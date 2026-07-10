Palworld 1.0 ist da – 72 neue Pals, neue Zonen, Levelcap 80, neue Systeme

Pocketpair hat die Patch Notes zu Palworld Update 1.0 veröffentlicht und damit den größten Sprung seit dem Early-Access-Start eingeläutet. Nach rund zwei Jahren im Vorabzugang ist Version 1.0 ab sofort auf allen unterstützten Plattformen verfügbar und bringt nicht nur frische Inhalte, sondern auch spürbare Anpassungen an Progression, Storyflow und einigen Kernsystemen.

Bemerkenswert: Das Studio empfiehlt für das beste Erlebnis einen Neustart, macht ihn aber nicht zur Pflicht. Wer seinen alten Spielstand behält, kann viele der Änderungen trotzdem direkt im Late-Game ausprobieren.

Neue Inhalte, Zonen und Bosse

Was ist in Palworld 1.0 neu? Das Update liefert eine große Portion neuer Abenteuerinhalte. Ganz oben stehen 72 neue Pals sowie zwei neue große Gebiete, die das Erkunden deutlich ausweiten.

Mit Sunreach kommt eine Gruppe schwebender Inseln, die östlich von Feybreak Island liegt. Dort warten neue Pals, Ressourcen und Crafting-Materialien, die vor allem für Fortgeschrittene interessant sein dürften.

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Zusätzlich öffnet sich nach dem Sieg über alle acht Tower-Bosse ein seit der Early-Access-Phase angeteasertes Ziel: der World Tree. Pocketpair setzt damit einen klareren Endgame-Meilenstein und stärkt die übergeordnete Struktur des Spiels.

72 neue Pals

Neue Zone Sunreach mit Floating-Islands-Layout und neuen Materialien

World Tree als freischaltbares Ziel nach acht Tower-Boss-Siegen

Überarbeitete Missionen, Tower-Kämpfe und Weltstruktur

Welche Systeme wurden für Version 1.0 überarbeitet? Pocketpair hat den Missions- und Storyflow spürbar umgebaut. Die Tower-Bosse bekommen dabei nicht nur neue Inszenierung, sondern auch handfeste Gameplay-Anpassungen.

Jeder Tower-Boss verfügt nun über aktualisierte Arenen und neue Animationen. Gleichzeitig wurde das Zeitlimit der Kämpfe von 10 auf 5 Minuten reduziert, was Begegnungen straffer macht und Builds stärker auf Effizienz trimmt.

Auch die Welt selbst wurde dichter: Über die Palpagos Islands verteilt sind neue Landmarken hinzugekommen, darunter Ruinen, kleine Siedlungen und Wachtürme. Das dürfte vor allem beim Erkunden und beim Ressourcenlauf für mehr Abwechslung sorgen.

Missionen und Storyflow überarbeitet

Tower-Bosse mit neuen Arenen und Animationen

Zeitlimit pro Tower-Kampf: 5 Minuten statt 10 Minuten

Neue Welt-Landmarken: antike Ruinen, kleine Siedlungen, Wachtürme

Wildlife Sanctuaries, Barrieren und neue Boss-Auftritte

Was ändert sich an den Pal Wildlife Sanctuaries? Die Schutzgebiete wurden neu strukturiert und sind jetzt von Barrieren umgeben. Dazu kommen eigene Biome pro Sanctuary, die unterschiedliche Pals und Crafting-Ressourcen bieten.

Wichtig für alle, die dort farmen gehen: Einige besonders starke Pals tauchen in den Sanctuaries nun als Bosse auf, darunter Grizzbolt und Astegon. Wer die Gebiete bisher als vergleichsweise sichere Sammelroute genutzt hat, sollte seine Ausrüstung und sein Team entsprechend anpassen.

Sanctuaries jetzt mit Barrieren

Einzigartige Biome je Sanctuary

Boss-Pals in Sanctuaries, inklusive Grizzbolt und Astegon

Awakening, Mutation und Änderungen an Pals

Wie lässt sich das eigene Team in 1.0 stärker anpassen? Neu sind die Systeme Awakening und Mutation, die zusätzliche Wege eröffnen, Pals gezielter zu formen und langfristig zu optimieren. Pocketpair macht damit klar: Version 1.0 soll mehr Tiefe für Builds liefern, nicht nur mehr Content.

Außerdem gab es konkrete Änderungen an bestehenden Kreaturen: Lovander wurde vom Normal-Typ zum Dark-Typ geändert. Zusätzlich haben Pals wie Verdash, Robinquill und Fenglope überarbeitete Charakter-Designs erhalten.

Auch an den Fähigkeiten wurde geschraubt: Mehrere Pal Partner Skills und Passive Skills wurden überarbeitet, was für Meta-Verschiebungen sorgen kann, je nachdem, welche Kombinationen ihr bislang gespielt habt.

Neue Systeme: Awakening und Mutation

Lovander: Typwechsel von Normal zu Dark

Neue Designs für Verdash, Robinquill und Fenglope

Reworks bei Pal Partner Skills und Passive Skills

Progression, Levelcap und Technologie-Punkte

Wie verändert Palworld 1.0 das Fortschrittssystem? Das maximale Level steigt von 65 auf 80. Passend dazu gibt es neue Inhalte, in die ihr Technology Points und Ancient Technology Points investieren könnt.

Ancient Technology Points erhaltet ihr durch das Besiegen von World-Boss-Pals und Tower-Bossen. Standard-Technology-Points kommen weiterhin über Level-Ups, können aber zusätzlich auch über Successful Bounty Tokens freigeschaltet werden. Das erweitert die Möglichkeiten, sich auch über alternative Aktivitäten gezielt weiterzuentwickeln.

Levelcap: 80 statt 65

Neue freischaltbare Items für Technology Points und Ancient Technology Points

Ancient Technology Points: Belohnung für World-Boss-Pals und Tower-Bosse

Technology Points: durch Level-Up oder via Successful Bounty Tokens

Preis, Rabatt und Release-Rahmen

Was kostet Palworld in Version 1.0? Pocketpair betont, dass der Standardpreis unverändert bleibt. Gleichzeitig gibt es auf Steam bis zum 23. Juli 2026 einen zeitlich begrenzten Rabatt, der den Einstieg günstiger macht.

Wie stark der große 1.0-Umbruch die Community zurück auf die Palpagos Islands bringt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen, zumal das Update sowohl neue Zonen als auch spürbare Systemanpassungen liefert.

Wie gefällt dir der Umfang von Palworld 1.0 und startest du für das Update neu oder spielst du deinen alten Spielstand weiter? Schreib es in die Kommentare.