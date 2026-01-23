Highguard kommt Januar 2026 – Ein Showcase enthüllt alle Details zum Release-Tag

Mit nur noch wenigen Tagen bis zum geplanten Release hat Wildlight Entertainment endlich angekündigt, wann du mehr über Highguard erfahren kannst: Am 26. Januar 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit gibt es ein ausführliches Showcase mit neuen Infos zum Spiel, Gameplay, Post-Launch-Inhalten und mehr.

Das Besondere daran: Der Showcase findet am selben Tag wie der Release statt – ein ungewöhnlicher Schritt, der stark an den Überraschungs-Launch von Apex Legends erinnert. Kein Wunder, schließlich besteht das Entwicklerstudio Wildlight Entertainment aus ehemaligen Entwicklerinnen und Entwicklern von Apex Legends, Titanfall und Call of Duty: Modern Warfare.

Ein ungewöhnlicher Marketing-Ansatz

Warum war es so lange still um Highguard? Nach der Enthüllung bei den Game Awards 2025 blieb es überraschend ruhig um den Titel. Seit der Ankündigung wurden nur drei Tweets veröffentlicht, das offizielle Material beschränkte sich auf einen Trailer. Diese Funkstille sorgte für Verwunderung – vor allem, weil Highguard bereits am 26. Januar 2026 erscheint.

Highguard wurde als letzter Trailer der Game Awards 2025 gezeigt – laut Medienberichten sogar ohne Bezahlung für diesen prestigeträchtigen Slot. Das weckte viele Erwartungen, die der erste Trailer nicht überall erfüllen konnte. Er zeigte zwar actionreiche Szenen, ließ jedoch viele Fragen offen.

Was wissen wir über das Gameplay?

Was genau erwartet dich in Highguard? Highguard ist ein sogenannter „Raid-Shooter“, bei dem zwei Teams gegeneinander antreten, um die gegnerische Basis zu zerstören. Du kannst dabei Reittiere wie Pferde nutzen, verschiedene Fähigkeiten einsetzen und dich auf die Jagd nach dem Shieldbreaker-Schwert machen – eine mächtige Waffe, mit der sich ein Rammbock beschwören lässt, um in die feindliche Festung einzudringen.

Ein weiteres Element ist die Waffe „BigRig LMG“, die laut Leaks mitten im Match auftaucht. Das Team, das sie erobert, erhält damit einen signifikanten Vorteil. Eine der Trophäen im Spiel lässt sich freischalten, wenn du mit der Waffe drei „Eisenwände“ in einer Runde zerstörst.

Die Klassen und ihr Einfluss aufs Spiel

Welche Rollen kannst du übernehmen? Die Trophy-Leaks deuten auf fünf unterschiedliche Klassen hin, jede mit eigenen Fähigkeiten. Diese Klassen sollen taktische Tiefe ins Spiel bringen, da du nicht nur deine Basis verteidigst, sondern auch gezielte Angriffe planen kannst. Details zu den einzelnen Klassen werden vermutlich im Showcase bekannt gegeben.

Release-Zeitpunkt und Plattformen

Wann kannst du Highguard spielen? Der offizielle Release ist am 26. Januar 2026. Der Titel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC. Es handelt sich um ein reines Multiplayer-Spiel mit vollständigem Crossplay-Support – du kannst also plattformübergreifend mit Freunden spielen.

Ein weiterer Pluspunkt: Highguard ist komplett kostenlos spielbar. Das bedeutet, du kannst direkt loslegen, ohne auch nur einen Cent auszugeben. Monetarisierung wird es vermutlich über kosmetische Items oder Battle Passes geben, doch dazu ist aktuell noch nichts bekannt.

Ein spannender Start mit Risiken

Warum ist die Strategie von Wildlight riskant? Der Mangel an Informationen bis kurz vor Launch könnte potenzielle Spielerinnen und Spieler abschrecken – insbesondere, da das Genre der Hero-Shooter inzwischen stark umkämpft ist. Gleichzeitig sorgt dieser Überraschungsmoment für Neugier und Aufmerksamkeit, wie es schon bei Apex Legends der Fall war.

Ob der Plan aufgeht, wird sich schon bald zeigen. Das Showcase am 26. Januar dürfte entscheidend sein, um Communitys zu überzeugen und einen gelungenen Start hinzulegen.

Was denkst du über den ungewöhnlichen Veröffentlichungsplan von Highguard? Wirst du dir das Spiel ansehen oder es direkt ausprobieren? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!