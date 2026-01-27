Helldivers 2 – Siege Breakers bringt explosive Waffen und neue Rüstungen

Helldivers 2 startet mit einem lauten Knall ins neue Jahr: Am 3. Februar 2026 erscheint das neueste Premium-Warbond namens Siege Breakers. Nach dem eher leisen, auf Tarnung ausgelegten „Redacted Regiment“ setzt Arrowhead Game Studios diesmal auf maximale Zerstörung.

Das Warbond ist vollgepackt mit neuen Waffen, Strategemen, Rüstungen und kosmetischen Inhalten, die dir helfen sollen, selbst die härtesten Gegner mit brachialer Gewalt zu besiegen. Besonders die neuen Tools für den Nahkampf und explosive Fernangriffe dürften für frischen Wind bei den Missionen sorgen.

Neue Waffen und Strategemen bringen massive Feuerkraft

Was steckt an neuen Waffen im Warbond? Das Herzstück von Siege Breakers ist die brandneue Primärwaffe LAS-16 Trident. Diese überarbeitete Version feuert sechs Laserstrahlen gleichzeitig ab – im Shotgun-Stil – und verdoppelt so die Feuerkraft im Vergleich zum Original.

Unterstützt wird das Arsenal durch drei neue Strategeme:

CQC-20 Breaching Hammer : Ein massiver Vorschlaghammer, der entweder zum Zerschlagen von Hindernissen oder mit Explosivladung für extra Schaden genutzt werden kann.

: Ein massiver Vorschlaghammer, der entweder zum Zerschlagen von Hindernissen oder mit Explosivladung für extra Schaden genutzt werden kann. GL-28 Belt-Fed Grenade Launcher : Ein durchgehender Granatensalvenwerfer, der keine Nachladepausen kennt.

: Ein durchgehender Granatensalvenwerfer, der keine Nachladepausen kennt. EAT-411 Leveller: Ein Raketenwerfer, der einen einzigen, aber extrem zerstörerischen Sprengkörper abfeuert.

Zusätzlich gibt es das neue Wurfobjekt Shield, das eine temporäre Barriere erzeugt und feindliche Projektile abhält – ideal für taktische Rückzüge oder das Halten von Positionen.

Frische Rüstungen mit praktischen Boni

Welche neuen Ausrüstungen sind enthalten? Wie bei jedem Warbond dürfen auch zwei neue Rüstungssets nicht fehlen:

SA-8 Ram (schwere Rüstung) : Mit Plattenpanzerung und Schutzschilden für maximale defensive Stärke.

: Mit Plattenpanzerung und Schutzschilden für maximale defensive Stärke. SA-7 Headfirst (mittlere Rüstung): Bietet mehr Beweglichkeit bei gleichzeitig hohem Schutzwert.

Beide Sets verfügen über die passive Fähigkeit Supplementary Adrenaline, die dir beim Erleiden von Schaden Ausdauer zurückgibt – besonders wichtig in hektischen Gefechten.

Starke Individualisierung durch neue Kosmetik

Welche kosmetischen Inhalte enthält Siege Breakers? Auch in Sachen Style hat Arrowhead an alles gedacht. Neben neuen Bannern und Capes gibt es folgende Highlights:

Rags of the Fashionable und Wedgeful Tricorn : Neue Kopfbedeckungen für deine Helldiver.

und : Neue Kopfbedeckungen für deine Helldiver. Bunker Buster : Ein neuer Spielertitel inklusive passender Fahrzeugmuster.

: Ein neuer Spielertitel inklusive passender Fahrzeugmuster. Display of Braun: Ein neues Emote, das sich als reguläre oder Siegespose einsetzen lässt.

Ein überarbeitetes Spiel mit neuem Schwung

Wie ist der Zustand von Helldivers 2 aktuell? Nach einem turbulenten Ende des Jahres 2025 mit zahlreichen Bugs und technischen Problemen hat Arrowhead Game Studios das Spiel deutlich verbessert. Besonders PC-Spieler profitieren von einem geschrumpften Dateiumfang und stabilerem Gameplay.

Seitdem geht es mit regelmäßigen Content-Updates wieder deutlich flotter voran. Neben dem neuen Warbond wurden auch neue Missionsarten eingeführt, darunter Commando-Missionen, die auf Stealth-Gameplay setzen – eine willkommene Abwechslung zum sonst lauten Gefechtsspektakel.

Ausblick auf die nächsten Monate

Was erwartet dich in Helldivers 2 im Jahr 2026? Obwohl neue Inhalte nun wieder regelmäßig erscheinen, fehlt bisher eine offizielle Roadmap. Der CEO von Arrowhead, Shams Jorjani, kündigte an, dass man noch nach einem Weg sucht, zukünftige Pläne zu kommunizieren, ohne dabei Story-Elemente vorwegzunehmen.

Die Community hofft auf Baldiges, denn der Wunsch nach langfristiger Planung und transparenter Kommunikation ist groß. Das neue Jahr hat mit dem Warbond Siege Breakers jedenfalls einen explosiven Start hingelegt.

Was hältst du vom neuen Warbond Siege Breakers? Wirst du dir die neuen Waffen und Rüstungen holen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!