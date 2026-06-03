Bandai Namco hat im Rahmen der State of Play den nächsten Hauptteil seiner beliebten Flugkampf-Reihe vorgestellt. Ace Combat 8: Wings of Theve erscheint am 2. Oktober 2026 für PlayStation 5 und führt die Geschichte der Strangereal-Welt fort.

Der neue Trailer liefert nicht nur erste Gameplay-Szenen, sondern enthüllt auch zentrale Details zur Handlung, den neuen Charakteren und einer gigantischen Superwaffe, die eine Schlüsselrolle in der Geschichte spielen wird.

Krieg um die Hauptstadt Theve

Ace Combat 8 spielt im Juli 2029. Im Mittelpunkt steht die Federation of Central Usea (FCU), die überraschend von der benachbarten Republik Sotoa angegriffen wird. Innerhalb kürzester Zeit fällt die Hauptstadt Theve, während die Streitkräfte der FCU schwere Verluste erleiden. Die Marine wird nahezu vernichtet, Städte werden zerstört und die Bevölkerung befindet sich auf der Flucht.

Die Spieler übernehmen die Rolle des Kommandanten der Joker Squadron. Nach einer Rettung aus dem Meer landet ihr auf dem alternden Flugzeugträger Endurance, der zur letzten Hoffnung im Kampf gegen Sotoa wird.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Rückkehr von Strangereal

Wie die Vorgänger spielt auch Ace Combat 8 in der bekannten Welt Strangereal, dem fiktiven Universum der Reihe.

Dort erleben Spieler erneut eine eigenständige Geschichte mit politischen Konflikten, militärischen Großoffensiven und spektakulären Luftschlachten. Verantwortlich für die Geschichte ist erneut Autor Sunao Katabuchi, der bereits seit vielen Jahren mit der Serie verbunden ist.

Neue Bosskämpfe gegen gigantische Superwaffen

Ein Markenzeichen der Ace-Combat-Reihe sind gigantische Spezialwaffen und überdimensionierte Bossgegner.

Auch Ace Combat 8 bleibt dieser Tradition treu.

Besonders hervorgehoben wurde das sogenannte Land Battleship, ein rund 450 Meter langes Landkriegsschiff, das ganze Stadtteile zerstört und mit seinen riesigen Geschützen selbst Wolkenkratzer dem Erdboden gleichmacht.

Im Trailer ist zu sehen, wie Spieler die gewaltige Maschine angreifen, während sie gleichzeitig den Salven der Hauptgeschütze ausweichen müssen.

Über 30 Flugzeuge stehen zur Auswahl

Bandai Namco bestätigt mehr als 30 spielbare Flugzeuge.

Dazu gehören:

moderne Kampfjets

Angriffsflugzeuge

Mehrzweckjets

Maschinen für elektronische Kriegsführung

Neben realen Flugzeugen werden auch wieder mehrere eigens für die Reihe entwickelte Modelle enthalten sein. Spieler müssen je nach Mission das passende Flugzeug auswählen, um sich taktische Vorteile zu verschaffen.

Erstmals mit stärkerem Fokus auf das Geschwader

Eine größere Rolle spielt diesmal die eigene Staffel.

Als Kommandant der Joker Squadron können Spieler die Zusammensetzung ihres Geschwaders festlegen und ihren Flügelmännern während der Missionen Befehle erteilen.

Zu den bereits vorgestellten Figuren gehören:

Ellington „Professor“ Baxter

Tasha Seversky

William „Noise“ Coster

Kate Evans („Little Bee“)

Jeder Charakter besitzt eine eigene Hintergrundgeschichte und soll die Handlung begleiten.

Vorbestellungen starten sofort

Zeitgleich mit der State of Play sind die Vorbestellungen gestartet.

Wer Ace Combat 8 vorbestellt, erhält:

Ace Combat Zero: The Belkan War (PS5-Version)

den spielbaren Jet F-14A Tomcat

Zusätzlich erscheint eine Deluxe Edition mit drei Tagen Vorabzugang sowie weiteren Flugzeug-Skins.

Release im Oktober 2026

Release: 2. Oktober 2026

2. Oktober 2026 Plattform: PlayStation 5

Besitzer der Deluxe Edition dürfen bereits ab dem 28. September loslegen.

Nach sieben Jahren Pause erhält die Hauptreihe damit endlich einen neuen Teil und die ersten Eindrücke deuten darauf hin, dass Bandai Namco bei Ace Combat 8 erneut auf die Mischung aus spektakulären Luftschlachten, cineastischer Inszenierung und gigantischen Bosskämpfen setzt, für die die Serie seit Jahrzehnten bekannt ist.