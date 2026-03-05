Highguard Shutdown – Director spricht zu Fans, Details zu Accounts sollen folgen

Nach der überraschenden Abschaltankündigung von Highguard hat sich nun auch die Leitung des Projekts zu Wort gemeldet. Der Director veröffentlichte ein Statement, das sich vor allem an die Community richtet, die in den vergangenen Monaten und Jahren Zeit, Feedback und teils auch Geld in das Spiel investiert hat.

Im Mittelpunkt der Botschaft steht ein Dank an alle, die Highguard begleitet haben, sowie die klare Einordnung, dass die Entscheidung zur Schließung nicht leicht gefallen sei. Gleichzeitig macht das Statement deutlich, dass es in der verbleibenden Zeit vor dem Aus konkrete Infos geben soll, wie es für bestehende Accounts, erspielte Inhalte und den laufenden Betrieb bis zur finalen Abschaltung weitergeht.

Die Kernaussagen des Directors

Was sagt die Leitung zur Abschaltung von Highguard? Das Statement zeichnet ein Bild von einem Projekt, das mit großen Ambitionen gestartet ist und laut Director nur durch die Community in dieser Form möglich war. Besonders betont wird die Wertschätzung für alle, die Bugs gemeldet, Balance diskutiert oder schlicht regelmäßig gespielt haben.

Der Director kündigt außerdem an, dass das Team die verbleibende Zeit nutzen will, um den Übergang so sauber wie möglich zu gestalten. Gemeint sind damit in der Regel klare Kommunikationspunkte wie ein fester Abschalttermin, Hinweise zu Serverstatus und mögliche letzte Updates, die nicht mehr auf neue Inhalte, sondern auf Stabilität und Abschluss ausgerichtet sind.

Wir sind dankbar für jeden, der Highguard gespielt, unterstützt und mitgeprägt hat. Diese Entscheidung war schwer, aber wir wollen den Abschluss transparent und respektvoll gestalten.

Was das für die Community jetzt praktisch bedeutet

Welche nächsten Schritte sind nach dem Shutdown-Statement wichtig? Entscheidend ist, dass jetzt konkrete Eckdaten folgen, damit du planen kannst, was du im Spiel noch erledigen willst. Typischerweise gehören dazu ein Zeitplan bis zur Abschaltung, Hinweise zu geplanten Wartungsfenstern und eine Übersicht, ob es noch kleinere Patches geben wird.

Für viele am wichtigsten sind Fragen rund um Fortschritt und gekaufte Inhalte. Das Statement deutet an, dass hierzu noch Informationen nachgereicht werden. Je nachdem, wie Highguard monetarisiert wurde, können darunter Ingame-Käufe, Premium-Währungen, Season-Pässe oder Gründerpakete fallen. Ebenso relevant: Ob es eine Art Offline-Modus, Community-Server oder eine Datenexport-Möglichkeit gibt, wurde im Statement nicht final festgezurrt, aber als Thema erkennbar in Richtung weiterer Updates geschoben.

Konkreter Shutdown-Termin und Uhrzeit, sobald offiziell kommuniziert

Status zu Serverbetrieb bis zum letzten Tag, inklusive möglicher Wartungen

Klärung zu gekauften Inhalten und verbleibenden laufenden Angeboten

Letzte Updates mit Fokus auf Stabilität und Abschluss

Weitere Kommunikationsposts des Teams mit Detailfragen aus der Community

Ein Abschied, der kommunikativ sauber laufen muss

Warum ist das Statement für Highguard jetzt so wichtig? Nach einer Shutdown-Ankündigung entscheidet die Kommunikation oft darüber, wie das Spiel langfristig in Erinnerung bleibt. Ein klarer Fahrplan, regelmäßige Updates und ein respektvoller Umgang mit offenen Fragen sind für die Community ein starkes Signal, dass ihre Zeit nicht egal war.

Unterm Strich setzt der Director mit seinem Statement vor allem auf Transparenz und Dankbarkeit. Jetzt kommt es darauf an, wie schnell die angekündigten Details nachgeliefert werden und ob der Abschaltprozess wirklich so reibungslos abläuft, wie es in der Botschaft anklingt.

Wie stehst du zur Abschaltung von Highguard und zum Statement des Directors: fairer Abschluss oder kommt die Info für dich zu spät? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.