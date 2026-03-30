Crimson Desert Patch 1.01.00 – neue Mounts, Movement-Fix, QoL und mehr FPS

Pearl Abyss hat Crimson Desert Ende März 2026 erneut spürbar nachgeschärft: Am 28. März 2026 ist Patch 1.01.00 für PC und Konsolen erschienen und bringt nicht nur neue Reittiere, sondern auch jede Menge Komfort- und Performance-Verbesserungen. Es ist bereits das fünfte Update seit dem Release am 19. März 2026, der bei vielen Fans für einen regelrechten Hype gesorgt hat.

Im Mittelpunkt stehen diesmal schnellere Ladezeiten, ein deutlich überarbeitetes Bewegungsgefühl und ein ganzer Schwung an Quality-of-Life-Features, die das Erkunden von Pywel und das Verwalten eures Inventars angenehmer machen sollen.

Neue Reittiere und spürbare Performance-Verbesserungen

Welche neuen Mounts sind mit Patch 1.01.00 im Spiel? Mit dem Update kommen gleich fünf neue Reittiere, die ihr nach dem Erfüllen bestimmter Bedingungen freischalten und beschwören könnt. Dazu zählen drei legendäre Tiere sowie zwei Boss-Mounts.

Legendäre Tiere: White Bear

Legendäre Tiere: Silver Fang

Legendäre Tiere: Snowwhite Deer

Boss-Mounts: Rock Tusk Warthog

Boss-Mounts: Icicle Edge Alpine Ibex

Praktisch: Die Bewohner von Pywel reagieren laut Patch-Notizen nicht ängstlich auf gezähmte Tiere, ihr könnt also auch durch Ortschaften reiten, ohne dass es sich wie ein Störfaktor anfühlt. Wer eines der legendären Tiere bereits vor dem Patch gefangen hatte, erhält die Belohnung nachträglich über die Extra-Rewards-Liste.

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Was verbessert das Update bei der Technik? Pearl Abyss reduziert die Ladezeiten beim Wiederbeleben sowie beim Schnellreisen über Abyss-Traces. Außerdem nennt das Update weitere Stabilitäts-, Absturz- und Performance-Fixes auf PC, Konsole und Mac, inklusive eines konkreten Fixes für Framedrops im Kampf gegen Crowcaller.

Kontrollen, Fluggefühl und Kampfkomfort werden nachgebessert

Was ändert sich bei der Steuerung in Crimson Desert? Patch 1.01.00 setzt an einem der häufigsten Kritikpunkte an: dem Bewegungs- und Kontrollgefühl. Die Fortbewegung zu Fuß und zu Pferd wurde so angepasst, dass die Geschwindigkeit nun entweder durch Gedrückthalten der Lauf-Taste oder durch einmaliges Antippen hochfährt. Gleichzeitig fällt das bisherige Verhalten weg, bei dem das Tempo sofort wieder absackte, sobald man die Taste nicht dauerhaft hielt.

Den vollen Sprint haltet ihr weiterhin nur mit gelegentlichen Sprint-Eingaben, insgesamt soll sich das System aber flüssiger und konsistenter anfühlen. Zusätzlich wurde die Reaktionsfreude beim Drehen auf kurzen Distanzen verbessert und die Interaktionsreichweite zu NPCs erhöht, was im Alltag überraschend viel ausmachen kann.

Welche Verbesserungen gibt es beim Fliegen? Das Gleiten und Fliegen wurde geglättet: Ein Bug, bei dem die Figur vor dem Losgleiten kurz stoppte, wurde behoben. Dazu sinkt der Ausdauerverbrauch in der Luft, Flug soll in mehr Situationen zuverlässig auslösen und ihr könnt ausgerüstete Ausrüstung während des Fliegens nutzen. Auch Skills wurden angefasst, etwa Aerial Stab: Um ein unbeabsichtigtes, wiederholtes Nutzen in der Luft zu verhindern, steigt der Ausdauerbedarf nun bei jeder aufeinanderfolgenden Nutzung, inklusive angepasster Animation.

Im Kampf und Handling gibt es weitere Detailverbesserungen: Waffen lassen sich nun auch per Ziehen-der-Waffe-Taste ziehen, die UI zeigt dafür Hinweise an, und es gibt neue Weak-Point-Indikator-Effekte je Element. Außerdem sollen manche Gegner nach Tod und Wiederbelebung nicht mehr sofort wieder draufgehen, was bestimmte Frustmomente entschärfen dürfte.

Quality-of-Life-Update für Inventar, Crafting und Erkundung

Welche Quality-of-Life-Funktionen liefert Patch 1.01.00? Das Update ist voll mit Komfortfunktionen, die vor allem beim Looten, Craften und Verwalten helfen. Neu sind zum Beispiel Materialkisten, die in Pywel verteilt wurden, sowie Refinement Tokens, mit denen ihr Ausrüstung bis Stufe 4 verbessern könnt, ohne zusätzliche Materialien zu verbrauchen. Diese Tokens kommen aus bestimmten Haupt- und Fraktionsquests.

Fürs Crafting gibt es eine neue Make-Now-Funktion, mit der ihr nach Auswahl eines Rezepts Food und Items direkt herstellen könnt, ohne Zutaten einzeln anzuklicken. Im Inventar wird es ebenfalls bequemer: Mit Store All Selected Items könnt ihr markierte Gegenstände gesammelt ins private Lager verschieben. Außerdem ist das Lager in Howling Hill Camp umgezogen und befindet sich nun in Kliffs Zelt.

Zu den weiteren Änderungen zählen unter anderem: Händler-NPCs für Großhandel auf regionalen Farmen, schnelleres Wissens-Lernen für Shop-Items (alles auf einmal, Lernzeit 3 Sekunden), klarere Interaktionen bei verschlossenen Türen, bessere Pet-Distanz im Kampf inklusive Loot-Fixes, 5 Einheiten Wasser pro Brunnen-Nutzung, sofortiges Aufheben bei Mining Knuckledrill und Demenissian Chainsaw, Anpassungen an Items wie Knowledge Helm, Pirate King Hat und Master Dus Circlet, Verbesserungen für Photo Mode (mehr Kamera-Distanz, FOV-Regler, Shutter-Sound) sowie zahlreiche UI-Überarbeitungen von Minimap bis Notifications-Menü.

Grafikoptionen und Plattform-Verfügbarkeit

Welche neuen Grafik- und Konsolenoptionen sind dabei? Auf PlayStation 5 kommt eine neue Option namens Fixed 4K Output dazu. Damit rendert das Spiel in 4K, auch wenn das angeschlossene Display die Auflösung nicht nativ unterstützt, was für ein schärferes Bild sorgen soll. Auf der Basis-PS5 wird in Performance Mode bei aktivierter Option automatisch FSR-Upscaling genutzt. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert und kann deaktiviert werden.

Wo ist Patch 1.01.00 bereits verfügbar? Laut Patch-Status ist das Update seit dem 28. März 2026 auf Steam für PC und Mac sowie auf PlayStation und Xbox live. Für den Epic Games Store und den Mac App Store ist es als später verfügbar markiert.

Außerdem passt Pearl Abyss eine umstrittene Mechanik an: Kriminelle Handlungen senken den Contribution-Wert nun erst dann, wenn ein NPC die Tat tatsächlich beobachtet. Das ist zwar als Bugfix formuliert, steht aber unter Content-Änderungen und dürfte viele Diskussionen der ersten Wochen beruhigen.

Wie fühlt sich Crimson Desert für euch mit den neuen Mounts, dem überarbeiteten Movement und den vielen Komfort-Updates an, und welche Baustelle sollte Pearl Abyss als Nächstes angehen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.