GTA Online – So sicherst du dir diese Woche das seltene LS-Car-Meet-Kennzeichen

In GTA Online gibt es jede Woche kleine Gründe, wieder im LS Car Meet vorbeizuschauen. Einer der begehrtesten Sammler-Items ist dabei ein seltenes Kennzeichen, das du dir nur für kurze Zeit sichern kannst. Wenn du auf Clean Builds, Foto-Setups oder einfach ein besonderes Detail für deine Lieblingskarren stehst, ist dieses Wochen-Plate genau das Richtige.

Wichtig ist vor allem Timing: Solche Nummernschilder sind in der Regel an die wöchentlichen LS-Car-Meet-Inhalte gekoppelt und verschwinden mit dem nächsten Reset wieder. Heißt für dich: Diese Woche erledigen, einlösen, am besten direkt auf mehreren Autos speichern.

So funktioniert das Rare-Plate im LS Car Meet

Wie bekommt man das rare LS-Car-Meet-Kennzeichen? Der Kern ist immer gleich: Du musst das wöchentliche LS-Car-Meet-Ziel erfüllen, das aktuell mit dem seltenen Kennzeichen verknüpft ist. Danach wird das Kennzeichen als Anpassungsoption freigeschaltet, sodass du es in einer Werkstatt auf ein Fahrzeug anwenden kannst.

Typischerweise läuft es auf eine dieser Aufgaben hinaus: eine Platzierung in einer bestimmten LS-Car-Meet-Rennserie, das Abschließen einer vorgegebenen Anzahl an Rennen oder das Erfüllen einer Challenge rund um Reputation und Aktivitäten im Car Meet. Sobald die Bedingung erfüllt ist, gehst du mit dem gewünschten Auto in eine Tuning-Werkstatt und wählst das Kennzeichen unter den Nummernschild-Optionen aus.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Damit du dir nichts kaputt machst: Trage das Kennzeichen zuerst auf ein Auto auf, das du garantiert behältst. So hast du es sicher in deiner Sammlung, selbst wenn du später Builds umstellst oder Fahrzeuge austauschst.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für diese Woche

Welche Schritte musst du diese Woche im Spiel erledigen? Am schnellsten gehst du so vor, damit du das Rare-Plate ohne Umwege bekommst und es direkt nutzen kannst.

Öffne in GTA Online das Menü für Aktivitäten und gehe zum LS Car Meet. Prüfe die aktuellen wöchentlichen LS-Car-Meet-Herausforderungen und Ziele, die mit den Car-Meet-Rennen zusammenhängen. Starte die passende Rennserie oder Challenge direkt aus dem LS Car Meet heraus, damit die Progression korrekt zählt. Erfülle die geforderte Bedingung vollständig, also Anzahl der Rennen, Platzierung oder Abschlusskriterium. Wechsle mit dem Auto, auf dem du das Kennzeichen willst, in eine Werkstatt mit Nummernschild-Anpassung. Wähle das seltene LS-Car-Meet-Kennzeichen in den Kennzeichen-Optionen aus und bestätige den Kauf bzw. die Anwendung. Speichere dein Fahrzeug-Setup anschließend, damit das Kennzeichen dauerhaft übernommen wird.

Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, wende das Kennzeichen direkt nacheinander auf mehrere Fahrzeuge an, solange es diese Woche verfügbar ist. So baust du dir eine kleine Sammlung mit einheitlichem Look auf.

Tipps, damit du das Kennzeichen nicht verpasst

Wann solltest du das Rare-Plate freischalten? Warte nicht bis zum letzten Abend. Gerade bei Rennvorgaben kann es passieren, dass ein Lauf nicht zählt oder du dich verclickst und am Ende die Zeit knapp wird. Mach das Ganze am besten direkt nach dem wöchentlichen Reset, dann ist der Stress raus.

Welche Fahrzeuge eignen sich besonders für das Kennzeichen? Optisch wirkt so ein seltenes Nummernschild vor allem auf Builds, bei denen du viel Wert auf Details legst. Besonders gut passt es meist zu JDM-Setups, Stance-Builds, Track-Cars und cleanen Street-Builds mit reduzierter Lackierung. Wenn du ein Foto-Auto für den Car Meet Floor hast, ist das oft der perfekte Kandidat.

Wie behältst du den Überblick über deine Freischaltungen? Mach dir eine kleine Routine: Erst Challenge abschließen, dann direkt in die Werkstatt und das Kennzeichen mindestens einmal anwenden. Wenn du erst später umbauen willst, ist es dann schon sicher auf einem Fahrzeug gespeichert.

Das solltest du beim Anwenden beachten

Was kann beim Ausrüsten des Kennzeichens schiefgehen? Achte darauf, dass du wirklich im richtigen Anpassungsmenü bist und nicht nur eine optisch ähnliche Standardplatte auswählst. Gerade wenn mehrere Kennzeichen-Varianten freigeschaltet sind, übersieht man schnell die seltene Option.

Außerdem gilt: Wenn du dein Fahrzeug nach dem Umbau nicht korrekt speicherst, kann es passieren, dass du später wieder mit einer alten Konfiguration dastehst. Deshalb nach dem Anbringen kurz prüfen, ob das Kennzeichen tatsächlich am Auto ist, und dann das Fahrzeug wie gewohnt in deiner Garage abstellen.

Hast du dir das rare LS-Car-Meet-Kennzeichen diese Woche schon gesichert, und auf welches Auto packst du es zuerst? Schreib es mir in die Kommentare.