Quantic Dream zieht nach nur wenigen Monaten den Stecker bei seinem ersten Live-Service-Spiel. Das MOBA Spellcasters Chronicles wird bereits drei Monate nach dem Early-Access-Start eingestellt.

Gleichzeitig versucht das Studio, Fans zu beruhigen: Die Arbeiten an Star Wars Eclipse sollen laut offizieller Aussage planmäßig weiterlaufen.

Spellcasters Chronicles floppt kurz nach Early Access

Spellcasters Chronicles erschien erst im Februar 2026 als Free-to-Play-Titel im Early Access auf Steam. Für Quantic Dream war das Spiel ein ungewöhnlicher Schritt, denn das Studio ist eigentlich für narrative Singleplayer-Abenteuer bekannt.

Statt Story-Fokus setzte Spellcasters Chronicles allerdings auf 3v3-MOBA-Gameplay und Live-Service-Elemente. Der Erfolg blieb jedoch aus.

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Laut SteamDB erreichte das Spiel zum Launch nur knapp 900 gleichzeitige Spieler und fiel später teilweise auf wenige Dutzend aktive Nutzer zurück. Auch die Nutzerbewertungen auf Steam blieben mit „Mixed“ eher enttäuschend.

Nun hat Quantic Dream offiziell bestätigt, die Entwicklung des Spiels einzustellen.

Quantic Dream räumt schwierigen Markt ein

In einem offiziellen Statement erklärt das Studio, dass Spellcasters Chronicles trotz kreativer Ambitionen keine ausreichend große Spielerschaft erreichen konnte, um langfristig wirtschaftlich tragfähig zu bleiben.

Gleichzeitig betont das Unternehmen, wie wichtig das Projekt intern gewesen sei, um neue Ideen und Konzepte auszuprobieren.

Die Entscheidung zeigt aber auch, wie schwierig der aktuelle Markt für neue Live-Service-Spiele geworden ist.

Denn Spellcasters Chronicles reiht sich inzwischen in eine immer längere Liste gescheiterter Service-Games ein.

Live-Service-Markt wird für Studios immer gefährlicher

In den vergangenen Jahren scheiterten bereits mehrere große Multiplayer- und Live-Service-Projekte spektakulär.

Besonders prominent war zuletzt Concord, das nach schwachen Spielerzahlen schnell wieder verschwand. Auch Suicide Squad: Kill the Justice League kämpfte massiv mit Kritik und rückläufigem Interesse.

Selbst etablierte Spiele wie Fortnite stehen inzwischen stärker unter Druck, dauerhaft hohe Spielerzahlen zu halten.

Gleichzeitig zeigen aktuelle Erfolge wie Kingdom Come: Deliverance II oder Clair Obscur: Expedition 33, dass klassische Singleplayer-Spiele aktuell wieder enorm gefragt sind.

Star Wars Eclipse bleibt weiterhin in Entwicklung

Für viele Fans dürfte deshalb vor allem eine Aussage wichtig sein: Laut Quantic Dream ist Star Wars Eclipse nicht von der Einstellung betroffen.

Das Studio betont ausdrücklich, dass die Entwicklung des Sci-Fi-Abenteuers wie geplant weiterläuft.

Star Wars Eclipse wurde bereits 2021 mit einem aufwendig inszenierten Trailer angekündigt und spielt während der sogenannten High Republic-Ära des Star-Wars-Universums.

Seitdem blieb es allerdings auffällig still um das Projekt.

Immer wieder tauchten Gerüchte über Entwicklungsprobleme, Verzögerungen und Schwierigkeiten bei der Mitarbeitersuche auf. Quantic Dream hatte solche Berichte in den vergangenen Jahren mehrfach heruntergespielt.

Einen offiziellen Releasetermin gibt es bis heute nicht.

Studio-Umbau und mögliche Entlassungen

Die Einstellung von Spellcasters Chronicles hat offenbar auch interne Folgen.

Quantic Dream bestätigte eine Umstrukturierung innerhalb des Studios. Konkrete Zahlen zu möglichen Entlassungen wurden bisher allerdings nicht genannt. Stattdessen wolle man versuchen, möglichst viele Mitarbeiter intern auf andere Projekte umzusetzen.

Spieler von Spellcasters Chronicles können die Server noch bis zum 19. Juni 2026 nutzen. Außerdem sollen alle Early-Access-Käufe auf Wunsch vollständig erstattet werden.

Vielleicht war das einfach nicht Quantic Dreams Stärke

Rückblickend wirkt Spellcasters Chronicles fast wie ein Experiment, das nie wirklich zur DNA von Quantic Dream passte.

Das Studio wurde schließlich durch narrative Singleplayer-Spiele wie Heavy Rain, Beyond: Two Souls und vor allem Detroit: Become Human bekannt.

Gerade deshalb dürfte es viele Fans freuen, dass der Fokus jetzt offenbar wieder stärker auf storygetriebenen Einzelspieler-Erfahrungen liegt.

Und vielleicht ist genau das am Ende die wichtigste Erkenntnis aus diesem gescheiterten Live-Service-Ausflug.

Sollte Quantic Dream sich komplett auf Singleplayer-Spiele konzentrieren oder würdet ihr dem Studio noch eine Multiplayer-Chance geben?