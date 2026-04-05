PS6 und nächste Xbox – drohen 1.000-Euro-Preise und ein Cloud-Schub

Wird die nächste Konsolen-Generation zum Luxusprodukt, könnte das die Branche härter treffen als jeder neue Grafikstandard. Nach jüngsten Preisbewegungen rund um die PlayStation 5 mehren sich Stimmen, dass Sony und Microsoft mit ihren kommenden Systemen in Preisregionen vorstoßen, die die klassische Konsole als Massenprodukt infrage stellen.

Im Raum stehen dabei nicht nur steigende Produktionskosten, sondern auch ein Strategiewechsel: Weg vom Gerät unterm Fernseher, hin zu Abos, Streaming und Cloud-Infrastruktur. Für viele in der Community ist das mehr als ein Technikthema. Es ist die Frage, ob das vertraute Konsolenmodell überhaupt noch lange so existiert wie bisher.

Der Preisdruck auf die nächste Generation

Warum könnten PlayStation 6 und die nächste Xbox deutlich teurer werden? Der Games-Industrie-Analyst Michael Pachter hat in seinem Podcast Pachter Factor deutlich gemacht, dass er weiter steigende Konsolenpreise erwartet, solange die Nachfrage nach zentralen Komponenten aus anderen Bereichen wächst. Als Haupttreiber nennt er den KI-Boom, der wichtige Bauteile und Kapazitäten verteuert und verknappt.

Ich glaube, dass Konsolenpreise weiter steigen werden, solange die Nachfrage nach Komponenten aus anderen Gründen steigt, also durch KI. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Pachter geht davon aus, dass Sonys nächste Konsole zum Start bei umgerechnet rund 1.000 Euro liegen könnte. Eine konkrete PS6-Ankündigung oder ein offizieller Preis existieren zwar nicht, aber der Gedankengang dahinter ist klar: Wenn die Basiskonsole plötzlich in Regionen kommt, die bisher eher High-End-PCs vorbehalten waren, sinkt die Hemmschwelle für viele nicht, sondern steigt.

1.000 Euro für eine PS6. Ja. Deshalb werden wir weniger davon kaufen. Höhere Preise werden den Markt zerstören.

Cloud-Gaming als Ausweg für viele Haushalte

Wie könnte Cloud-Gaming von teuren Konsolen profitieren? Pachter sieht in höheren Hardwarepreisen einen möglichen Katalysator für eine Verlagerung Richtung Cloud. Die Logik: Wenn die Einstiegskosten für neue Geräte zu hoch werden, wird Streaming attraktiver, weil ein Teil der Hardwarelast in Rechenzentren wandert und Nutzerinnen und Nutzer vor allem eine stabile Leitung und ein Abo brauchen.

Ähnlich argumentiert Mat Piscatella, Executive Director Games bei Circana. Er betont, dass Cloud-Abos aktuell noch nicht massenhaft genutzt werden, sich das aber ändern könnte, wenn Konsolenpreise weiter eskalieren. Auch er verweist dabei auf die Komponentensituation, die durch KI-Rechenzentren zusätzlich unter Druck geraten kann.

Wir sehen gerade nicht, dass viele Leute in den USA fürs Cloud-Spielen abonnieren. Das könnte sich ändern, wenn Konsolen 1.500 Euro kosten.

Piscatella bringt zudem einen interessanten Nebeneffekt ins Spiel: KI-Rechenzentren, die heute den Bedarf an Speicher und Rechenleistung anheizen, könnten perspektivisch auch als Cloud-Gaming-Infrastruktur genutzt werden. Gleichzeitig bleibt Cloud-Gaming an harte Bedingungen geknüpft, etwa Latenz, Bandbreite und die Frage, wie sich Besitz und Zugriff auf Spiele langfristig anfühlen sollen.

Was das für dich als Konsolen-Fan bedeuten kann

Welche Folgen hätten 1.000 Euro und mehr für den Konsolenmarkt? Ein möglicher Effekt wäre eine deutlich stärkere Spreizung der Zielgruppe. Konsolen würden weniger das Standardgerät für viele Haushalte sein, sondern eher ein Premiumkauf für Enthusiasten. Der Rest verteilt sich auf Alternativen, etwa PC, Mobile oder eben Cloud-Angebote.

Spannend ist dabei, dass steigende Preise nicht automatisch zu sinkender Nachfrage führen müssen. In Community-Diskussionen ist bereits zu beobachten, dass manche aus Sorge vor weiteren Preissprüngen früher zugreifen oder Upgrades vorziehen. Für Plattformbetreiber kann so ein Mix aus Knappheit, Erwartungsdruck und Premium-Positionierung kurzfristig funktionieren, langfristig aber die Reichweite des klassischen Konsolenmodells einschränken.

Ob PlayStation 6 und die nächste Xbox am Ende wirklich so teuer werden, bleibt offen. Klar ist nur: Wenn sich Konsolenpreise dauerhaft vom Versprechen der bezahlbaren All-in-one-Plattform entfernen, steht die Generation nicht nur für mehr Leistung, sondern womöglich für einen echten Wendepunkt im Gaming.

Wie siehst du das: Würdest du bei einer Konsole für rund 1.000 Euro noch zum Launch zugreifen, oder wäre Cloud-Gaming dann für dich die realistischere Alternative? Schreib es gern in die Kommentare.