dass sich Missionen nicht bei jedem Durchlauf identisch anfühlen.

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Besonders auffällig sind die Engelsverwandlungen. Dabei wachsen dem Nephilim beispielsweise goldene Flügel, die Angriffe beschleunigen und schnelle Sprints zwischen mehreren Feinden ermöglichen. Hinzu kommen leuchtende Wirbelattacken, mächtige Lichtstrahlen und weitere übernatürliche Fähigkeiten, deren Einsatz offenbar gut geplant werden muss.

Flexible Ausrüstung und ein eigener Stützpunkt

Welche Möglichkeiten bietet das Ausrüstungssystem? Vor jedem Einsatz lässt sich eine individuelle Zusammenstellung vorbereiten. Zur Auswahl stehen Modifikatoren, Rüstungen, Wurfgegenstände, Nahkampfwaffen und unterschiedliche Engelsverwandlungen.

Im Koop-Modus können zwei Teilnehmer ihre Zusammenstellungen aufeinander abstimmen und Schwächen des Partners ausgleichen. Wer lieber allein spielt, darf sämtliche Missionen auch ohne Begleitung bestreiten. Crimson Moon ist somit als Einzelspieler-Erfahrung konzipiert, bietet aber zusätzlich Online-Koop für zwei Personen.

Zwischen den Einsätzen kehrt ihr in das Hauptquartier des Ordens zurück. Dort verteilt der legendäre Ordensgründer Gallant Kopfgelder, während die Historikerin Mereda gefundene Schriftrollen gegen dauerhafte Verbesserungen eintauscht. Die exzentrische Schatzjägerin Lotte verkauft Verbrauchsgegenstände und der vampirische Schmied Gajov verbessert vorhandene Ausrüstung oder bietet neue Gegenstände gegen gesammelte Seelen an. Anschließend wird am Kriegstisch die nächste Mission ausgewählt.

Die umgekehrte Darksiders-Formel

Warum erinnert Crimson Moon an Darksiders? Neben der wuchtigen Optik fallen vor allem die überzeichneten Charakterdesigns, die apokalyptische Atmosphäre und der Kampf zwischen himmlischen sowie dämonischen Mächten auf. Die Soulslike-Elemente knüpfen zugleich an Darksiders 3 an, das die bekannte Action-Adventure-Formel bereits mit vorsichtigeren Kämpfen und anspruchsvolleren Gegnern verband.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Perspektive auf den Konflikt. Während die Reiter in Darksiders regelmäßig gegen mächtige Engel antreten, gibt Crimson Moon den Nutzern selbst zerstörerische Engelskräfte an die Hand. Dazu kommt der Koop-Modus, den auch Darksiders 4 anbieten soll. Für das nächste Abenteuer von Gunfire Games existiert allerdings weiterhin kein bestätigter Veröffentlichungstermin.

Crimson Moon soll im September 2026 für Steam erscheinen. Die Store-Seite nennt eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel, während die vollständige Sprachausgabe ausschließlich auf Englisch verfügbar sein soll. Ein Preis wurde bislang nicht genannt.

Was haltet ihr von Crimson Moon und seiner Mischung aus Darksiders, Soulslike-Kämpfen und wiederholbaren Koop-Einsätzen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.