Pokémon GO Ultra-Entsperrung Wasser-Festival bringt drei neue Galar-Debüts

Pokémon GO legt im August 2026 nach und bringt im Rahmen eines neuen Ultra-Entsperrungs-Events gleich drei Debüts aus der achten Generation ins Spiel. Beim Ultra-Entsperrung: Wasser-Festival stehen Wasser-Pokémon im Mittelpunkt, dazu gibt es ein wiederkehrendes Kostüm-Pokémon, frische Raid-Bosse und mehrere Boni, die vor allem beim Leveln interessant werden dürften.

Das Event läuft von Dienstag, 18. August 2026, bis Montag, 24. August 2026. Inhaltlich knüpft es an die laufende Season Immer vorwärts an, die bereits in den vergangenen Wochen mit besonderen Releases und Event-Schwerpunkten aufgefallen ist.

Drei neue Galar-Debüts im Wasser-Festival

Welche neuen Pokémon feiern im August 2026 ihr Debüt? Mit dem Wasser-Festival kommen Pikuda, Barrakiefa und Urgl in Pokémon GO neu dazu. Alle drei stammen aus der Galar-Region und erweitern den Pool der Gen-8-Pokémon, die im Laufe der Season nach und nach ausgerollt werden.

Pikuda ist dabei der Einstieg für die neue Evolutionslinie: Wer genug Bonbons sammelt, kann es zu Barrakiefa entwickeln. Urgl kommt als eigenständiges Pokémon ins Spiel und erhält zudem eine besondere Kampf-Mechanik, die sich an seinen Auftritt in den Hauptspielen anlehnt.

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Pikuda : Fangbar über Feldforschungsaufgaben, durch Regnerische Lockmodule oder über den GO-Pass.

: Fangbar über Feldforschungsaufgaben, durch Regnerische Lockmodule oder über den GO-Pass. Barrakiefa : Entwicklung aus Pikuda mit 50 Pikuda-Bonbons.

: Entwicklung aus Pikuda mit 50 Pikuda-Bonbons. Urgl: Erhältlich aus Eiern, über den GO-Pass oder als Belohnung in der GO-Kampfliga.

Was ist das Besondere an Urgl in Kämpfen? Urgl kann in Pokémon-GO-Kämpfen die Form wechseln, was für neue taktische Optionen sorgen soll. Gleichzeitig ist Urgl nicht für den Wettbewerber-Cup zugelassen, was die Einsatzmöglichkeiten im kompetitiven Umfeld einschränkt.

Raids, Kostüm-Psyduck und regionale Besonderheiten

Welche Raid-Inhalte bringt das Wasser-Festival zurück? Ein Highlight ist die Rückkehr von Enton mit Schwimmring. Das Kostüm-Pokémon war erstmals im Rahmen eines limitierten Pokémon-Concierge-Events im September 2025 verfügbar und hat sich schnell zum Fan-Liebling entwickelt. Im August 2026 taucht es erneut in 1-Sterne-Raids auf, inklusive Chance auf ein Schillerndes Exemplar.

Dazu kommen weitere Raid-Schwerpunkte, darunter regionale Unterschiede bei Nigiragi-Formen. Je nach Region treten unterschiedliche Varianten in Raids auf, was das Event für Sammler zusätzlich spannend macht, besonders wenn ihr auf Reisen seid oder mit Fern-Raid-Pässen arbeitet.

1-Sterne-Raids : Enton mit Schwimmring (mit Schillernd-Chance).

: Enton mit Schwimmring (mit Schillernd-Chance). Regionale Raids : Unterschiedliche Nigiragi-Formen je nach Region.

: Unterschiedliche Nigiragi-Formen je nach Region. 3-Sterne-Raids: Lapras mit Schal, Hisui-Samurott, Dondozo.

Boni, Schillernd-Chancen und XP-Schub an drei Tagen

Welche Event-Boni lohnen sich besonders für Fortschritt und Level? Neben den neuen Pokémon setzt Niantic beim Wasser-Festival klar auf Tempo beim Hochleveln. An drei Tagen gibt es gestaffelte XP-Multiplikatoren fürs Fangen, was sich ideal mit Lockmodulen und Rauch kombinieren lässt, wenn ihr ohnehin Farm-Routen plant.

Zusätzlich steigen die Chancen auf Schillernd-Begegnungen bei einigen Event-Pokémon. Wer gezielt auf Shiny-Jagd geht, sollte den Zeitraum entsprechend nutzen und sich die passenden Spawns in der Umgebung sichern.

Erhöhte Chance auf Schillerndes Ducklett .

. Erhöhte Chance auf Schillerndes Aranestro .

. 18. August 2026 : 2-fache XP fürs Fangen.

: 2-fache XP fürs Fangen. 20. August 2026 : 3-fache XP fürs Fangen.

: 3-fache XP fürs Fangen. 22. August 2026 : 4-fache XP fürs Fangen.

: 4-fache XP fürs Fangen. GO-Pass: Bis Rang 10 doppelte Bonbons beim Fangen, bis Rang 20 halbierte Brutdistanz.

Bis zum Season-Ende am 8. September 2026 dürfte außerdem noch Bewegung im Release-Kalender bleiben. Parallel läuft weiterhin die Pikachu-Feier, bei der verschiedene Kostüm-Pikachu aus zehn Jahren Pokémon GO teils in der Wildnis, teils über GO-Pass-Belohnungen verfügbar sind.

Wie gefällt dir das Wasser-Festival mit Pikuda, Barrakiefa und Urgl, und auf welches Debüt oder welches Shiny hoffst du am meisten? Schreib es gerne in die Kommentare.