Der Hype um GTA 6 erreicht langsam die nächste Eskalationsstufe. Nachdem Rockstar Games den Release inzwischen offiziell auf den 19. November 2026 datiert hat, dreht sich die große Frage vieler Fans nicht mehr nur um den nächsten Trailer, sondern vor allem um den Start der Vorbestellungen:

Wann kann man GTA 6 vorbestellen, welche Editionen wird es geben und wie teuer wird der neue Rockstar-Blockbuster?

Offiziell ist bislang allerdings weniger bestätigt, als viele Gerüchte vermuten lassen. Rockstar listet Grand Theft Auto VI derzeit für PS5 und Xbox Series X|S, im PlayStation Store kann das Spiel aktuell auf die Wunschliste gesetzt werden. Eine echte Preorder mit Preis, Editionen oder Vorbesteller-Boni gibt es dort aber noch nicht.

GTA 6 Preorder: Ist die Vorbestellung schon gestartet?

Nein, offiziell ist die GTA 6 Preorder derzeit noch nicht gestartet. Weder Rockstar Games noch Take-Two haben bisher einen konkreten Termin für den Vorverkauf genannt. Auch im PlayStation Store ist GTA 6 aktuell nur als Wunschlisten-Eintrag verfügbar.

Im PlayStation Store könnt ihr GTA 6 bislang lediglich auf die Wunschliste setzen.

In den vergangenen Tagen sorgte vor allem ein angeblicher Best-Buy-Leak für Aufsehen. Demnach sollte eine Kampagne mit dem Namen „GTA 6 Pre Order (Physical Game)“ vom 18. bis 21. Mai 2026 laufen. Daraus entstand die Hoffnung, dass Rockstar die Vorbestellungen rund um den 18. Mai freischalten könnte. Passiert ist das jedoch nicht.

Damit bleibt der aktuelle Stand: GTA 6 kann noch nicht offiziell vorbestellt werden.

Wann könnte man GTA 6 vorbestellen?

Ein realistischer Zeitraum für den Preorder-Start liegt weiterhin im Sommer 2026. Mehrere Berichte verweisen darauf, dass Rockstar und Take-Two die große Marketingphase erst näher am Release hochfahren dürften. Da GTA 6 am 19. November 2026 erscheinen soll, wären Vorbestellungen im Zeitraum Juni bis August 2026 plausibel.

Denkbar wäre auch, dass Rockstar die Preorder zusammen mit Trailer 3, neuen Gameplay-Szenen oder einer ausführlicheren Vorstellung der Editionen startet. Gerade bei einem Spiel dieser Größenordnung dürfte der Start der Vorbestellungen nicht still und heimlich passieren, sondern als großes Marketing-Event inszeniert werden.

Welche Editionen von GTA 6 sind möglich?

Offiziell angekündigt wurde bisher keine einzige Edition. Trotzdem ist ziemlich sicher, dass GTA 6 nicht nur in einer einfachen Standardfassung erscheinen wird. Bei einem Rockstar-Spiel dieser Größe wären mehrere Versionen naheliegend.

Möglich wären:

Standard Edition:

Die normale Version von GTA 6 für PS5 und Xbox Series X|S. Sie dürfte das Hauptspiel enthalten und sowohl digital als auch physisch erscheinen.

Deluxe Edition oder Special Edition:

Eine teurere Fassung mit zusätzlichen digitalen Inhalten, möglichen Boni für den Story-Modus oder Vorteilen für GTA Online.

Premium Edition:

Eine weitere digitale Variante mit mehr Ingame-Boni, zusätzlicher Währung oder kosmetischen Extras.

Collector’s Edition:

Eine physische Sammlerfassung mit Steelbook, Karte, Artbook, Figuren, Pins oder anderen Sammlerobjekten wäre bei GTA 6 extrem wahrscheinlich, ist aber noch nicht bestätigt.

Konsolen-Bundles:

Auch PS5- oder Xbox-Bundles mit GTA 6 gelten als realistische Möglichkeit. Gerade Sony dürfte ein starkes Interesse daran haben, GTA 6 gemeinsam mit PS5- oder PS5-Pro-Hardware zu vermarkten.

Im Umlauf sind zudem Gerüchte über mehrere Preorder-Modelle und mögliche Early-Access-Optionen. Diese Angaben sind bislang aber unbestätigt und sollten entsprechend vorsichtig behandelt werden.

Wie teuer wird GTA 6?

Auch der Preis von GTA 6 ist noch nicht offiziell bekannt. Aktuell gibt es weder im PlayStation Store noch im Xbox Store einen finalen Preis.

Am wahrscheinlichsten ist derzeit ein Standardpreis im Bereich von 79,99 Euro bis 89,99 Euro für Deutschland. International wird immer wieder über einen Preis zwischen 70 und 80 US-Dollar spekuliert. Gleichzeitig gibt es seit Monaten Diskussionen, ob GTA 6 als größter Spiele-Launch der Branche sogar teurer werden könnte.

Realistisch wäre daher folgende Staffelung:

Edition Möglicher Preis Standard Edition ca. 79,99 bis 89,99 Euro Deluxe/Special Edition ca. 99,99 bis 109,99 Euro Premium/Ultimate Edition ca. 119,99 bis 129,99 Euro Collector’s Edition deutlich höher, möglicherweise 149,99 Euro oder mehr

Wichtig: Das sind Schätzungen auf Basis aktueller Marktpreise und Gerüchte, keine offiziellen Angaben von Rockstar.

Wo kann man GTA 6 vorbestellen?

Sobald die Vorbestellungen starten, dürfte GTA 6 bei allen großen Händlern erhältlich sein. Für Deutschland sind vor allem diese Anbieter wahrscheinlich:

Amazon

MediaMarkt

Saturn

Otto

PlayStation Store

GameStop

Xbox Store

Rockstar Games Store

Aktuell zeigen Amazon und MediaMarkt in Deutschland noch keine reguläre GTA-6-Produktseite für eine offizielle Vorbestellung. Die offiziellen digitalen Stores listen GTA 6 dagegen bereits als angekündigtes Spiel beziehungsweise Wunschlisten-Titel.

Für welche Plattformen erscheint GTA 6?

GTA 6 erscheint zum Launch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt. Auch Versionen für PS4, Xbox One oder Nintendo Switch 2 sind aktuell nicht bestätigt.

Für PC-Spieler bedeutet das: Wer GTA 6 direkt zum Launch spielen will, braucht nach aktuellem Stand eine PS5 oder Xbox Series X|S.

© Rockstar Games

Sollte man GTA 6 direkt vorbestellen?

Wer GTA 6 ohnehin zum Release spielen will, dürfte bei einer offiziellen Vorbestellung wenig falsch machen – solange sie über seriöse Händler oder die offiziellen Stores läuft. Trotzdem lohnt es sich, nicht sofort bei jedem Shop zuzuschlagen.

Gerade bei GTA 6 könnten die Unterschiede zwischen den Editionen wichtig werden. Wer beispielsweise digitale Boni, Sammlerobjekte oder mögliche GTA-Online-Vorteile haben möchte, sollte zuerst abwarten, welche Versionen Rockstar tatsächlich anbietet.

Außerdem gilt: Vorsicht vor Fake-Shops, dubiosen Keys und angeblichen Frühzugängen. Solange Rockstar keine Preorder offiziell bestätigt hat, sollte man keine Angebote nutzen, die bereits mit konkreten Editionen, Keys oder Early Access werben.

Aktueller Stand zur GTA 6 Preorder

Zusammengefasst sieht es derzeit so aus:

Thema Stand Release 19. November 2026 Plattformen PS5, Xbox Series X PC-Version Noch nicht angekündigt Preorder-Start Noch nicht offiziell bestätigt Preis Noch nicht offiziell bestätigt Editionen Noch nicht offiziell bestätigt Wunschliste Im PlayStation Store möglich Gerüchte Best-Buy-Leak, mögliche Sommer-Preorder, mehrere Editionen

GTA 6 vorbestellen ist nur noch eine Frage der Zeit

Der Start der GTA-6-Vorbestellungen dürfte eines der größten Gaming-Ereignisse des Jahres werden. Noch hält Rockstar die wichtigsten Details zurück: Preis, Editionen, Boni und Preorder-Termin sind offiziell offen. Sicher ist bisher nur der Release am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S.

Die jüngsten Gerüchte zeigen aber, dass Händler und Plattformen offenbar bereits in Stellung gehen. Ob Rockstar die Vorbestellungen schon im Juni startet oder noch bis später im Sommer wartet, bleibt abzuwarten.

Für Fans heißt das: Wunschliste setzen, offizielle Kanäle im Auge behalten und bei angeblichen Frühangeboten vorsichtig bleiben. Sobald Rockstar den Schalter umlegt, dürfte GTA 6 innerhalb kürzester Zeit die Bestseller-Listen dominieren.

FAQ

Kann man GTA 6 schon vorbestellen?

Nein. Offiziell ist die GTA 6 Preorder noch nicht gestartet. Das Spiel kann aktuell unter anderem im PlayStation Store auf die Wunschliste gesetzt werden.

Wann startet die GTA 6 Preorder?

Ein offizieller Termin steht noch nicht fest. Nach aktuellen Gerüchten könnte der Vorverkauf im Sommer 2026 starten.

Wie teuer wird GTA 6?

Rockstar hat den Preis noch nicht bestätigt. Wahrscheinlich ist ein Preis im Bereich von 79,99 bis 89,99 Euro für die Standard Edition.

Welche GTA 6 Editionen wird es geben?

Offiziell wurden noch keine Editionen angekündigt. Erwartet werden mindestens eine Standard Edition sowie mögliche Deluxe-, Premium- oder Collector’s Editions.

Wo kann man GTA 6 vorbestellen?

Sobald die Preorder startet, dürfte GTA 6 bei Amazon, MediaMarkt, Saturn, Otto, GameStop, im PlayStation Store, im Xbox Store und im Rockstar Games Store erhältlich sein.

Erscheint GTA 6 auch für PC?

Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt. Zum Launch ist GTA 6 nur für PS5 und Xbox Series X|S bestätigt.