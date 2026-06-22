Palworld – Pocketpair betont, das Spiel entstand komplett ohne generative KI

Pocketpair hat sich kurz vor dem großen Schritt aus dem Early Access noch einmal klar positioniert: Palworld soll vollständig ohne generative KI entstanden sein. Hintergrund sind anhaltende Vorwürfe, das Studio habe bei der Erstellung von Assets auf entsprechende Tools zurückgegriffen. Publishing und Communications Lead John Buckley betont nun, dass die Entwicklung bewusst komplett in menschlicher Hand liege.

Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt. Palworld steuert auf den vollständigen Release am 10. Juli 2026 zu, nachdem das Survival-Crafting-Spiel rund zwei Jahre im Early Access war. Gerade in dieser Phase wächst der Blick auf Produktionsprozesse, besonders bei Titeln, die ohnehin immer wieder im Zentrum von Debatten stehen.

Pocketpair setzt auf Handarbeit

Was sagt Pocketpair konkret zur Nutzung von generativer KI? Laut Buckley nutzt das Team in keiner Form generative KI für die Entwicklung von Palworld. Er führt die starke Spaltung in der Community als einen der Gründe an, weshalb das Studio das Thema grundsätzlich meide. Sinngemäß: Ein großer Teil der Gaming-Community will das schlicht nicht.

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In dem Zusammenhang beschreibt Buckley generative KI außerdem als etwas, das möglicherweise nicht dauerhaft in der aktuell gehypten Form bestehen bleibt. Auch Plattformbetreiber würden inzwischen stärker hinschauen, was den Einsatz solcher Technologien angeht.

Warum generative KI in Games so umstritten ist

Warum sorgt das Thema in der Branche für so viel Streit? Generative KI ist seit Jahren ein Reizthema in Gaming und Tech. Kritiker verweisen auf ethische Fragen, Urheberrechtsprobleme und darauf, dass der Einsatz von KI in Kreativbereichen mit Stellenabbau in Verbindung gebracht wird. Gleichzeitig bestätigen immer mehr Produktionen, dass KI-Tools im Entwicklungsalltag ankommen.

Als Beispiele werden in der Debatte immer wieder Spiele genannt, die den Einsatz von generativer KI im Produktionsprozess offen eingeräumt haben, darunter Crazy Taxi und Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Parallel dazu haben sich auch Regeln auf Vertriebsplattformen verschärft: Auf Steam gilt eine Offenlegungspflicht, die Entwickler dazu verpflichtet, den Einsatz generativer KI anzugeben.

Release-Kontext und weitere Baustellen rund um Palworld

Wieso steht Palworld besonders im Fokus? Neben der KI-Diskussion wurde Pocketpair in der Vergangenheit immer wieder mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert, etwa rund um Kreaturdesigns und Mechaniken, die an die Pokémon-Reihe erinnern. 2024 folgte eine Klage von Nintendo wegen Patentverletzung. Inzwischen soll Nintendo in dem Verfahren jedoch an Boden verloren haben, zudem wurde der Umfang der Klage laut Bericht auf ältere, inzwischen abgelöste Versionen von Palworld eingegrenzt.

Inhaltlich blickt das Studio nach vorn: Für Version 1.0 sind neue Inhalte angekündigt, darunter neue Umgebungen und weitere Pals. Wie gut sich Palworld langfristig hält, dürfte auch davon abhängen, wie stark das Spiel nach dem 1.0-Start noch weiterentwickelt wird und wie die Community den Kurs des Studios bewertet.

Wie stehst du zu generativer KI in der Spieleentwicklung, und glaubst du, dass ein klarer Verzicht wie bei Pocketpair ein Pluspunkt für Palworld ist? Schreib deine Meinung in die Kommentare.