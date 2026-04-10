PS6-Gerücht – Insider rechnet mit 760 Dollar Materialkosten, Preisdebatte läuft

Während Sony offiziell weiterhin kein Wort über die PlayStation 6 verliert, kursiert in der Hardware-Szene bereits eine Zahl, die vielen zu denken geben dürfte: Der bekannte Insider KeplerL2 schätzt die reinen Materialkosten der PS6 auf rund 760 US-Dollar pro Gerät. Umgerechnet und auf den Markt übertragen wäre das ein ungewöhnlich hoher Basiswert für eine Konsole und dürfte die Preisdebatte rund um die nächste Generation früh anheizen.

Der Zeitpunkt ist brisant, weil die Marke PlayStation gerade ohnehin unter Preisdruck steht. Hintergrund ist eine anhaltende DRAM-Knappheit, die seit Herbst 2025 viele Komponenten teurer gemacht hat und nun auch bei Konsolen spürbar wird.

Passend dazu wurden für die PS5-Familie globale Preisanhebungen ab Donnerstag, dem 2. April 2026, angekündigt. Damit steht die Frage im Raum, ob Sony bei der PS6 überhaupt noch die Möglichkeit hat, die Hardware aggressiv zu subventionieren.

So hoch sollen die Herstellungskosten der PS6 ausfallen

Wie teuer könnte die PS6 für Sony in der Produktion werden? Laut KeplerL2 liegt die aktuelle Schätzung für die sogenannte Bill of Materials, also die Kosten der verbauten Komponenten, bei etwa 760 US-Dollar. Zusätzlich sei ein subventionierter Wert von 699 US-Dollar denkbar, also ein Szenario, in dem Sony pro Konsole zunächst weniger Marge oder sogar Verlust in Kauf nimmt, um einen niedrigeren Einstiegspreis zu ermöglichen.

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Wichtig ist dabei: Materialkosten sind nicht gleich Verkaufspreis. In der Kalkulation einer Konsole stecken neben den Bauteilen auch Fertigung, Logistik, Handelsspannen und weitere Kostenpunkte. Entsprechend kann ein hoher BOM-Wert am Ende zu einem deutlich höheren Preis im Laden führen.

Im gleichen Umfeld wird bereits über eine mögliche Preisregion von umgerechnet rund 1.000 Euro für die nächste Konsolengeneration spekuliert. Das ist kein festes Preisschild, zeigt aber, wie stark sich die Diskussion aktuell an immer teureren High-End-Komponenten orientiert.

Die RAM-Krise als Preistreiber für die nächste Generation

Warum spielt DRAM gerade bei Konsolenpreisen eine so große Rolle? Der anhaltende Mangel an DRAM und die gestiegenen Preise für RAM, SSDs und weitere Schlüsselbauteile treffen die gesamte Elektronikbranche. Konsolen sind besonders sensibel, weil Hersteller ihre Geräte oft sehr knapp kalkulieren und große Preissprünge bei einzelnen Komponenten schnell auf die Gesamtstückkosten durchschlagen.

Ein Indiz für die volatile Lage: Bei PC-Komponenten sind einzelne DDR5-Kits zuletzt wieder günstiger geworden, nachdem sich die Nachfrage abgekühlt hat. Gleichzeitig liegen viele Preise weiterhin deutlich über dem Niveau von vor Herbst 2025, was die Unsicherheit für langfristige Hardware-Planungen erhöht.

Für Sony und auch Microsoft könnte damit entscheidend werden, ob sich der Markt bis zu einem möglichen Launch-Fenster beruhigt. Als frühester Zeitraum für PS6 und das ebenfalls gerüchteweise gehandelte Xbox-Projekt Helix wird weiterhin 2027 genannt.

Was die Gerüchte zur PS6-Hardware andeuten

Welche Technik und Varianten werden bei der PS6 aktuell gehandelt? Zu den wiederkehrenden Gerüchten zählen ein abnehmbares Disc-Laufwerk sowie eine zusätzliche Handheld-Variante, die in Richtung hybrider Nutzung gehen könnte. Das würde zu einem Trend passen, den viele gerade bei Geräten wie Steam Deck oder Nintendos kommender Hardware spannend finden.

Technisch soll Sony demnach erneut auf AMD setzen. In Umlauf sind Spezifikationen wie ein 8-Kern-Zen-6-APU-Design in Kombination mit RDNA-5-Grafik, inklusive deutlich verbesserter Raytracing-Leistung. Ob und wie diese Bausteine am Ende wirklich im finalen Produkt landen, bleibt offen, aber allein die Annahmen deuten auf ein teures Innenleben hin.

Parallel wird auch bei Microsoft von einer AMD-Partnerschaft gesprochen. Sollte die nächste Xbox tatsächlich in Preisregionen oberhalb von 1.000 Euro rutschen, könnte das den gesamten Konsolenmarkt verschieben und Cloud-Angebote als Alternative stärker in den Vordergrund rücken.

Was würdet ihr für eine PS6 maximal ausgeben, und wäre eine teure, aber extrem leistungsstarke Konsole für euch attraktiver als ein günstigeres Modell mit Kompromissen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.