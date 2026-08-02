Machine Party startet stark auf Steam – 89 Prozent positive Bewertungen

Nur wenige Tage nach dem Release entwickelt sich Machine Party zu einem der auffälligsten neuen Koop-Hits auf Steam. Das brutale Horror-Partyspiel erschien am 30. Juli 2026 und erreicht bereits 89 Prozent positive Nutzerrezensionen, womit die Gesamtwertung Sehr positiv ausfällt.

Mehr als 800 Rezensionen wurden seit der Veröffentlichung abgegeben. Gleichzeitig erreichte Machine Party in der Spitze fast 6.000 gleichzeitig aktive Nutzer und verschafft sich damit eine starke Ausgangslage für den nächsten viralen Indie-Erfolg auf Steam.

Tödliche Minispiele unter Freunden

Was erwartet euch in Machine Party? Das Spiel stammt von Mike Klubnika, dem Entwickler hinter Buckshot Roulette, und entstand gemeinsam mit GDeavid. Herausgeber ist Oro Interactive. Inhaltlich wirkt das Ergebnis wie eine besonders makabere Mischung aus Mario Party und Saw.

Gruppen aus zwei bis vier Personen treten online in einer Reihe ungewöhnlicher Minispiele gegeneinander an. Eine Aufgabe verlangt etwa das Lösen von Rätseln, während ein Maschinengewehr von der Decke droht. An anderer Stelle müssen Erbsen unter vorgehaltener Waffe gegessen oder Waffen schneller als von den Konkurrenten zusammengesetzt werden.

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Die Präsentation kombiniert schwarzen Humor, schräge Physik und drastische Konsequenzen für Niederlagen. Begleitet wird das Geschehen von einem Industrial-Soundtrack des Komponisten Alex Peipman. Darüber hinaus lassen sich die Testsubjekte individualisieren und Freunde auf verschiedene hinterhältige Arten sabotieren.

Positives Debüt mit Ausbaupotenzial

Warum kommt Machine Party auf Steam so gut an? In zahlreichen Rezensionen wird besonders hervorgehoben, wie unterhaltsam die chaotischen Aufgaben gemeinsam mit Freunden ausfallen. Der Wechsel zwischen Gelächter, hektischen Aktionen und überraschend blutigen Niederlagen scheint genau den Nerv vieler Koop-Fans zu treffen.

Aktuell unterstützt Machine Party ausschließlich Online-Koop. Ein lokaler Mehrspielermodus soll laut den Entwicklern jedoch mit einem Update gegen Ende August 2026 folgen. Ursprünglich war diese Funktion nicht vorgesehen, wurde nach zahlreichen Wünschen aus der Community aber nachträglich in die Entwicklung aufgenommen.

Trotz des gelungenen Starts gibt es weitere Verbesserungsvorschläge. Häufig gewünscht werden eine zufällige Reihenfolge der Minispiele, eine frei einstellbare Rotation und zusätzliche Herausforderungen. Ob diese Erweiterungen umgesetzt werden, ist bislang offen.

Zum Verkaufsstart ist Machine Party noch bis zum 13. August 2026 um 15 Prozent reduziert. Mit seiner sehr positiven Bewertung und den starken Nutzerzahlen könnte das Horror-Partyspiel in die Fußstapfen von Buckshot Roulette treten und sich langfristig als beliebter Titel für chaotische Spieleabende etablieren.

Wie gefällt euch die Mischung aus Partyspiel, schwarzem Humor und Horror? Schreibt uns eure Meinung zu Machine Party in die Kommentare.