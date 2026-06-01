Mit Call of Duty: Modern Warfare 4 bringt Activision auch 2026 wieder eine teurere Premium-Version des Shooters an den Start. Die sogenannte Vault Edition kostet 109,99 Euro und liegt damit rund 30 Euro über der Standardausgabe.

Doch was bekommen Spieler für den Aufpreis eigentlich geboten? Ein neuer Trailer zeigt jetzt sämtliche Inhalte der Sonderedition.

Das steckt in der Vault Edition

Wer sich für die Vault Edition entscheidet, erhält neben dem Hauptspiel verschiedene kosmetische Zusatzinhalte, Battle-Pass-Boni und exklusive Operator-Pakete.

Der größte Bestandteil der Edition sind gleich zwei umfangreiche Skin-Pakete.

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Paket „Feindliche Allianz“

Dieses Paket enthält vier exklusive Operator-Skins für bekannte Charaktere:

Captain Price

Ghost

Valeria

Blix

Die Skins setzen auf ein gemeinsames Design-Thema und sind ausschließlich über die Vault Edition erhältlich.

Paket „Spezialeinheiten“

Hinzu kommt ein weiteres Skin-Paket mit vier zusätzlichen Operatoren, die verschiedene Nationen repräsentieren:

Vereinigtes Königreich

Deutschland

Frankreich

Südkorea

Besonders interessant: Jeder Operator verfügt über eine eigene Sprachvertonung in der jeweiligen Landessprache.

Weitere Inhalte der Premium-Version

Zusätzlich liefert Activision weitere Extras mit.

Spezialwaffen-Sammlung

Käufer erhalten eine exklusive Waffenkollektion mit insgesamt fünf Waffen-Bauplänen.

Welche Waffen enthalten sind und welche kosmetischen Anpassungen sie bieten, hat Activision bislang noch nicht vollständig enthüllt.

BlackCell für Saison 1

Ebenfalls enthalten ist das BlackCell-Paket für die erste Saison nach Release.

Dieses umfasst:

Saison-1-Battle-Pass

20 Stufensprünge

1.100 Call of Duty Points

Wichtig dabei: Die Inhalte werden erst freigeschaltet, sobald Saison 1 offiziell startet. Der BlackCell-Bonus gilt zudem nur für diese einzelne Saison.

DMZ-Einsatzbonus

Auch Fans des Extraction-Modus DMZ erhalten zusätzliche Inhalte.

Konkrete Details nennt Activision bislang nicht, allerdings sollen exklusive Gegenstände und weitere Vorteile für den Modus enthalten sein.

Vorbesteller erhalten zusätzliche Boni

Unabhängig von der gewählten Edition erhalten Vorbesteller weitere Extras.

Dazu gehören:

Zugang zur Open Beta vor dem offiziellen Start

Operator-Skin „Hunter-Killer“

Der Hunter-Killer-Skin kann direkt in Black Ops 7 und Warzone genutzt werden, sofern eines der Spiele auf der jeweiligen Plattform installiert ist.

Laut Activision bleibt der Bonus bis zum 23. Oktober 2027 einlösbar.

Lohnt sich die Vault Edition?

Wie schon bei früheren Call-of-Duty-Spielen richtet sich die Vault Edition vor allem an besonders aktive Multiplayer-Spieler.

Wer regelmäßig:

Warzone spielt,

jeden Battle Pass abschließt,

Operator-Skins sammelt,

kosmetische Inhalte nutzt,

bekommt hier ein recht umfangreiches Paket.

Für reine Kampagnen-Spieler sieht die Rechnung dagegen anders aus. Sämtliche Zusatzinhalte betreffen Multiplayer-, Warzone- oder Live-Service-Elemente. Zusätzliche Story-Inhalte oder ein früher Kampagnenzugang sind diesmal nicht Teil des Angebots.

Modern Warfare 4 erscheint im Oktober

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC

Nintendo Switch 2

Erstmals seit vielen Jahren erscheint damit wieder ein großer Call-of-Duty-Hauptteil auf einer Nintendo-Plattform.

Auf PS4 und Xbox One verzichtet Activision hingegen komplett.

Die Kampagne führt die Geschichte von Modern Warfare 3 fort und verlagert den Konflikt auf die koreanische Halbinsel. Mit Captain Price und der Task Force 141 kehren dabei zahlreiche bekannte Figuren zurück.

Immer teurere Premium-Editionen

Die Vault Edition setzt einen Trend fort, der die Branche seit Jahren begleitet. Während die Standardversion von Modern Warfare 4 bereits 79,99 Euro kostet, überschreitet die Premium-Ausgabe erstmals deutlich die 100-Euro-Marke.

Ob sich der Aufpreis lohnt, hängt letztlich stark vom eigenen Spielverhalten ab. Wer ohnehin jeden Battle Pass kauft und regelmäßig Warzone oder den Multiplayer spielt, dürfte einen Großteil der Inhalte nutzen. Für alle anderen bleibt die Standardversion vermutlich die deutlich sinnvollere Wahl.