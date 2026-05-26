Sony hat die monatlichen Spiele für PlayStation Plus Essential im Juni 2026 offiziell vorgestellt. Dieses Mal kam die Ankündigung früher als gewohnt. Statt wie üblich am letzten Mittwoch des Monats wurden die neuen Titel bereits am Dienstag bestätigt.

Ab dem 2. Juni 2026 können Mitglieder von PlayStation Plus drei neue Spiele ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Mit dabei sind Grounded: Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 und Warhammer 40,000: Darktide.

Das sind die PS-Plus-Spiele im Juni 2026

Das Juni-Line-up fällt angenehm abwechslungsreich aus. Sony kombiniert Survival, Koop-Action und Prügelspiel-Unterhaltung.

Grounded: Fully Yoked Edition für PS5 und PS4

Mit Grounded: Fully Yoked Edition landet eines der spannendsten Survival-Spiele der vergangenen Jahre bei PlayStation Plus. Entwickelt wurde der Titel von Obsidian Entertainment, dem Studio hinter Spielen wie The Outer Worlds, Pillars of Eternity und Avowed.

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In Grounded werden Spieler auf Insektengröße geschrumpft und müssen in einem scheinbar normalen Garten ums Überleben kämpfen. Ameisen, Spinnen, Käfer und andere Kreaturen werden dadurch plötzlich zu riesigen Bedrohungen. Die Fully Yoked Edition enthält das Grundspiel sowie die umfangreichen Updates und Erweiterungen, die seit dem ursprünglichen Release erschienen sind.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 für PS5 und PS4

Ebenfalls im Juni dabei ist Nickelodeon All-Star Brawl 2. Der Plattform-Prügler setzt auf bekannte Figuren aus Nickelodeon-Serien und lässt unter anderem Charaktere aus SpongeBob Schwammkopf, Teenage Mutant Ninja Turtles, Avatar: Der Herr der Elemente und weiteren Reihen gegeneinander antreten.

Im Vergleich zum Vorgänger wurde das Kampfsystem deutlich überarbeitet. Dazu kommen neue Modi, zusätzliche Charaktere und ein stärkerer Fokus auf kompetitive Kämpfe.

Warhammer 40,000: Darktide für PS5

Der dritte Titel ist Warhammer 40,000: Darktide für PS5. Der Koop-Shooter von Fatshark schickt Spieler in die düstere Makropolenstadt Tertium, in der sie sich gemeinsam durch Horden von Feinden kämpfen.

Darktide setzt auf brutale Nahkämpfe, schwere Schusswaffen und die typische düstere Atmosphäre des Warhammer-40K-Universums. Gerade für Fans von kooperativen Actionspielen dürfte der Titel der stärkste Neuzugang des Monats sein.

Mai-Spiele nur noch kurz verfügbar

Mit der Freischaltung der Juni-Spiele verschwinden auch die bisherigen monatlichen Titel aus dem Angebot.

Bis zum 1. Juni 2026 können Mitglieder noch WUCHANG: Fallen Feathers für PS5 und Nine Sols für PS5 und PS4 ihrer Bibliothek hinzufügen. Wer die Spiele einmal gesichert hat, kann sie später weiterhin herunterladen und spielen, solange eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft besteht.

Eine Ausnahme gibt es bei EA SPORTS FC 26: Der Fußballtitel bleibt noch etwas länger verfügbar und kann bis zum 16. Juni 2026 eingelöst werden. Auch das exklusive EA SPORTS FC 26 Icons-Paket für PlayStation-Plus-Mitglieder ist bis dahin weiterhin verfügbar.

Days of Play bringt zusätzliche Rabatte

Parallel zur PS-Plus-Ankündigung verweist Sony auch auf die diesjährigen Days of Play. Ab dem 27. Mai 2026 sollen im PlayStation Store zahlreiche Spiele reduziert werden.

PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten dabei zusätzliche Rabatte auf ausgewählte Titel. Genannt werden unter anderem Cairn, Kena: Bridge of Spirits und Balatro.

PS Plus bleibt in drei Stufen verfügbar

Sony bietet PlayStation Plus weiterhin in den drei bekannten Tarifen an: Essential, Extra und Premium.

PlayStation Plus Essential enthält die monatlichen Spiele, Online-Multiplayer und exklusive Rabatte. PlayStation Plus Extra ergänzt zusätzlich den Zugriff auf einen umfangreichen Spielekatalog mit PS4- und PS5-Titeln. PlayStation Plus Premium bietet darüber hinaus Klassiker aus früheren PlayStation-Generationen, Testversionen ausgewählter Spiele und Cloud-Streaming.

Für Essential-Abonnenten ist vor allem der 2. Juni 2026 wichtig. Dann werden die neuen monatlichen Titel freigeschaltet und die meisten Mai-Spiele aus dem Angebot entfernt.