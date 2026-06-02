PS Plus Essential Juni 2026 – Darktide, Grounded und Brawl 2 sind live

Die Juni-Auswahl für PlayStation Plus Essential ist da: Sony hat die Spiele für Juni 2026 wie angekündigt freigeschaltet, und ihr könnt sie ab sofort ohne Aufpreis herunterladen, solange ihr ein aktives PS-Plus-Abo besitzt. Das Line-up deckt erneut unterschiedliche Genres ab, von kooperativer Action über Survival bis hin zum Prügler.

Mit dabei sind diesmal Warhammer 40.000: Darktide, Grounded in der Fully Yoked Edition sowie Nickelodeon All-Star Brawl 2. Wie üblich verschwinden mit der Freischaltung die Titel aus dem Vormonat aus dem Essential-Angebot, wobei es im Juni 2026 eine wichtige Ausnahme gibt.

Die neuen PS-Plus-Essential-Spiele im Juni 2026

Welche Spiele sind bei PS Plus Essential im Juni 2026 neu dabei? Sony schaltet im Juni 2026 drei Neuzugänge frei, die ihr eurer Bibliothek hinzufügen könnt. Danach bleiben sie spielbar, solange eure PlayStation-Plus-Mitgliedschaft aktiv ist.

Im Fokus steht unter anderem Warhammer 40.000: Darktide, ein düsterer Koop-Shooter, in dem ihr euch alleine oder im Team durch Gegnerhorden kämpft, um die Stadt Tertium zurückzuerobern. Wer lieber in Gruppen bastelt, überlebt und erkundet, bekommt mit Grounded ebenfalls einen klar kooperativ ausgerichteten Titel. Abgerundet wird das Paket durch Nickelodeon All-Star Brawl 2, das als Fun-Prügler auf PS5 und PS4 landet.

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Warhammer 40.000: Darktide (PS5)

Grounded: Fully Yoked Edition

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS5, PS4)

Alle Infos zu den Juni-Titeln auf einen Blick

Welche Details sind zu Release, Bewertungen und Preisen bekannt? Zu jedem der drei Spiele liegen Eckdaten zu Veröffentlichung, Wertungen und dem aktuellen Preis im PlayStation Store vor. Gerade wenn ihr euch unsicher seid, ob ein Download lohnt, helfen Metascore, User-Score und die Store-Bewertung oft als schnelle Orientierung.

Hier sind die Angaben aus Sonys Juni-Übersicht gebündelt:

Spiel Plattform Veröffentlicht Metascore Preis im PS Store Warhammer 40.000: Darktide PS5 Dezember 2024 80 39,99 Euro Grounded: Fully Yoked Edition PS5 April 2024 78 39,99 Euro Nickelodeon All-Star Brawl 2 PS5, PS4 November 2023 77 49,99 Euro

Wenn ihr nur eins davon ausprobieren wollt, ist Darktide der offensichtlichste Tipp für alle, die gerade Lust auf Koop-Action mit ordentlich Druck auf dem Kessel haben. Grounded punktet dagegen vor allem, wenn ihr Survival-Progress, Basebuilding und gemeinsames Erkunden mögt.

Diese Ausnahme gilt beim Abgang der Mai-Spiele

Welche PS-Plus-Essential-Ausnahme gibt es im Juni 2026? Normalerweise werden die Essential-Titel des Vormonats mit dem Start der neuen Spiele aus dem Angebot genommen. Im Juni 2026 bleibt allerdings EA Sports FC 26 länger verfügbar.

Laut Sony gehört EA Sports FC 26 noch bis zum 16. Juni 2026 zu PlayStation Plus Essential. Zusätzlich gibt es einen Bonus, der während des jeweiligen Spielezeitraums eingelöst werden kann:

PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten außerdem ein EA Sports FC 26 PlayStation Plus Icons-Pack als besonderen Zusatzinhalt, der während des monatlichen PlayStation-Plus-Spielezeitraums eingelöst werden kann.

Ausblick auf Extra und Premium im Juni 2026

Wann werden die Extra- und Premium-Spiele für Juni 2026 angekündigt? Nach dem Essential-Drop geht es bei PlayStation Plus im Juni direkt mit den Extra- und Premium-Neuzugängen weiter. Die Ankündigung wird voraussichtlich am 10. Juni 2026 gegen 17:30 Uhr erwartet, die Freischaltung der Spiele soll am 16. Juni 2026 am Vormittag erfolgen.

Bereits bestätigt ist ein Neuzugang für den Spielekatalog: Destiny 2 soll für Abonnenten der Stufen Extra und Premium ab dem 9. Juni 2026 spielbar sein.

Was haltet ihr vom Essential-Line-up im Juni 2026, und welches der drei Spiele landet bei euch als Erstes auf der Download-Liste? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.