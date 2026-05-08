GTA Online vor dem großen Finale? Rockstar teasert mysteriöses Sommer-Update vor GTA-6-Release an

Während sich die Gaming-Welt aktuell fast ausschließlich auf Grand Theft Auto VI konzentriert, sorgt Rockstar Games jetzt mit einer überraschenden Ankündigung rund um GTA Online für neue Spekulationen.

In einem aktuellen Blogbeitrag spricht das Studio von einem „aufregenden neuen Update“, das noch im Sommer 2026 erscheinen soll – also nur wenige Monate vor dem geplanten Release von GTA 6 am 19. November.

Für viele Fans stellt sich jetzt vor allem eine große Frage: Bereitet Rockstar damit bereits den Übergang zu einer neuen Version von GTA Online vor?

Rockstar kündigt „spannendes neues Update“ für den Sommer an

Konkrete Details nennt Rockstar bislang noch nicht. Im offiziellen Beitrag heißt es lediglich:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ihr könnt euch auf vieles mehr in GTA Online freuen, darunter eine Vielfalt an besonderen Events und Feierlichkeiten sowie ein spannendes neues Update in diesem Sommer.

Damit bestätigt Rockstar zumindest, dass GTA Online auch 2026 weiterhin aktiv unterstützt wird. Das überrascht durchaus, denn viele Spieler hatten erwartet, dass die aktuelle Online-Welt langsam ausläuft, sobald GTA 6 näher rückt.

Historisch veröffentlicht Rockstar jedes Jahr zwei große GTA-Online-Updates: eines im Sommer und eines im Winter. Doch dieses Mal wirkt die Situation anders. Immerhin erscheint GTA 6 nur wenige Monate später.

Fans rechnen mit einem Abschied von Los Santos

In der Community wird deshalb bereits intensiv spekuliert. Einige Fans glauben, dass das Sommer-Update eine Art großes Finale für das bisherige GTA Online darstellen könnte.

Nach mittlerweile 13 Jahren und fast 50 Content-Updates scheint für viele Spieler langsam das Ende einer Ära näherzurücken. Besonders Los Santos hat sich in dieser Zeit für Millionen Spieler zu einer der bekanntesten Multiplayer-Welten überhaupt entwickelt.

Andere wiederum gehen davon aus, dass Rockstar GTA Online auch nach dem Start von GTA 6 parallel weiterlaufen lässt.

Was passiert mit GTA Online nach GTA 6?

Eine offizielle Antwort darauf gibt es bisher noch nicht. Allerdings hatte Take-Two-CEO Strauss Zelnick bereits im vergangenen Jahr angedeutet, dass ältere Online-Titel auch nach neuen Releases weiter unterstützt werden könnten.

Als Beispiel nannte er die beiden Versionen von NBA 2K Online in China, die bis heute parallel betrieben werden. Genau deshalb halten viele Fans es für wahrscheinlich, dass Rockstar auch das aktuelle GTA Online nicht einfach abschalten wird.

Das wäre vor allem aus finanzieller Sicht nachvollziehbar. GTA Online gehört weiterhin zu den erfolgreichsten Live-Service-Spielen überhaupt und erzielt selbst Jahre nach Release enorme Einnahmen.

Hinzu kommt, dass GTA 6 zunächst ausschließlich für PlayStation 5 sowie Xbox Series X und Xbox Series S erscheint. Eine PC-Version wurde bislang noch nicht angekündigt. Gerade auf dem PC bleibt GTA Online aber weiterhin extrem populär.

Nutzt Rockstar GTA Online als Bühne für GTA 6?

Besonders spannend ist die Frage, ob Rockstar das Sommer-Update nutzen könnte, um erste direkte Hinweise auf GTA 6 einzubauen.

Ganz ausgeschlossen wäre das nicht. Bereits vor dem Release von Red Dead Redemption 2 hatte Rockstar spezielle Events und Schatzsuchen in GTA Online integriert, die als Marketing für das kommende Spiel dienten.

Deshalb rechnen viele Fans nun mit ähnlichen Aktionen rund um GTA 6. Denkbar wären beispielsweise:

besondere Ingame-Events

Hinweise auf Vice City oder Leonida

exklusive Waffen oder Fahrzeuge

Crossover-Missionen

erste Teaser zu einer möglichen neuen Online-Welt

Noch ist das reine Spekulation. Allerdings dürfte Rockstar schon bald weitere Informationen liefern. Der große Marketing-Start für GTA 6 soll laut Take-Two ebenfalls im Sommer beginnen.

GTA Online könnte noch lange weiterleben

Auch wenn viele Spieler bereits vom „letzten großen GTA-Online-Update“ sprechen, deutet aktuell wenig darauf hin, dass Rockstar die Server kurzfristig abschaltet.

Wahrscheinlicher ist vielmehr, dass das aktuelle GTA Online noch längere Zeit parallel existiert – ähnlich wie Rockstar es bereits mit anderen Online-Titeln gehandhabt hat.

Die kommenden Monate dürften deshalb besonders spannend werden. Denn spätestens mit dem nächsten großen Trailer und dem Sommer-Update könnte Rockstar endlich zeigen, wie die Zukunft von GTA Online nach GTA 6 tatsächlich aussieht.