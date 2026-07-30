Steam-Gratiswochenende Ende Juli 2026 – diese 4 Spiele sind dabei

Steam lädt am Wochenende zu einer umfangreichen Gratisaktion ein. Vom 30. Juli 2026 bis zum 3. August 2026 können vier unterschiedliche PC-Spiele kostenlos heruntergeladen und ausprobiert werden.

Die Aktion endet am 3. August 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit. Es handelt sich um ein zeitlich begrenztes Gratiswochenende, weshalb die Titel anschließend nicht dauerhaft in der eigenen Bibliothek bleiben. Wer weiterspielen möchte, muss das jeweilige Game nach Ablauf der Aktion kaufen.

Necesse verbindet Abenteuer und Siedlungsbau

Warum lohnt sich ein Blick auf Necesse? Das Open-World-Sandbox-Rollenspiel kombiniert Erkundung, Crafting, Überlebenselemente und den Aufbau einer eigenen Kolonie. In einer prozedural generierten Welt errichtet ihr Siedlungen, rekrutiert Bewohner und automatisiert Tätigkeiten wie Landwirtschaft, Bergbau und Herstellung.

Abseits der Basis warten Piratenkönige, Drachen, uralte Magier und zahlreiche weitere Gefahren. Besonders interessant ist der kooperative Mehrspielermodus, in dem Freunde gemeinsam eine Welt erkunden und ihre Siedlung vergrößern können. Auf Steam fallen rund 94 Prozent der Nutzerrezensionen positiv aus.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Necesse erschien am 16. Oktober 2025 und stammt von Fair Games ApS. Für einen regulären Durchlauf werden ungefähr 20 bis 24 Stunden veranschlagt, sodass besonders motivierte Fans das Abenteuer innerhalb des Gratiszeitraums weitgehend abschließen könnten. Begleitend zur Aktion ist der Titel bis zum 13. August 2026 um 50 Prozent reduziert.

Reaper Actual setzt auf offene PvPvE-Gefechte

Was erwartet euch in Reaper Actual? Der noch im Early Access befindliche Shooter verbindet eine offene Welt mit Extraction-, Looter- und MMO-Elementen. Schauplatz ist die vom Krieg gezeichnete Insel Marova, auf der zahlreiche Teilnehmer sowie fünf computergesteuerte Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfen.

Vor jedem Einsatz können Ausrüstung und Vorräte vorbereitet werden. Anschließend geht es für Missionen, Beute und Gefechte zurück ins Einsatzgebiet. Der eigene Fortschritt umfasst unter anderem Waffen, Hilfsmittel, verschiedene Reaper und eine persönliche Basis, die als Ausgangspunkt für Einsätze und Extraktionen dient.

Reaper Actual wurde am 29. Mai 2026 von Distinct Possibility Studios veröffentlicht. Eine klassische Kampagne mit festem Ende gibt es nicht, weshalb sich der Titel vor allem zum unverbindlichen Ausprobieren während des Gratiswochenendes eignet. Die bisherigen Steam-Rezensionen fallen gemischt aus. Ein Rabatt von 20 Prozent gilt bis zum 4. August 2026.

WWE 2K26 bringt Wrestling ins Gratiswochenende

Welche Inhalte bietet WWE 2K26? Die aktuelle Ausgabe der jährlichen Wrestling-Reihe umfasst mehr als 400 spielbare Superstars und Legenden. Neben klassischen Kämpfen stehen Modi wie MyGM, MyRise, Universe und MyFaction zur Auswahl.

Im Mittelpunkt des diesjährigen 2K Showcase steht CM Punk. Zusätzlich gehören neue Matcharten wie I Quit, Inferno und Dumpster zum Paket. Auch lokale sowie online ausgetragene Mehrspielerpartien werden unterstützt, wodurch sich WWE 2K26 gut für ein gemeinsames Wrestling-Wochenende eignet.

Das von Visual Concepts entwickelte Sportspiel erschien am 12. März 2026. Die Steam-Wertungen liegen derzeit im gemischten Bereich, trotzdem bietet die kostenlose Testphase eine gute Gelegenheit, sich selbst ein Bild von den Neuerungen zu machen. Bis zum 3. August 2026 wird WWE 2K26 außerdem mit einem Rabatt von 50 Prozent angeboten.

Tower Dominion fordert Strategen heraus

Wie unterscheidet sich Tower Dominion von klassischen Tower-Defense-Spielen? In dem Roguelike-Strategiespiel verteidigt ihr euer Reich gegen eine außerirdische Invasion. Neben der Platzierung und Verbesserung verschiedener Türme kann auch das Gelände verändert werden, um Engstellen zu schaffen und gegnerische Einheiten gezielt in Fallen zu lenken.

Zur Auswahl stehen insgesamt 30 Helden, die sich auf mehrere Fraktionen verteilen und unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Prozedural erzeugte Herausforderungen, vier Schwierigkeitsstufen und ein endloser Frontier-Modus sollen für einen hohen Wiederspielwert sorgen. Rund 86 Prozent der englischsprachigen Steam-Rezensionen bewerten den Titel positiv.

Tower Dominion erschien am 7. Mai 2025 und wurde von Parallel 45 Games entwickelt. Eine Partie kann je nach Vorgehensweise ungefähr 20 Stunden beanspruchen. Damit ist auch dieser Titel innerhalb des Gratiswochenendes grundsätzlich zu bewältigen. Der begleitende Rabatt von 40 Prozent bleibt bis zum 9. August 2026 aktiv.

Welches der vier kostenlosen Steam-Spiele werdet ihr am Wochenende ausprobieren? Schreibt uns eure Wahl und eure ersten Eindrücke in die Kommentare.