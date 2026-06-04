Pokémon GO – Super-Mega-Raid-Tag am 27. Juni 2026 bringt Mega-Panzaeron

Niantic hat für Pokémon GO einen neuen Super-Mega-Raid-Tag für Juni 2026 angekündigt und bringt dabei eine brandneue Mega-Entwicklung ins Spiel: Mega-Panzaeron. Das Event richtet sich vor allem an alle, die sich auf kurze Zeitfenster mit hoher Raid-Dichte einstellen und gezielt Mega-Energie sowie starke Konter-Teams vorbereiten wollen.

Der Termin steht ebenfalls schon fest: Am Samstag, 27. Juni 2026, laufen die Super-Mega-Raids für drei Stunden. Wer in dieser Zeit aktiv ist, hat außerdem die Chance auf eine besondere Begegnung, denn ein Schillerndes Panzaeron kann während des Events ebenfalls auftauchen.

Termin, Uhrzeit und Rahmenbedingungen

Wann findet der Super-Mega-Raid-Tag im Juni 2026 statt? Der Super-Mega-Raid-Tag läuft am Samstag, 27. Juni 2026, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Ortszeit). In diesem Zeitraum steht Mega-Panzaeron im Mittelpunkt der Raid-Arenen, was vor allem für Gruppen spannend ist, die in kurzer Zeit mehrere Abschlüsse schaffen wollen.

Parallel dazu schraubt Niantic auch an den Remote-Raid-Möglichkeiten, was bei einem Event dieser Art besonders wichtig ist. Super-Mega-Raids gelten als anspruchsvoller, entsprechend kann zusätzliche Unterstützung durch Freunde einen spürbaren Unterschied machen, wenn euch vor Ort gerade ein paar Trainer fehlen.

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Welche Bonus-Zeitspanne gilt für Remote-Raids? Das erhöhte Remote-Raid-Limit gilt in einem erweiterten Zeitfenster von Freitag, 26. Juni 2026, 17:00 Uhr bis Samstag, 27. Juni 2026, 20:00 Uhr (PT). Dadurch entsteht mehr Flexibilität, um auch mit Kontakten aus anderen Zeitzonen gemeinsame Raids zu planen.

Event-Detail Info Event Super-Mega-Raid-Tag (Juni 2026) Datum Samstag, 27. Juni 2026 Uhrzeit 14:00 bis 17:00 Uhr (Ortszeit) Raid-Boss Mega-Panzaeron Schillernd möglich Panzaeron (während des Event-Zeitraums) Remote-Raid-Bonus Erhöhtes Remote-Raid-Limit in einem erweiterten Zeitfenster

Mega-Panzaeron feiert sein Debüt

Welches Pokémon steht beim Juni-Event im Mittelpunkt? Mit Mega-Panzaeron feiert eine Mega-Entwicklung ihr Pokémon-GO-Debüt, die viele Fans seit der Erweiterung des Mega-Portfolios auf dem Schirm haben. Panzaeron gehört zu den Pokémon, die in Pokémon-Legenden: Z-A eine neue Mega-Entwicklung erhalten haben, und Niantic greift diese Neuzugänge nun Schritt für Schritt auch in Pokémon GO auf.

In den letzten Monaten wurden bereits mehrere neue Mega-Entwicklungen aus dieser Reihe nachgereicht. Konkret wurden dabei Mega-Sarzenia, Mega-Dragoran und Mega-Iksbat als Beispiele genannt, was zeigt, dass Niantic weiter an der langfristigen Erweiterung des Mega-Systems arbeitet.

Welche Chancen bietet das Event für Sammler? Wer neben der Mega-Form auch auf seltene Varianten aus ist, sollte die drei Stunden gut einplanen: Während des Events könnt ihr Schillerndes Panzaeron begegnen. Gerade Raid-Tage sind traditionell eine der besseren Gelegenheiten, gezielt auf eine schillernde Version zu gehen, weil sich die Anzahl der Versuche in kurzer Zeit stark erhöhen lässt.

Warum sich Teamplay und Planung besonders lohnen

Wie holt man das Maximum aus dem Super-Mega-Raid-Tag heraus? Da Super-Mega-Raids als härter gelten, lohnt sich eine klare Planung: Freunde rechtzeitig einladen, Raid-Routen absprechen und in der Event-Zeit möglichst wenige Leerwege zwischen Arenen haben. Wer in einer größeren Gruppe unterwegs ist, kann oft schneller von Arena zu Arena wechseln und mehr Mega-Raids in den drei Stunden mitnehmen.

Das angehobene Remote-Raid-Limit im erweiterten Zeitfenster ist dabei ein praktischer Hebel, um Teams auch dann voll zu bekommen, wenn eure Community vor Ort gerade dünn besetzt ist. Gerade bei Events am Nachmittag kann es außerdem helfen, schon im Vorfeld feste Zeiten auszumachen, damit Einladungen nicht im Chaos untergehen.

Wie plant ihr den Super-Mega-Raid-Tag rund um Mega-Panzaeron, und geht ihr eher lokal auf Arenen-Tour oder setzt ihr auf Remote-Raids mit Freunden? Schreibt eure Strategie gern in die Kommentare.