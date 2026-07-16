Tony Hawks Pro Skater 1+2 fliegt kurz vor Start aus dem Game Pass Juli 2026

Microsoft hat den kommenden Neuzugang Tony Hawks Pro Skater 1+2 still und leise wieder aus dem Xbox-Game-Pass-Plan für Juli 2026 gestrichen. Der Remaster-Bundle aus den ersten beiden Skateboard-Klassikern sollte ursprünglich am 21. Juli 2026 im Abo verfügbar sein, taucht in der aktualisierten Ankündigung für die erste Juli-Welle jetzt aber nicht mehr auf.

Eine offizielle Begründung von Microsoft gab es dazu nicht. Entsprechend bleibt vorerst offen, wann und ob das Spiel kurzfristig doch noch im Abo landet.

Streichung kurz vor dem geplanten Termin

Wann wurde Tony Hawks Pro Skater 1+2 aus dem Xbox Game Pass entfernt? Am 13. Juli 2026 hat Microsoft die öffentliche Ankündigung zur Wave 1 für Juli angepasst und Tony Hawks Pro Skater 1+2 aus der Liste entfernt. Auffällig ist dabei vor allem das Timing: Zwischen geplantem Release im Abo am 21. Juli 2026 und der Streichung lagen nur wenige Tage.

Für Abonnenten ist das besonders ärgerlich, weil viele die Remaster als Sommer-Comfort-Game auf dem Zettel hatten. Gerade bei kurzfristigen Line-up-Änderungen entsteht schnell der Eindruck, dass hinter den Kulissen noch etwas geklärt werden muss.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ein kurzer Überblick zu den wichtigsten Eckdaten:

Spiel: Tony Hawks Pro Skater 1+2

Geplanter Game-Pass-Start: 21. Juli 2026

Aus dem Juli-Plan entfernt: 13. Juli 2026

Offizielle Begründung von Microsoft: keine

Lizenzthemen als wahrscheinlicher Knackpunkt

Warum wurde Tony Hawks Pro Skater 1+2 offenbar gestrichen? Laut einem Bericht, der sich auf eine Aussage aus dem Umfeld von Activision beruft, sollen Lizenzfragen der Grund für die kurzfristige Planänderung sein. Welche Lizenzen konkret betroffen sind, ist nicht abschließend benannt. Denkbar sind unter anderem Musikrechte, Rechte an Marken und Ausrüstung oder auch Likeness-Rechte rund um die im Spiel vertretenen Personen.

Gerade Tony Hawks Pro Skater ist historisch stark mit seiner Soundtrack-Auswahl und dem Markenmix aus Decks, Rollen, Achsen, Schuhen und Streetwear verbunden. Wenn einzelne Bausteine davon für ein Abo-Angebot erneut freigegeben werden müssen, kann das im letzten Moment zu Verzögerungen führen.

Immerhin: Aktivision soll weiterhin daran arbeiten, die nötigen Freigaben zu bekommen. Das deutet darauf hin, dass die Game-Pass-Veröffentlichung nicht komplett vom Tisch ist, sondern eher verschoben werden könnte.

Was das für den Xbox Game Pass und Activision-Titel bedeutet

Welche Rolle spielt die Activision-Übernahme für den Game Pass? Tony Hawks Pro Skater 1+2 gehört seit der Übernahme von Activision Blizzard King im Oktober 2023 zu Microsofts Portfolio. Seitdem wird der Activision-Katalog nach und nach in den Xbox Game Pass integriert. Dass ausgerechnet ein First-Party-Titel aus dem eigenen Konzern kurzfristig rausfällt, zeigt: Rechteketten und alte Vertragslagen können selbst nach einer Übernahme noch für Reibung sorgen.

Für dich als Abonnent heißt das unterm Strich: Es lohnt sich, die monatlichen Line-ups weiterhin als vorläufig zu betrachten, selbst wenn ein Datum bereits kommuniziert wurde. Gerade bei Remastern und älteren Marken können Lizenzen zum entscheidenden Stolperstein werden.

Wie sehr hättest du dich über Tony Hawks Pro Skater 1+2 im Xbox Game Pass gefreut, und glaubst du, das Spiel kommt noch 2026 ins Abo? Schreib deine Meinung in die Kommentare.