Pokémon GO – Super-Mega-Raid-Tag bringt Mega-Ballduin und Boni am 23. Mai 2026

Pokémon GO bekommt im Mai 2026 das nächste große Raid-Highlight: Niantic hat einen neuen Super-Mega-Raid-Tag angekündigt, der die Ingame-Premiere einer weiteren Mega-Entwicklung mitbringt. Im Mittelpunkt steht dabei besonders ein Pokémon, das bisher noch keine Mega-Form in Pokémon GO hatte.

Damit setzt Niantic den Kurs fort, nach und nach weitere Mega-Entwicklungen ins Mobile-Spiel zu holen. Die Mechanik gibt es in der Reihe zwar schon seit 2013, in Pokémon GO ist sie aber erst seit 2020 fest verankert und wird seitdem Schritt für Schritt ausgebaut.

Super-Mega-Raid-Tag mit Fokus auf Ballduin

Wann findet der Super-Mega-Raid-Tag statt? Das Event läuft am Samstag, den 23. Mai 2026, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit. In diesem Zeitfenster taucht Mega-Ballduin in Super-Mega-Raids auf und feiert damit sein Debüt in Pokémon GO.

Passend dazu dreht Niantic an mehreren Stellschrauben, um das Raid-Farming attraktiver zu machen. Unter anderem wird das Limit für Fern-Raids vorübergehend erhöht, was sich gerade für alle lohnt, die nicht in einer großen Stadt oder mit einer festen Raid-Gruppe unterwegs sind.

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Welche Boni gibt es während des Events? Während des Raid-Tags gelten mehrere Vorteile, die vor allem auf zusätzliche Versuche und bessere Belohnungen zielen.

Erhöhtes Fern-Raid-Limit auf 20 zwischen Freitag, 22. Mai 2026, 17:00 Uhr und Samstag, 23. Mai 2026, 20:00 Uhr PT

Erhöhte Chance, einem Schillernden Ballduin zu begegnen

Bis zu 6 zusätzliche Raid-Pässe durch Drehen von Foto-Discs an Arenen

Event-Ticket und zusätzliche Raid-Belohnungen

Was bringt das optionale Ticket? Wer noch mehr aus dem Tag herausholen will, kann ein optionales Event-Ticket kaufen. Der Preis liegt bei 4,99 US-Dollar, was in Euro je nach Store-Umrechnung typischerweise in einem ähnlichen Bereich landet. Dafür gibt es vor allem mehr Raid-Pässe und bessere Rewards, allerdings nur innerhalb der Event-Zeiten.

Welche Ticket-Boni sind angekündigt? Das Ticket erweitert die Gratis-Vorteile und richtet sich klar an alle, die an dem Nachmittag viele Raids am Stück machen wollen.

Bis zu 14 Raid-Pässe durch Drehen von Foto-Discs an Arenen

Erhöhte Chance auf Sonderbonbon XL nach Raid-Kämpfen

Zusätzlich 5.000 EP aus Super-Mega-Raids

Zusätzlich 5.000 Sternenstaub aus Super-Mega-Raids

Wichtig ist: Diese Extra-Boni gelten nur während des angekündigten Zeitfensters am 23. Mai 2026, also von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Änderungen an Mega-Energie und Ausblick auf weitere Mega-Entwicklungen

Welche Neuerung kommt bei der Mega-Energie? Niantic koppelt den Super-Mega-Raid-Tag auch an eine Anpassung des Mega-Systems. Ab dem Event soll Mega-Energie dazu genutzt werden können, um das Mega-Level eines Pokémon schneller zu erhöhen.

Der Clou: Wer ein Pokémon bereits mehrfach mega-entwickelt hat, soll weniger Mega-Energie brauchen, um das Mega-Level weiter zu steigern. Das belohnt langfristiges Dranbleiben und macht Mega-Entwicklungen im Alltag etwas weniger grindlastig.

Welche Mega-Entwicklungen könnten als Nächstes folgen? Nach dem Raid-Tag startet zudem bald die Rollout-Phase der Vor-Ort-Events rund um Pokémon GO Fest 2026. Offiziell hält sich Niantic dazu noch bedeckt, im Raum steht aber weiter das Gerücht, dass Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y endlich ihren Weg in Pokémon GO finden könnten. Bestätigt ist das bislang allerdings nicht.

Freust du dich auf Mega-Ballduin und planst du den Raid-Tag eher lokal oder per Fern-Raid? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.