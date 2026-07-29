Palworld Update 1.0.2 behebt Multiplayer-Abstürze, Erfolge und Bugs

Pocketpair hat mit Version 1.0.2 ein neues Update für Palworld veröffentlicht, das ab sofort heruntergeladen werden kann. Der Patch konzentriert sich auf Abstürze, Verbindungsprobleme, fehlerhafte Erfolge, Darstellungsfehler und kleinere Verbesserungen bei der Steuerung.

Es handelt sich bereits um die zweite Aktualisierung nach dem großen Start von Version 1.0 am 10. Juli 2026. Mit der Vollversion kamen unter anderem 72 zusätzliche Pals, das neue Gebiet Sunreach und der lange erwartete Zugang zum Weltenbaum ins Spiel. ([steamcommunity.com](https://steamcommunity.com/app/1623730/announcements/?l=english&utm_source=openai))

Mehr Stabilität im Mehrspielermodus

Welche Probleme behebt das neue Palworld-Update? Besonders umfangreich fallen die Korrekturen für Mehrspielerpartien und Bosskämpfe aus. Auf dedizierten Servern konnte die Begegnung mit Panthalus bislang Abstürze oder sogar die Trennung sämtlicher Teilnehmer verursachen.

Auch der Kampf gegen Victor und Shadowbeak sowie die letzte Bossbegegnung wurden überarbeitet. Darüber hinaus soll die Texteingabe im Vollbildmodus zuverlässiger funktionieren.

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Ein Fehler wurde behoben, durch den während des Kampfes gegen Panthalus auf dedizierten Servern sämtliche Teilnehmer die Verbindung verlieren konnten.

Ein weiterer Absturz während des Kampfes gegen Panthalus auf dedizierten Servern wurde korrigiert.

Die japanische Texteingabe im Vollbildmodus soll nicht mehr zum Absturz des Spiels führen.

Ein Darstellungsfehler im Gebiet des Weltenbaums wurde behoben. Befand sich ein Gast bereits dort, während der Host das Gebiet betrat, konnte das Gelände aus der Perspektive des Hosts fehlerhaft angezeigt werden.

Victor und Shadowbeak verschwinden nach einer Teleportationsattacke nicht mehr ungewollt aus dem Bosskampf.

Besiegt der Host den letzten Boss, während ein Gast auf seine Wiederbelebung wartet, wird das Licht des Gastes nach dem Wiedereinstieg nun korrekt dargestellt.

Korrekturen für Missionen und Erfolge

Warum ist Version 1.0.2 auch für Fortschrittsjäger wichtig? Zwei Missionen konnten bislang dafür sorgen, dass der Bildschirm nach einem unterbrochenen Dialog dauerhaft ausgeblendet blieb. Pocketpair hat beide Situationen mit dem aktuellen Patch korrigiert.

Außerdem kümmert sich das Studio um mehrere Erfolge, die trotz erfüllter Voraussetzungen nicht freigeschaltet wurden. Dazu gehören der Erfolg Raubtierjäger und die Belohnungen für das Sammeln bestimmter Pal-Bildnisse.

In der Hauptmission Der erste Inselbewohner bleibt der Bildschirm nicht länger ausgeblendet, wenn ein Dialog während einer Überblendung unterbrochen wird.

Der gleiche Fehler wurde in der Nebenmission Gefangener Abenteurer behoben.

Der Erfolg Raubtierjäger wird nun ordnungsgemäß freigeschaltet, sobald alle Bedingungen erfüllt sind.

Erfolge für das Sammeln der erforderlichen Pal-Bildnisse sollen jetzt zuverlässig aktiviert werden.

Auf Xbox wurden die veralteten Symbole von zwei Erfolgen rund um Lifmunk-Bildnisse ausgetauscht.

Auch bei der Grafik legt Pocketpair nach. Vor allem Mac-Nutzer sollen das Gebiet des Weltenbaums nach dem Update wieder ohne stark verzerrte Landschaften erkunden können.

Starke Verzerrungen der Geländegrafik im Gebiet des Weltenbaums auf Mac wurden behoben.

Die Augenpartie des eigenen Charakters wird in Zwischensequenzen und bei bestimmten Aktionen nicht mehr fehlerhaft dargestellt, wenn ausgewählte Gesichtstypen verwendet werden.

Neue Tastenbelegung und bessere Leistung

Welche Komfortverbesserungen bringt der Patch? Die Befehle zum Angriff auf einen bestimmten Gegner und zum Öffnen des Inventars lassen sich nun neu belegen. Zusätzlich wurden mehrere Konflikte beseitigt, die bei übernommenen Steuerungseinstellungen oder der mittleren Maustaste auftreten konnten.

Für Rückkehrer ist vor allem die Korrektur älterer Konfigurationen interessant. Einstellungen aus Versionen vor 0.7 sollen keine falschen Steuerungskonflikte mehr verursachen.

Der Befehl zum Angriff auf einen ausgewählten Gegner kann jetzt einer anderen Taste zugewiesen werden.

Die Taste für das Inventar lässt sich nun ebenfalls frei neu belegen.

Übernommene Einstellungen aus Versionen vor 0.7 lösen keine Konfliktmeldung mehr aus, wenn Änderungen vorgenommen werden, die nichts mit der Steuerung zu tun haben.

Eine Aktion auf die mittlere Maustaste zu legen, wird nicht mehr fälschlicherweise als Konflikt erkannt.

Die Option für den Inventar-Schnellzugriff wird jetzt korrekt im Steuerungsmenü angezeigt.

Beim Zerstören von Erz erscheint nicht mehr gelegentlich der fehlerhafte Schadenswert 0.

Die Verarbeitungslast im neuen Gebiet Sunreach wurde reduziert, wodurch die Leistung während des Spielens verbessert werden soll.

Version 1.0.2 liefert zwar keine zusätzlichen Pals oder Gebiete, räumt dafür aber zahlreiche störende Fehler aus dem Weg. Nach Version 1.0.1 vom 14. Juli 2026 setzt Pocketpair damit die technische Nacharbeit an der Vollversion zügig fort. ([steamcommunity.com](https://steamcommunity.com/games/1623730/events?utm_source=openai))

Welche der behobenen Schwierigkeiten hat euch in Palworld bisher am meisten gestört? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.