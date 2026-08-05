Grand Theft Timeline – Koop-Zeitreise-Raubzug auf Steam löst Kritik aus

Das kommende Steam-Spiel Grand Theft Timeline sorgt bereits Monate vor seiner Veröffentlichung für Diskussionen. Ein offizieller Teaser des Koop-Titels zeigt eine Szene, die offenbar an die Terroranschläge vom 11. September 2001 angelehnt ist und einen möglichen Raubzug im damaligen World Trade Center andeutet.

Ob dieser Abschnitt tatsächlich als spielbare Mission enthalten sein wird, ist bislang nicht bestätigt. Die Inszenierung legt jedoch nahe, dass eine Gruppe kurz vor den Anschlägen in die Zwillingstürme eindringt, um wertvolle Gegenstände zu stehlen. Angesichts der historischen Tragödie dürfte diese Idee bei vielen Menschen eine klare Grenze überschreiten.

Zeitreisen als chaotischer Koop-Raubzug

Wie funktioniert Grand Theft Timeline? Der Indie-Titel von Real Players ist für eine bis acht Personen ausgelegt. Gemeinsam bedient die Gruppe eine improvisierte Zeitmaschine mit rund 200 Knöpfen, reist in unterschiedliche Epochen und versucht dort, möglichst wertvolle Beute einzusammeln.

Das Konzept orientiert sich laut der offiziellen Steam-Beschreibung an Lethal Company. Statt auf fremden Monden nach Schrott zu suchen, brechen die Teilnehmenden allerdings in historische Schauplätze ein. Dabei besteht stets die Gefahr, dass einzelne Gruppenmitglieder zurückgelassen werden und selbst zu einem Teil der Zeitlinie werden.

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Zu den beschriebenen Szenarien gehören der Diebstahl der Mona Lisa im Jahr 1503, die Plünderung eines Pharaonengrabes und das Sammeln von Bitcoin im Jahr 2009. Darüber hinaus sollen ein Dinosaurierei, Schätze von der Titanic und sogar Objekte aus fiktiven Welten auf der Liste möglicher Beute stehen. Die Zeitmaschine und die eigene Ausrüstung lassen sich im Laufe des Spiels verbessern.

Provokation als Teil der Vermarktung

Warum sorgt der Teaser für Kritik? Die Anschläge vom 11. September 2001 gehören zu den einschneidendsten Ereignissen der jüngeren US-Geschichte. Mehrere Tausend Menschen verloren ihr Leben, weshalb eine humorvoll inszenierte Diebestour durch das World Trade Center zwangsläufig als geschmacklos wahrgenommen werden könnte.

Der Umgang mit diesem Thema ist selbst bei großen Produktionen äußerst vorsichtig. Als Gerüchte über eine entsprechende Mission in Call of Duty: Black Ops 6 aufkamen, wurden diese von den Verantwortlichen zurückgewiesen. Grand Theft Timeline verbindet den historischen Kontext hingegen offenbar mit jenem bewusst chaotischen Koop-Stil, der gelegentlich als Friendslop bezeichnet wird.

Real Players erklärte zur bisherigen Werbung sinngemäß, dass die veröffentlichten Videos gezielt auf ein hohes virales Potenzial getestet wurden. Damit bleibt denkbar, dass die umstrittene Sequenz vor allem als Schockmarketing dient und gar nicht in der fertigen Version auftaucht. Auch Dear Passengers, ein weiterer Vertreter dieses Koop-Trends, erregte bereits mit Anspielungen auf sensible reale Themen Aufmerksamkeit.

Geplanter Start Ende 2026

Wann erscheint Grand Theft Timeline? Auf Steam wird aktuell das vierte Quartal 2026 als Release-Zeitfenster genannt. Eine deutsche Benutzeroberfläche ist vorgesehen, während ein Preis noch nicht feststeht.

Der Solo-Entwickler brachte zudem scherzhaft einen Start am selben Tag wie Grand Theft Auto VI ins Gespräch. Rockstars Open-World-Titel erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Ob Grand Theft Timeline diesen ungewöhnlichen Konkurrenzkampf wirklich aufnimmt, bleibt abzuwarten.

Wie steht ihr zu der angedeuteten Mission? Haltet ihr historische Tragödien grundsätzlich für ungeeignet als Schauplatz eines humorvollen Koop-Spiels oder kommt es für euch auf die konkrete Umsetzung an? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.