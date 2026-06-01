GTA 6: PlayStation Store nennt konkrete Startzeit für den Release

Rockstar Games hält aktuell weiterhin am Release-Termin von GTA 6 fest. Das Open-World-Spiel soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Während Fans noch immer auf den Start der Vorbestellungen und eine größere Marketingkampagne warten, verrät der PlayStation Store inzwischen ein interessantes Detail: die konkrete Freischaltzeit des Spiels.

GTA 6 soll um Mitternacht freigeschaltet werden

Im PlayStation Store wird GTA 6 derzeit zwar weiterhin nur als Wunschlisten-Titel geführt, dennoch nennt Sony bereits eine geplante Startzeit für die Veröffentlichung.

Demnach soll GTA 6 in Deutschland ab:

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Donnerstag, 19. November 2026 um 00:00 Uhr

spielbar sein.

Sollte Rockstar an dieser Planung festhalten, können Käufer direkt in der Nacht zum Release nach Vice City aufbrechen.

© SIE/Rockstar Games

Ist der Termin damit endgültig sicher?

Eine im Store hinterlegte Uhrzeit bedeutet zunächst lediglich, dass Sony und Rockstar intern mit diesem Veröffentlichungszeitpunkt arbeiten. Eine erneute Verschiebung wäre theoretisch weiterhin möglich.

Allerdings werten viele Fans die Angabe als positives Zeichen. Schließlich werden konkrete Freischaltzeiten üblicherweise erst eingetragen, wenn ein Veröffentlichungsplan bereits relativ weit fortgeschritten ist.

Erst vor wenigen Tagen hatte Take-Two-CEO Strauss Zelnick den Termin am 19. November 2026 erneut bekräftigt.

Mit dem Neuseeland-Trick früher nach Vice City?

Für Xbox-Spieler könnte es sogar eine Möglichkeit geben, einige Stunden früher loszulegen.

Bei vielen großen Veröffentlichungen setzt Microsoft auf regionale Mitternachts-Releases. Dadurch wird ein Spiel in Ländern wie Neuseeland deutlich früher freigeschaltet als in Europa.

Sollte Rockstar Games auch bei GTA 6 dieses Modell verwenden, könnten Spieler auf der Xbox Series X|S den bekannten „Neuseeland-Trick“ nutzen.

Dabei wird die Konsole einfach auf die Region Neuseeland umgestellt:

Einstellungen öffnen „System“ auswählen „Sprache und Ort“ öffnen Standort auf Neuseeland ändern Konsole neu starten

Funktioniert der Trick, könnte GTA 6 je nach Freischaltmodell mehrere Stunden früher spielbar sein.

Auf der PS5 wird es deutlich schwieriger

Für PlayStation-Spieler ist der Vorgang deutlich komplizierter. Hier reicht eine einfache Regionsänderung nicht aus. Stattdessen wäre ein separater neuseeländischer PSN-Account erforderlich, über den das Spiel gekauft wurde.

Für die meisten Spieler dürfte das kaum eine praktikable Lösung darstellen.

Rockstar hat die finale Entscheidung noch nicht verraten

Aktuell bleibt zudem offen, ob Rockstar überhaupt auf regionale Mitternachts-Releases setzt. Viele große Publisher veröffentlichen ihre Spiele mittlerweile weltweit zur gleichen Uhrzeit. In diesem Fall würde der Neuseeland-Trick keinerlei Vorteil bringen.

Eine offizielle Aussage von Rockstar Games steht bislang aus.

GTA-6-Fans warten auf die nächsten Schritte

Während die Startzeit nun offenbar feststeht, fehlen weiterhin einige andere wichtige Informationen.

Noch immer gibt es:

keinen Start der Vorbestellungen

keine Collector’s Edition

keine offiziellen Gameplay-Szenen

keine Marketingkampagne zum Release

Viele Fans hoffen deshalb auf neue Informationen im Laufe des Sommers.

Mit dem derzeit geplanten Veröffentlichungstermin am 19. November 2026 rückt der bislang größte Rockstar-Release jedoch langsam näher.