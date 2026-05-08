PS5 verkauft sich weiter stark – doch Sony spricht bereits offen über die PlayStation 6

Die PlayStation 5 bleibt auch fast sechs Jahre nach ihrem Launch ein gewaltiger Erfolg für Sony. Wie aus den aktuellen Geschäftszahlen hervorgeht, wurden bis zum 31. März 2026 weltweit inzwischen 93,7 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert.

Damit nähert sich die aktuelle Generation langsam der magischen 100-Millionen-Marke. Gleichzeitig zeigen die neuen Zahlen aber auch, dass sich das Wachstum der Konsole zunehmend verlangsamt. Besonders interessant: Sony spricht in seinem Bericht bereits überraschend offen über zusätzliche Investitionen in die nächste Konsolengeneration – also die vermutlich kommende PlayStation 6.

PS5 liegt weiterhin hinter der PS4

Im vergangenen Quartal von Januar bis März 2026 lieferte Sony noch einmal 1,5 Millionen PS5-Konsolen aus. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist das allerdings ein deutlicher Rückgang. Damals waren es noch 2,8 Millionen Geräte.

Damit gingen die Auslieferungen um rund 46 Prozent zurück.

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Zum Vergleich: Die PlayStation 4 stand zum gleichen Zeitpunkt ihres Lebenszyklus bereits bei 97 Millionen ausgelieferten Einheiten. Die PS5 liegt aktuell also etwa 3,3 Millionen Konsolen hinter der PS4 zurück.

Allerdings muss man dabei auch berücksichtigen, dass die PS5 in ihren ersten Jahren massiv unter Lieferproblemen und Chipengpässen litt. Gerade zwischen 2020 und 2022 war die Konsole vielerorts kaum erhältlich. Die PS4 hatte diese Probleme damals nicht.

Sony äußert sich überraschend deutlich zur PlayStation 6

Besonders spannend ist ein anderer Abschnitt im aktuellen Finanzbericht. Dort bestätigt Sony indirekt, dass man die Investitionen in die nächste Konsolengeneration bereits hochfährt.

Im Bericht heißt es:

Verglichen mit dem operativen Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 ohne Einmaleffekte fällt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 im Jahresvergleich weitgehend unverändert aus. Grund dafür ist unter anderem die Berücksichtigung höherer Investitionen in die nächste Konsolengeneration.

Zwar nennt Sony die PlayStation 6 nicht direkt beim Namen, doch gemeint ist offensichtlich die Entwicklung der kommenden Hardware-Generation.

Das überrascht wenig. Branchenbeobachter rechnen bereits seit einiger Zeit damit, dass Sony intern längst an einem Nachfolger arbeitet. Die PS5 befindet sich mittlerweile im sechsten Jahr ihres Lebenszyklus, während die PlayStation 5 Pro inzwischen ebenfalls auf dem Markt verfügbar ist.

Neue Preise und steigende Kosten belasten Sony

Interessant ist außerdem, dass Sony im Bericht erneut auf steigende Speicherpreise verweist. Die Hardware-Planung für das laufende Geschäftsjahr soll davon abhängen, wie viele Speicherbausteine zu „vernünftigen Preisen“ beschafft werden können.

Das dürfte einer der Gründe dafür sein, warum Sony die Preise der PS5-Familie zuletzt erneut angehoben hat. Erst Anfang April wurden die europäischen Preise für mehrere Modelle deutlich erhöht.

Besonders die Standard-PS5 und die PS5 Pro wurden jeweils um 100 Euro teurer. Auch das PlayStation Portal kostete plötzlich mehr.

PlayStation Network erreicht neuen Nutzerrekord

Trotz rückläufiger Hardware-Verkäufe bleibt das PlayStation-Ökosystem insgesamt enorm stark. Das zeigt vor allem ein Blick auf die Nutzerzahlen.

Das PlayStation Network kommt mittlerweile auf 125 Millionen monatlich aktive Nutzer. Das ist ein neuer Höchstwert und noch einmal ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

Auch digitale Verkäufe dominieren weiterhin klar den Markt. Ganze 85 Prozent aller verkauften Spiele wurden digital gekauft.

Insgesamt setzte Sony im vergangenen Quartal 74,6 Millionen Spiele für PS4 und PS5 ab. Davon entfielen 5,8 Millionen Einheiten auf First-Party-Titel von Sony selbst.

GTA 6 könnte die PS5 noch einmal massiv pushen

Ein wichtiger Faktor für die kommenden Monate dürfte außerdem Grand Theft Auto VI werden.

Das Spiel erscheint am 19. November 2026 zunächst ausschließlich für PS5 sowie Xbox Series X|S. Viele Analysten rechnen deshalb damit, dass GTA 6 noch einmal für einen deutlichen Hardware-Schub sorgen könnte.

Gerade Spieler, die bislang noch auf älterer Hardware unterwegs sind, könnten spätestens zum Release von GTA 6 auf die aktuelle Konsolengeneration wechseln.

Dadurch wäre es durchaus möglich, dass die PS5 in den kommenden Jahren die Verkaufszahlen der PS4 doch noch einholt oder sogar übertrifft.

Sony setzt längst auf die Zeit nach der PS5

Die aktuellen Zahlen zeigen vor allem eines: Die PS5 bleibt weiterhin extrem erfolgreich, auch wenn sich die Verkaufsdynamik langsam abschwächt.

Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass Sony intern bereits die nächste große Phase vorbereitet. Während die aktuelle Generation mit GTA 6 vermutlich noch einmal einen gewaltigen Schub erleben dürfte, richtet sich der Blick hinter den Kulissen offenbar längst auf die Zukunft der Marke PlayStation.