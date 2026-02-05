Kostenlos im Epic Games Store: The Darkside Detective 2 vom 12.-19. Februar 2026

Am 12. Februar 2026 kannst du dir mit The Darkside Detective: A Fumble in the Dark ein ganz besonderes Highlight im Epic Games Store sichern. Der Point-and-Click-Titel ist nicht nur der Nachfolger des erfolgreichen ersten Teils, sondern zählt zu den bestbewerteten kostenlosen Spielen, die Epic seit Jahresbeginn angeboten hat.

Die Aktion läuft vom 12. bis 19. Februar 2026 und startet wie gewohnt um 17 Uhr deutscher Zeit. Damit löst das Spiel die aktuellen Gratisangebote Botany Manor und das Poison Retro Set für Pixel Gun 3D ab, die noch bis zum 12. Februar verfügbar sind.

Was erwartet dich in A Fumble in the Dark?

Worum geht es in diesem Abenteuer? In klassischer Point-and-Click-Manier begleitest du erneut den Ermittler Francis McQueen und seinen Partner Patrick Dooley durch eine Reihe skurriler übernatürlicher Fälle in der Stadt Twin Lakes. Das Spiel ist der direkte Nachfolger von The Darkside Detective aus dem Jahr 2017 und bietet erneut jede Menge Humor, Retro-Charme und Anspielungen auf Kultserien wie Twin Peaks oder Akte X.

Die Fälle sind in sich abgeschlossen und bedienen sich satirischer Elemente, die Popkultur und Genre-Klischees aufs Korn nehmen. Die Spielzeit beträgt rund acht Stunden für eine normale Durchspielung. Wer alles sehen und lösen will, kann noch einige zusätzliche Stunden investieren.

Wie gut ist das Spiel wirklich?

Welche Bewertungen hat A Fumble in the Dark erhalten? Das Spiel erschien ursprünglich im April 2021 und konnte direkt viele Fans des Genres begeistern. Auf OpenCritic erreicht es eine durchschnittliche Bewertung von 81 Punkten bei einer Empfehlungsrate von 83 %. Noch beeindruckender: Auf Steam hat das Spiel aktuell den Status „Überwältigend positiv“, basierend auf mehr als 1.500 Nutzerwertungen.

Damit gehört es zu den am besten aufgenommenen Point-and-Click-Spielen der letzten Jahre. Besonders gelobt werden die clever geschriebenen Dialoge, der charmante Pixelstil und das gelungene Pacing der einzelnen Fälle.

Was gibt es sonst aktuell kostenlos?

Welche Spiele verschenkt Epic Games Store derzeit? Neben dem Highlight A Fumble in the Dark kannst du dir bis zum 12. Februar noch folgende Spiele sichern:

Spiel Wert Gratis-Zeitraum Botany Manor 24,99 € 5.–12. Februar 2026 Poison Retro Set (Pixel Gun 3D) 24,99 € 5.–12. Februar 2026 The Darkside Detective: A Fumble in the Dark 14,99 € 12.–19. Februar 2026

Mit einem Gesamtwert von knapp 90 € allein im Februar zeigt sich Epic erneut spendabel. Besonders für Fans von Indie-Perlen und Retro-Ästhetik ist dieses Angebot ein echtes Highlight.

Warum sich der Download lohnt

Was macht A Fumble in the Dark so besonders? Neben der charmanten Pixelgrafik und den cleveren Anspielungen auf Genreklassiker punktet das Spiel mit viel Witz, abwechslungsreichen Fällen und einer rundum gelungenen Atmosphäre. Die Mischung aus Mystery, Satire und klassischen Detektivgeschichten hebt es von vielen anderen Adventures ab.

Das Spiel eignet sich auch hervorragend für entspannte Abende, da es weder hektisch noch frustrierend ist. Die Rätsel sind logisch aufgebaut und belohnen aufmerksames Erkunden und Kombinieren. Wer schon mit dem ersten Teil Spaß hatte, wird hier erneut auf seine Kosten kommen.

Deine Meinung ist gefragt

Wirst du dir A Fumble in the Dark kostenlos sichern? Und hast du vielleicht schon den ersten Teil gespielt? Teile deine Meinung und Erfahrungen gerne in den Kommentaren!