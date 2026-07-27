Steam Free-to-Keep im August 2026 – bisher nur Moonlighter bestätigt

Steam-Fans, die regelmäßig nach Gratis-Games Ausschau halten, müssen im August 2026 womöglich etwas geduldiger sein als sonst. In der Free-to-Keep Promotion landet ein Spiel nach dem Claim dauerhaft in eurer Bibliothek, doch aktuell ist für den kommenden Monat erst ein einziges Spiel fest eingeplant.

Während in den vergangenen Monaten oft mehrere Titel im Voraus auftauchten, sieht es für August bislang auffällig ruhig aus. Das heißt nicht, dass es nicht noch Nachschub geben kann, aber Stand jetzt steht nur ein Name konkret im Raum.

Der aktuelle Stand zur Free-to-Keep Planung

Welche Gratis-Spiele sind bereits bestätigt? Für August 2026 ist bislang nur Moonlighter als Free-to-Keep-Titel gelistet, ein konkretes Startdatum der Aktion ist noch offen. Parallel läuft derzeit noch eine andere Aktion, die für einige von euch als netter Lückenfüller dienen dürfte.

Noch bis zum 30. Juli 2026 könnt ihr Yet Another Zombie Defense HD im Rahmen der Free-to-Keep Promotion eurer Steam-Bibliothek dauerhaft hinzufügen, solange ihr den Claim rechtzeitig abschließt. Wer ohnehin gerne kleine Koop- oder Arcade-Häppchen spielt, kann das als kurzfristigen Bonus mitnehmen.

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Für August ist die Lage damit überschaubar. Gerade weil Steam im Laufe eines Monats immer wieder kurzfristig Aktionen nachschiebt, lohnt es sich trotzdem, die Promo-Seite regelmäßig im Blick zu behalten.

Moonlighter als bisher einziger August-Titel

Was ist Moonlighter für ein Spiel? Moonlighter ist ein Roguelike-RPG von Digital Suns, veröffentlicht von 11 bit studios. Ihr schlüpft in die Rolle von Will, der tagsüber als Händler im Dorf Rynoka seinen Laden schmeißt und nachts als angehender Held in Dungeons abtaucht.

Der Reiz entsteht genau aus dieser Schleife: Ihr sammelt in Runs Beute, bringt sie zurück, verkauft sie im Shop und investiert den Gewinn wieder in Ausrüstung, Upgrades sowie den nächsten Vorstoß. Dazu kommen Crafting- und Verzauberungsmechaniken, mit denen ihr euer Equipment Schritt für Schritt verbessert, um weiter in den gefährlicheren Bereichen vorzudringen.

Auf Steam steht Moonlighter aktuell bei einer sehr positiven Nutzerwertung von rund 80 Prozent auf Basis von etwa 7.000 Reviews. Gelobt werden häufig Charme, Figuren und das Händler-und-Abenteuer-Konzept. Kritik gibt es unter anderem an der PC-Steuerung sowie teils an Kampftiefe und Nutzeroberfläche.

Warum Moonlighter gerade jetzt wieder interessant wird

Für wen lohnt sich das Timing besonders? Wer Moonlighter im August gratis abgreifen kann, bekommt einen unkomplizierten Einstieg in eine Mischung aus Dungeon-Crawler und Shop-Management, die sich auch in kurzen Sessions gut spielen lässt. Gerade wenn ihr Roguelike-Strukturen mögt, aber zwischendurch auch gerne etwas entspannt im eigenen Laden optimiert, trifft das Spiel einen speziellen Sweet Spot.

Spannend ist das Comeback auch mit Blick auf Moonlighter 2, das sich aktuell in der Steam-Early-Access-Phase befindet und laut Eindruck vieler Fans die größten Kritikpunkte des ersten Teils gezielt angeht. Dort liegt die Gesamtwertung bei sehr positiven 86 Prozent, während die neueren Reviews zuletzt gemischter ausfallen, unter anderem wegen Bossdesign und Balancing.

Wenn ihr Moonlighter also im Rahmen der Free-to-Keep Promotion mitnehmt und es bei euch klickt, habt ihr direkt eine naheliegende Option für den nächsten Schritt, sobald ihr mehr wollt.

Wie sieht es bei euch aus: Reicht euch ein einzelner Free-to-Keep-Titel für den August 2026, oder hofft ihr noch auf weitere Überraschungen in den nächsten Wochen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.