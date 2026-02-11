ARC Raiders – Hotfix behebt Infinite-Ammo-Glitch und stabilisiert Balancing

In ARC Raiders sorgt ein neuer Hotfix gerade für Aufatmen, denn ein besonders nerviger Exploit wurde endlich aus dem Verkehr gezogen: der Infinite-Ammo-Glitch. Wer in den letzten Tagen unterwegs war, hat es vermutlich selbst gemerkt oder spätestens in Clips gesehen: Einige konnten praktisch ohne Nachladen durchziehen und hatten damit einen klaren Vorteil in Gefechten und beim Looten.

Mit dem Update zieht das Team nun die Reißleine und stopft die Lücke, die es möglich machte, Munition unter bestimmten Umständen dauerhaft zu behalten. Gerade in einem Spiel, das stark von Ressourcenmanagement, Risiko und Timing lebt, ist so ein Fehler mehr als nur ein kleiner Schönheitsmakel.

Hotfix richtet den Schaden im Balancing

Was wurde mit dem Hotfix in ARC Raiders behoben? Im Kern geht es um den Infinite-Ammo-Glitch, der es erlaubte, Waffen ohne spürbaren Munitionsverbrauch zu nutzen. Damit wurde das eigentlich zentrale Spannungsfeld aus Knappheit, Nachladefenstern und dem Abwägen von Kämpfen ausgehebelt.

Der Hotfix soll diesen Exploit nun zuverlässig schließen, sodass sich Feuergefechte wieder deutlich fairer anfühlen. Für alle, die regulär gespielt haben, ist das eine spürbare Entlastung, weil Begegnungen weniger von fragwürdigen Tricks und mehr von Positioning, Aim und Teamplay entschieden werden.

Besonders wichtig ist das auch für die Spielökonomie: Wenn Munition plötzlich keine Rolle mehr spielt, geraten nicht nur Kämpfe, sondern auch Loot-Routen und die Risikobereitschaft in Runs aus dem Gleichgewicht. Mit dem Fix wird ARC Raiders wieder näher an das beabsichtigte Tempo und die geplante Herausforderung herangeführt.

Warum der Munitions-Exploit so problematisch war

Warum ist unendliche Munition in ARC Raiders ein großes Problem? Unendlich Ammo verändert mehr als nur die TTK, sie verschiebt das komplette Kräfteverhältnis. Wer nicht nachladen muss, kann Druck permanent aufrechterhalten, Gegner aus der Deckung zwingen und Kämpfe länger dominieren, ohne die üblichen Pausen zu riskieren.

Das wirkt sich in der Praxis gleich mehrfach aus: Du kannst Rotationen aggressiver halten, mehr Ziele hintereinander annehmen und selbst in Unterzahl Situationen erzwingen, die normalerweise ein kalkuliertes Risiko wären. Das trifft nicht nur PvP, sondern auch Begegnungen mit Bedrohungen in der Welt, weil Munitionsknappheit dort ebenfalls als Bremsklotz und Spannungshebel gedacht ist.

Unterm Strich führt so ein Bug fast immer zu zwei Effekten: Frust bei denen, die fair spielen, und einer verzerrten Wahrnehmung, welche Waffen oder Taktiken gerade wirklich stark sind. Ein Hotfix ist deshalb nicht nur Bugfixing, sondern auch eine notwendige Korrektur am Meta.

Das bedeutet der Patch für eure Runs

Welche Auswirkungen hat der Fix auf das Gameplay? Die kurze Antwort: Ihr müsst wieder normal planen. Munition wird erneut zu einer Ressource, die man im Blick behalten muss, und Nachladen wird wieder zum relevanten Moment, in dem man Fehler bestrafen oder selbst bestraft werden kann.

Gerade in längeren Schusswechseln dürfte man den Unterschied sofort spüren. Wer vorher aus sicherer Position dauerhaft Feuer geben konnte, wird jetzt wieder gezwungen, Timing und Magazinmanagement sauber zu spielen. Das macht Kämpfe weniger chaotisch und sorgt dafür, dass gute Entscheidungen stärker belohnt werden.

Wenn ihr eure Loadouts in den letzten Tagen auf besonders munitionseffizientes Dauerfeuer umgestellt habt, lohnt sich jetzt ein kleiner Reality-Check. Sinnvoll sind wieder Setups, die mit realistischen Nachladefenstern und Munitionsreserven funktionieren, statt auf einen Bug als Sicherheitsnetz zu bauen.

Plant eure Munition pro Run wieder bewusst ein, vor allem bei längeren Routen.

Rechnet Nachladefenster wieder als festen Bestandteil von Duellen ein.

Wenn ihr Teams spielt: Callouts zu Magazinen und Munitionsstand bringen wieder echten Mehrwert.

Fairness, Anti-Exploit-Signal und Community-Stimmung

Wie wichtig ist ein schneller Hotfix für die Community? Solche Updates sind immer auch ein Signal: Exploits werden ernst genommen und die Integrität der Matches hat Priorität. Das ist gerade in einem kompetitiven Umfeld entscheidend, weil sich sonst sehr schnell ein Gefühl einschleicht, dass nur noch die gewinnen, die Bugs am besten ausnutzen.

Für ARC Raiders ist das ein guter Schritt, um Vertrauen zu halten und die Grundlagen für saubere Balancing-Entscheidungen zu schaffen. Wenn Kämpfe wieder unter normalen Bedingungen stattfinden, lassen sich Waffen, Perks und Spieltempo viel besser beurteilen, ohne dass ein Exploit alles überdeckt.

Wie ist eure Erfahrung nach dem Hotfix: Fühlen sich die Gefechte wieder fairer an, und habt ihr den Infinite-Ammo-Glitch selbst im Match erlebt? Schreibt eure Eindrücke in die Kommentare.